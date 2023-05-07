Через окупований Маріуполь активно перекидають броньовану техніку, - Андрющенко. ВIДЕО

У напрямку Запорізької області, через Маріуполь, окупанти почали перекидати важку техніку

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Знову велике поповнення гусеничної техніки через Маріуполь в напрям Запорізької області", - зазначив він.

При цьому, за словами Андрющенка, інтенсивність руху російської техніки через окуповане місто постійно зростає.

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