Вночі окупанти вдарили по Дружківці

Російські загарбники поцілили у житлові будинки в Дружківці Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Дружківської МВА.

"Цієї ночі ворог знову атакував Дружківку. Окупанти поцілили у житлові будинки. Уламками пошкоджено приватні оселі - вибиті вікна та двері", - йдеться в повідомленні.

На щастя обійшлось без постраждалих.

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