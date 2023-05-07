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Вночі окупанти вдарили по Дружківці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дружківка

Російські загарбники поцілили у житлові будинки в Дружківці Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Дружківської МВА.

"Цієї ночі ворог знову атакував Дружківку. Окупанти поцілили у житлові будинки. Уламками пошкоджено приватні оселі - вибиті вікна та двері", - йдеться в повідомленні.

На щастя обійшлось без постраждалих.

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Автор: Марина Макєєва
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Из Дружковки могут прилететь боевые бензопилы.
Или диски от них с крупным зубом.
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07.05.2023 10:36 Відповісти
 
 