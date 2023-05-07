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У РФ повідомили про виявлення в Курській області безпілотника з написом "Слава Україні"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Курській області виявлено безпілотник з написом "Слава Україні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.
"За попередніми даними, БПЛА було знайдено рано-вранці 7 травня за 61 кілометр від кордону з Україною неподалік села Полозовка. На крилі в нього напис "Слава Україні", проте жодних інших розпізнавальних знаків більше немає.
Наразі біля безпілотника виставлено охорону", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Валентина Саюн 3d182c14
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а проходящие мимо пионеры должны отвечать: Героям Слава!