Через окупований Маріуполь активно перекидають броньовану техніку, - Андрющенко. ВIДЕО
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У напрямку Запорізької області, через Маріуполь, окупанти почали перекидати важку техніку
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову велике поповнення гусеничної техніки через Маріуполь в напрям Запорізької області", - зазначив він.
При цьому, за словами Андрющенка, інтенсивність руху російської техніки через окуповане місто постійно зростає.
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