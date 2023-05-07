УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8745 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
1 603 1
ракети (2810) Балаклія (248) Синєгубов (760)

Окупанти завдали ракетного удару по Балаклії, 5 осіб поранено, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

автопарк

Попередньо, російська ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків Балаклії Харківської області.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз на місці працюють усі екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.

"Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу", - повідомив 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вкотре обстріляли 3 прифронтові райони Харківщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виходячи з фото, на автопідприємстві красти все рівно було вже нічого, бо дві розбиті буханки і 53 газон це не транспорт.
показати весь коментар
07.05.2023 11:11 Відповісти
 
 