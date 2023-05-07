Окупанти завдали ракетного удару по Балаклії, 5 осіб поранено, - Синєгубов

Попередньо, російська ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків Балаклії Харківської області.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз на місці працюють усі екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.

"Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу", - повідомив

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