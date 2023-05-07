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Новини За кордоном
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безпілотник (2095) Росія (47244) Курськ (82)

У РФ повідомили про виявлення в Курській області безпілотника з написом "Слава Україні"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

область,курська

У Курській області виявлено безпілотник з написом "Слава Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

"За попередніми даними, БПЛА було знайдено рано-вранці 7 травня за 61 кілометр від кордону з Україною неподалік села Полозовка. На крилі в нього напис "Слава Україні", проте жодних інших розпізнавальних знаків більше немає.

Наразі біля безпілотника виставлено охорону", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Курській області РФ повідомляють про обстріл: зафіксовано понад 20 "прильотів", пошкоджено мережі електропостачання

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
А що не вірно. Слава Україні ! І Героям Слава!
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07.05.2023 08:46
+7
Там ще має бути 10 кг візиток Яроша і 10 грам вибухівки.
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07.05.2023 08:48
+5
Щось тривожно стало на кацапщині. Бандери не дають спокійно жити. Редиски.
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07.05.2023 08:46
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Щось тривожно стало на кацапщині. Бандери не дають спокійно жити. Редиски.
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07.05.2023 08:46 Відповісти
А що не вірно. Слава Україні ! І Героям Слава!
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07.05.2023 08:46 Відповісти
Geroyam Slava!
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07.05.2023 08:47 Відповісти
Там ще має бути 10 кг візиток Яроша і 10 грам вибухівки.
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07.05.2023 08:48 Відповісти
Головне - перевірить ч правильно написано "Слава Україні!" Якщо з помилками - "тонеми" Ми у школах вчимося гарно і пишемо без помилок!
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07.05.2023 08:55 Відповісти
І немає надпису "ПТН ПНХ". То не ми.
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07.05.2023 12:29 Відповісти
І нацистські тату!
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07.05.2023 08:56 Відповісти
Прочитали та обісралися?
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07.05.2023 08:49 Відповісти
Скоро безпілотники будуть на раССєю по полю бігти...
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07.05.2023 08:57 Відповісти
Повідомлення про те, що арештовані кури, які несли яйця по 17 грн, було передчасним. Після того, як курам було повідомлено про підозру, за них пообіцяли внести заставу.
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07.05.2023 08:58 Відповісти
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07.05.2023 09:00 Відповісти
А визитка Буданова на скотче?
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07.05.2023 09:01 Відповісти
Кацапи свій лайноліт розписали для картинки
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07.05.2023 09:03 Відповісти
Чергова кацапська брехня.
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07.05.2023 09:04 Відповісти
...этиГ мать- ну надож,вот что получается когда эксперта по вирусам спрашиваешь о беспилотниках..сколенковставаловоПакоМс по лаптестански
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07.05.2023 09:06 Відповісти
Почисть клавіатуру, борзописець!
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07.05.2023 09:14 Відповісти
Так, а шо тут дивного? Скоро на крьємльовской стьєньє такі написи будуть
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07.05.2023 09:20 Відповісти
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07.05.2023 09:26 Відповісти

Выставлена охрана
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07.05.2023 10:40 Відповісти
прочитали надпись и высставили охрану... правильно!
а проходящие мимо пионеры должны отвечать: Героям Слава!
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07.05.2023 11:52 Відповісти
Після цього бпла повинен бути "слава нації", далі "смерть ворогам", "бий москаля", ," складайте трупи" й т.д. Тепер оператори точно знають який долетів який ні.
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26.09.2023 16:14 Відповісти
 
 