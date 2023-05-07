Двічі побував у ворожому полоні: вчора визволили воїна "Азову" Євгена Чуднецова. ФОТОрепортаж
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Вчора, 6 травня, із ворожого полону визволили воїна полку "Азов" Євгена Чуднецова.
Про це повідомила у фейсбуці Анна Ковальська, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, Євген Чуднецов родом з Макіївки, боєць полку "Азов", позивний Чудик. Вперше він потрапив у полон 14 лютого 2015 року під час боїв біля Широкиного.
Там йому дали 30 років колонії, "прокурор днр" вимагав розстріляти.
"Я був квінтесенцією світового зла: з добробату, місцевий, із татуюванням тризуба", - пояснював Євген.
В 2017 р. Євгена обміняли. Євген казав після полону: "Я готовий був ще сидіти в полоні "ДНР", лише б Росія рухнула нахрін!" І розповідав про катування і жахи полону.
Після звільнення з полону Євген знову встав на захист України. І знову попав в полон з "Азовсталі".
"Євгена обміняли! Це неймовірне щастя! Слава Героям!", - написала Ковальська.
6 травня Цензор.НЕТ писав, що з полону повернули 45 захисників і захисниць України. Зокрема, як повідомлялося, з неволі визволили учасника "вертолітної" місії щодо евакуації поранених з "Азовсталі".
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Побачив би особисто, розвалив би твою їбучу "кабіну"уіпан.
Ти мабуть з з Бахмуту пишеш, жолудь діванний.
Фу, ***** блювать від таких пітухів хочеться🤮
Вчера выпустили 3 кацапских пилотов( пишут все западные сми),тех самых,что бомбили украинцев и убивали женщин,детей.
Они скоро опять прилетят в Украину с бомбами.
"Все будут наказаны "
Думаю що воно того стоїло.
Здоров'я хлопцю.
Вдуге вже було катострофічно, коли надали наказ "Азову" тримати Маріуполь, а потім знов здали оркам після повного виснаження в "Азовсталі". Бо полк "Азов" завжи стояв кісткою у горлі як кацапам так і нашому військово-політичному керівництву. Навіть Штати і Європа ніколи не надавали допомоги "Азову", вважаючи цей підрозділ право-націоналістським, майже нацистським.
Але "Азов" повстав із пекла і знов знищує орків!
Слава "Азову"!!! Слава Україні!!!
другий раз він попав в полон, чи його та всіх здали в полон???
Патріоти захищають Україну, вгодовані та серливі кнури квартальні заробляють з України гроші!!
Стефанчук - Зеленський, кнурів вгоДоВаних НАГОРОДЖУЮТЬ державними відзнаками, а Патріоти - у полоні московському!!!
Співпадіння….чи Оманщина…