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Двічі побував у ворожому полоні: вчора визволили воїна "Азову" Євгена Чуднецова. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вчора, 6 травня, із ворожого полону визволили воїна полку "Азов" Євгена Чуднецова.

Про це повідомила у фейсбуці Анна Ковальська, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Євген Чуднецов родом з Макіївки, боєць полку "Азов", позивний Чудик. Вперше він потрапив у полон 14 лютого 2015 року під час боїв біля Широкиного.

Там йому дали 30 років колонії, "прокурор днр" вимагав розстріляти.

"Я був квінтесенцією світового зла: з добробату, місцевий, із татуюванням тризуба", - пояснював Євген.

В 2017 р. Євгена обміняли. Євген казав після полону: "Я готовий був ще сидіти в полоні "ДНР", лише б Росія рухнула нахрін!" І розповідав про катування і жахи полону.

Після звільнення з полону Євген знову встав на захист України. І знову попав в полон з "Азовсталі".

"Євгена обміняли! Це неймовірне щастя! Слава Героям!", - написала Ковальська.

Також читайте: Я не сплю? Ущипни мене, - щемливі кадри повернення українського воїна з полону. ВIДЕО

Двічі побував у ворожому полоні: вчора визволили воїна Азову Євгена Чуднецова 01
Двічі побував у ворожому полоні: вчора визволили воїна Азову Євгена Чуднецова 02
Двічі побував у ворожому полоні: вчора визволили воїна Азову Євгена Чуднецова 03
Двічі побував у ворожому полоні: вчора визволили воїна Азову Євгена Чуднецова 04
Двічі побував у ворожому полоні: вчора визволили воїна Азову Євгена Чуднецова 05
Двічі побував у ворожому полоні: вчора визволили воїна Азову Євгена Чуднецова 06

6 травня Цензор.НЕТ писав, що з полону повернули 45 захисників і захисниць України. Зокрема, як повідомлялося, з неволі визволили учасника "вертолітної" місії щодо евакуації поранених з "Азовсталі".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+75
Не думав що таке пережити можна... зразок мужності..
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07.05.2023 10:42
+70
Слава Героям!
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07.05.2023 10:39
+68
Нескорені, Вільні,Сильні.
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07.05.2023 10:42
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Слава Героям!
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07.05.2023 10:39 Відповісти
Нескорені, Вільні,Сильні.
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07.05.2023 10:42 Відповісти
Не думав що таке пережити можна... зразок мужності..
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07.05.2023 10:42 Відповісти
А ти , диванний !
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07.05.2023 11:12 Відповісти
Чому ти таке кончене як кацап?
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07.05.2023 11:25 Відповісти
ти двічі підривав себе гранатою щоб не здатись сидячи на дивані ???
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07.05.2023 11:30 Відповісти
You are a used mechanical contraceptive to prevent unwanted pregnancy and sexually transmitted diseases.
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07.05.2023 11:50 Відповісти
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07.05.2023 12:27 Відповісти
Зразок мужності - це залишитись живим і нескореним....Але таким уйо"кам як ти, цього не зрозуміти...
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07.05.2023 11:51 Відповісти
Зразок мужності це після жахів полону знову йти воювати.
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07.05.2023 12:36 Відповісти
Заліпи своє іпало,чучело диванне.
Побачив би особисто, розвалив би твою їбучу "кабіну"уіпан.
Ти мабуть з з Бахмуту пишеш, жолудь діванний.
Фу, ***** блювать від таких пітухів хочеться🤮
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07.05.2023 19:57 Відповісти
Ты само-то поняло что написало?
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08.05.2023 09:20 Відповісти
Щасти тобі, Герою!
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07.05.2023 10:53 Відповісти
Герою Слава і низький уклін ! І Бережи Себе ! ❤️💙💛✊‼️
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07.05.2023 11:15 Відповісти
Это как росия за последние сто лет дважды разваливалась,значит будет и третий.
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07.05.2023 11:01 Відповісти
Ты идиот? Хотя что я спрашиваю гавнюка из под чужого флага...
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08.05.2023 09:22 Відповісти
"визволили воїна"-никто никого не вызволяв, а обменял.Не надо врать.
Вчера выпустили 3 кацапских пилотов( пишут все западные сми),тех самых,что бомбили украинцев и убивали женщин,детей.
Они скоро опять прилетят в Украину с бомбами.
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07.05.2023 11:03 Відповісти
Ваши предложения, что можно улучшить в этом процессе?
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07.05.2023 11:09 Відповісти
Правду писать.Уже 2 дня Зеленогн.ды за достижение это выдают и не слова про отпущенных на свободу 3 кацапоскотины,которых обучение 10 лет длится.
"Все будут наказаны "
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07.05.2023 11:22 Відповісти
Після перемоги їх можна буде саджати як військових злочинців.
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07.05.2023 12:45 Відповісти
Ну да, теперь ищи ветра в поле...
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07.05.2023 19:29 Відповісти
Так, просто не буде. З іншого боку, багато залежить від ситуації у РФ. Теоретично, вони можуть і самі видавати по списку, або їх змусять.
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08.05.2023 16:38 Відповісти
Угум. Поміняли військових злочинців і це подається як перемога, як і те що двічі здавшийся в полон, виявляється тепер герой...
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07.05.2023 11:13 Відповісти
Не тебе гавкать , ты и пол дня не был на фронте !
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07.05.2023 11:17 Відповісти
ты, собака, в каком полку служишь, и сколько раз подорвал себя гранатой, чтоб в плен не сдаться? в спам, мразь!
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07.05.2023 12:32 Відповісти
ванюшка, водки нет, шуруй в свои ₴б₴ня
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07.05.2023 16:26 Відповісти
Все таки, ти підарок диванний
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07.05.2023 19:58 Відповісти
Какие-же вы идиоты диванные иксперДы...
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08.05.2023 09:23 Відповісти
Обміняли на пілотів які бомбили житлові будинки в Маріуполі і Чернігові...
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07.05.2023 11:08 Відповісти
пілотів треба стріляти на місці, тому що Ze ублюдки потім їх випускають,
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07.05.2023 12:26 Відповісти
херово, що то не ти в полоні був, бо таких як ти точно не варто міняти... та як ти в полон з дивану потрапиш?
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07.05.2023 12:35 Відповісти
Воно то так. Але трьох ублюдків поміняли на 45 наших хлопців.
Думаю що воно того стоїло.
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07.05.2023 12:39 Відповісти
Говорят после катапультирования пилоты больше не летают. Но это не точно.
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07.05.2023 15:48 Відповісти
важко уявити силу духу цього Вовна.Щасти Вам,дякую.
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07.05.2023 11:11 Відповісти
Його швидше за все і здали на Азовсталі разом з іншими азовцями "українська" влада (вони начебто домовилися з червоним хрестом, пам'ятаєте цю історію?)
Здоров'я хлопцю.
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07.05.2023 11:12 Відповісти
Вперше "Азов" здали як раз під час "Широкінської операції" коли бросили в контрнаступі напризволяще. Тому були і полонені-але в бою і не самовільно.
Вдуге вже було катострофічно, коли надали наказ "Азову" тримати Маріуполь, а потім знов здали оркам після повного виснаження в "Азовсталі". Бо полк "Азов" завжи стояв кісткою у горлі як кацапам так і нашому військово-політичному керівництву. Навіть Штати і Європа ніколи не надавали допомоги "Азову", вважаючи цей підрозділ право-націоналістським, майже нацистським.
Але "Азов" повстав із пекла і знов знищує орків!
Слава "Азову"!!! Слава Україні!!!
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07.05.2023 11:51 Відповісти
є питання...
другий раз він попав в полон, чи його та всіх здали в полон???
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07.05.2023 11:56 Відповісти
Ну що, свідки церкви св.Петра?! Тепер бачите як легко серед вас сховатися рашистським потворам? Ваша риторика і їхня збігається на 98 відсотків. Декілька потвор зверху обгадили не тільки Владу, що вам завжди подобається, але і українських захисників. Обізвали боягузом та зрадником бійця, який після полону знайшов в собі мужність удруге взяти зброю до рук і піти на передову, а не стояти біля військкомату, десь у хмельниччині. Український прапор на аві, гнівна радикальна риторика - все як ви любите.
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07.05.2023 12:18 Відповісти
точно!
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07.05.2023 12:38 Відповісти
якого ти смердиш,смердючка?здавши півкраїни,підараси отримали величезну кількість обмінного фонду!!!тепер зелена мразота міняє пілотів на переломаних бійців,яка сама і здала!!!
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07.05.2023 13:58 Відповісти
хєрово, що то не ти в полоні був, бо таких як ти точно не варто міняти... та як ти в полон з дивану потрапиш?
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07.05.2023 14:33 Відповісти
всім відомо як ізраїльтяни міняли за одного свого 1 000 арабів-терористів. І в армії Ізраїля служать всі. Тому їх армія така потужна і стійка і має бути для нас взірцем. Після твоїх слів про українських воїнів зрозуміло, що ти просто прорашисьска нелюдь.
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07.05.2023 17:44 Відповісти
ти знову смердиш?влада ізраілю не зливала своїх бійців,смердючка!смердючка,ти поспілкуйся з родинами загиблих чи полонених бійців з маріуполя-тобі твою зелену піздючку навіть зебілята **********
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07.05.2023 18:03 Відповісти
ти знову смердиш, рашист?
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07.05.2023 19:34 Відповісти
де Баканов,смердючка?
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07.05.2023 19:53 Відповісти
там де медведчук, сморід ти господній.
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07.05.2023 20:08 Відповісти
що,чудо тупориле,в акаунтах запутався?що не ботяра від зелених,то чемпіон по тупості
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07.05.2023 20:16 Відповісти
дебіле, до чого тут акаунти?! мозок лікуй)) Безмозговой.
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07.05.2023 20:23 Відповісти
де Баканов,смердючка?
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07.05.2023 20:24 Відповісти
там де Медведчук, дура ти.)) я ж сказав.))
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07.05.2023 20:26 Відповісти
теж виміняли на бійців,яких здали для цього зетварі?
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07.05.2023 20:28 Відповісти
де ти дівся,падло тупориле?ти,ж тиу патріот та за правду тут смердів???де Бакнов,гівно смердюче?чому розмінували Чонгар?чому з адва дні взяли без бою обласне місто?були захопленні в\ч та вбиті учасники ато!де формування ТрО ддо вторгненння?чому мін. оборони зелені тварі,типу,резнікова розкрадають на лярди гривень?ти ж,**** смердюча,патріот???хто відповідатиме за здачу половини країни та тисячі життів?за "майские шашлічки"???
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07.05.2023 20:49 Відповісти
Бидло тупе, я втретє тобі кажу - відповіді шукай там де медведчук. Не коси під дебіла. ти питання зрозумів.
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07.05.2023 21:03 Відповісти
це ж прості питання були.ну не пались так-ти ж,довбойоб,вирішив під патріота-правдоруба косити,то ж давай вигрібай давай з простих питань почнемо,ок?хто призначив Баканова?медведчук?
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07.05.2023 21:09 Відповісти
і не забудь назвати кого наказали за втрачені склади з БК, яких при нинішніх темпах нам би вистачило ще на три роки, а не ходити с простязнутою рукою по світу. От мразота тупа. всрало 4 склади а тикає мостом.
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07.05.2023 21:07 Відповісти
у Чехії були взірвані два склади з бк для України-то це теж порох взірвав?теж просте питання
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07.05.2023 21:13 Відповісти
тебе знову за звичкою в унітаз змило-де ти дівся?прості питання-хто призначив Баканова,Тарана та взривав склади у Чехії?
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07.05.2023 21:23 Відповісти
Так за зелю голосували членограї і махрові підараси
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07.05.2023 20:02 Відповісти
Тузику, ніколи не змішуй мухи з котлетами, бо нападе "швидка настя". А якби ще увімкнув мізки, то помітив би, що ті, хто звинувачує владу в здачі "Азову" і ті, хто дорікає Відважному Воїну в здачі в полон,- то РІЗНІ люди. Але, то якби була в тебе совість...
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07.05.2023 15:41 Відповісти
Я тобі на зрозумілій для бота мові написав - русня косить під вас не напрягаючись тому, що це ідеально легко! От і роби висновки, якщо ще є чим.
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07.05.2023 17:38 Відповісти
І так - ні під одним дописом тих покидьків, що паплюжать наших воїнів - ти не зробила ні одного допису на їх захист. І всім зрозуміло чому! Так що стули пельку!
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07.05.2023 17:55 Відповісти
Тузик,в буду, і не відсвічуй
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07.05.2023 20:00 Відповісти
Тузик - апорт, сидеть... сторожить... Вот так твари зеленые и работают....
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08.05.2023 09:29 Відповісти
Сильно схуд. На противагу розпухлим лицям московитських пілотів.
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07.05.2023 12:22 Відповісти
Яка легендарна людина! Дякуємо за твій подвиг,хлопче!
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07.05.2023 12:31 Відповісти
Мені цікаво, скільки наших хлопців можна обміняти на Золкіна , якщо можна то міняти на його вагу !
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07.05.2023 12:42 Відповісти
наш хлопець. Отакі у нас герої!
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07.05.2023 12:51 Відповісти
Слава Герою! Героям слава!
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07.05.2023 13:58 Відповісти
Велика повага! Нескорений! Ось за що орки ненавидять українців!
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07.05.2023 14:25 Відповісти
Низький уклін Захисникам України!!

Патріоти захищають Україну, вгодовані та серливі кнури квартальні заробляють з України гроші!!
Стефанчук - Зеленський, кнурів вгоДоВаних НАГОРОДЖУЮТЬ державними відзнаками, а Патріоти - у полоні московському!!!
Співпадіння….чи Оманщина…
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07.05.2023 15:57 Відповісти
Пишаюсь тобою, земляче! Честь!
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07.05.2023 16:32 Відповісти
З поверненням, Брате!)
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07.05.2023 16:50 Відповісти
Моцна порода !
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07.05.2023 18:42 Відповісти
Здоровья тебе дружище, и сил на восстановление всего пережитого, всех благ!
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07.05.2023 19:43 Відповісти
Дев'ять місяців морпіх був у Маріуполі. Дев'ять місяців він сам на сам був у глибокому тилу рашистів. Полон. Втеча. І нарешті - https://news.pn/ru/public/290587
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07.05.2023 20:32 Відповісти
Ось кого потрібно ставити на керівні посади, а не зелених потвор.
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07.05.2023 22:12 Відповісти
Здоров'я братику!
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08.05.2023 07:43 Відповісти
Читаючи оцей весь навколополітичний срач,різномастних холуїв,не побачив жодного коментаря про те,що з січня місяця в наших ЗМІ йде компанія по дескридитаціі мобілізаціі та виправдяння уклонізму.Чому нікого не цікавить питання:" Як сталося що отакі,звичайні хлопці та дівчата,боронять країну та потрапляють у полон а протеїнові бугаї,з біцепсами та трицепсами,сидять по ресторанах та нічних клубах?Чому юристи вже відкрито заявляють про допомогу в уклонізмі і їм за це нічого?Чому перелік можливостей для уклоністів збільшується?Чому колаборантам з окупованих територій ДАЛИ можливість втікати,по внутрішнім пашпортам,в ЄС?" І це ще не всі ЧОМУ.Але більшості писунів чи пі....нів тут це не цікаво бо вони не за це отримують гроші.
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08.05.2023 09:24 Відповісти
Здається мені саме ви прийшли сюди розводити срач, своєю діареєю про "холуїв" та "отримують гроші".
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08.05.2023 13:06 Відповісти
 
 