Президент Чехії Павел про контрнаступ України: Не слід недооцінювати росіян
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Президент Чехії Петр Павел вважає, що Захід має бути готовий до того, що в російсько-українській війні не буде повної перемоги.
ПРо це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Я думаю, що ми повинні зробити все, що в нашому розпорядженні, щоб заохотити українців і підтримати їх, щоб вони були успішними. Але внутрішньо ми також повинні бути готові до інших непередбачуваних ситуацій" – сказав Павел.
За його словами у Києві є розуміння, що не слід "недооцінювати росіян, тому що у них достатньо живої сили, у них все ще достатньо техніки, навіть якщо вона старіша, можливо, в меншій кількості, але все одно, у них є велика кількість артилерійських стволів, у них багато боєприпасів".
"Вони не такі вже й недієздатні з точки зору оборони", – сказав Павел. "І, звичайно, перебуваючи в обороні, їм легше, тому що Україна зазнала б жахливих втрат, навіть якщо б вони були добре підготовлені. Тому атакувати такого ворога, як Росія, буде важко, і росіян не вдасться застати зненацька вдруге" – зазначив президент Чехії.
Павел сказав, що основною вимогою Зеленського під час їхньої зустрічі 28 квітня були боєприпаси на тлі підготовки до контрнаступу.
Чеський президент вважає, що ЄС повинен постачати боєприпаси для України з усього світу, включаючи країни, які, можливо, не хочуть визнавати свою участь у конфлікті з Росією, або з якими європейські столиці можуть відчувати певний дипломатичний дискомфорт у відносинах. "Є способи, як ми можемо це зробити" – вважає він.
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Там полный набор из жалких необученных чмобиков, старинных т-55 в войсках рашки, линии обороны, выстроенные в Запорожской области вместе с минными полями - это фигня, достаточно их немного полить артиллерией и хаймерсы ещё всё порешают. Ну и Крым в осаду взять не так уж и сложно.
Хочуть повної? Хай починають спецоперацію по денуклеарізації рукожопй окраїни Китаю!
кагалквартал-95 за ним.
Тоді Захід має бути готовим і до того, що війна не закінчиться. Вона буде тривати у Європі і можливо у Середній Азії. Не обов'язково в Україні. Можливо у Грузії, Молдові, чи Казахстані. Кацапи будуть лізти доти, доки не отримають повної поразки, яка призведе до розпаду цього кровожерного монстра. Кацапія - імперія і її життя тривпє доти, доки вона розширюється. Не отримавши повної поразки вона не втратить здатності рлзширюватимь. І щоб вижити, вона продовжить розширюватись далі. З пуциним, чи без. Це спосіб життя імперії. Рим занепав, коли перестав розширюватись. Найбвльший розквіт був при Марку Аврелію і Траяні. Тоді ж найбільшою була і територія. Потім припинилися завоювання і розпад настав досить швидко, як для майже тисячолітньої імпнрії. За якихось неповних 200 років.
Файно.
розкладухукухню... Знає про можливу зраду...
Головне - максимальні втрати московітів і техніки - оптимальним для нас чином.
Вони добре кришаться у Бахмуті - у такому режимі їм не вистачить ні складів старої техніки,
ні баб-рожалок.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/pavel-ukrajina-rusko-prottiofenziva-britanie-valka.A230507_180757_zahranicni_remy
И европейска правда перевела цє як «Не слід недооцінювати росіян»
в оригинале, примерно на 99,9% точный перевод
Для Украины было бы очень плохо, если бы контранступление провалилось, потому что в этом году, наверное, шанцев скорее всего не будет.
Я не про то что сказал Павел а насколько корявый перевод, и его публикуют даже не кинув в гугл переводчик.
Ну о «европейска правда» я уже несколько раз вижу что их перевод как этот. И зачем вообще публиковать такие ссылки