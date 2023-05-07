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Маріуполь (2820) техніка (1324) Андрющенко Петро (636)

Через окупований Маріуполь активно перекидають броньовану техніку, - Андрющенко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У напрямку Запорізької області, через Маріуполь, окупанти почали перекидати  важку техніку

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову велике поповнення гусеничної техніки через Маріуполь в напрям Запорізької області", - зазначив він.

При цьому, за словами Андрющенка, інтенсивність руху російської техніки через окуповане місто постійно зростає.

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Автор: Марина Макєєва
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І як??? Перекидається??
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07.05.2023 11:38 Відповісти
Джевелінам на сніданок.
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07.05.2023 12:05 Відповісти
Готовят резервы чтоб отражать атаку. Думаю это не будет легкой прогулкой для наших войск, к сожалению.
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07.05.2023 13:28 Відповісти
Це ще нічого не значить. Згадайте кількість техніки покинутої в харківській області. Як тікатимуть, буде що залишити. На те все ще потрібна логістика палива і тд.
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07.05.2023 14:53 Відповісти
В Харківській області не було укріплень, не було резервів у ворога і взагалі - вони не вірили у великий наступ ЗСУ під Харковом. Тому цей наступ і виявився успішним.
Зараз ситуація протилежна.
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07.05.2023 18:35 Відповісти
 
 