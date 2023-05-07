Вночі окупанти вдарили по Дружківці
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Російські загарбники поцілили у житлові будинки в Дружківці Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Дружківської МВА.
"Цієї ночі ворог знову атакував Дружківку. Окупанти поцілили у житлові будинки. Уламками пошкоджено приватні оселі - вибиті вікна та двері", - йдеться в повідомленні.
На щастя обійшлось без постраждалих.
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Или диски от них с крупным зубом.