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Президент Чехії Павел про контрнаступ України: Не слід недооцінювати росіян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

павел

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Захід має бути готовий до того, що в російсько-українській війні не буде повної перемоги.

ПРо це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я думаю, що ми повинні зробити все, що в нашому розпорядженні, щоб заохотити українців і підтримати їх, щоб вони були успішними. Але внутрішньо ми також повинні бути готові до інших непередбачуваних ситуацій" – сказав Павел.

За його словами у Києві є розуміння, що не слід "недооцінювати росіян, тому що у них достатньо живої сили, у них все ще достатньо техніки, навіть якщо вона старіша, можливо, в меншій кількості, але все одно, у них є велика кількість артилерійських стволів, у них багато боєприпасів".

"Вони не такі вже й недієздатні з точки зору оборони", – сказав Павел. "І, звичайно, перебуваючи в обороні, їм легше, тому що Україна зазнала б жахливих втрат, навіть якщо б вони були добре підготовлені. Тому атакувати такого ворога, як Росія, буде важко, і росіян не вдасться застати зненацька вдруге" – зазначив президент Чехії.

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Павел сказав, що основною вимогою Зеленського під час їхньої зустрічі 28 квітня були боєприпаси на тлі підготовки до контрнаступу.

Чеський президент вважає, що ЄС повинен постачати боєприпаси для України з усього світу, включаючи країни, які, можливо, не хочуть визнавати свою участь у конфлікті з Росією, або з якими європейські столиці можуть відчувати певний дипломатичний дискомфорт у відносинах. "Є способи, як ми можемо це зробити" – вважає він.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
І що вони там будуть робити?! Забалакають орків до смерті?
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07.05.2023 17:57
+15
США давно об этом говорят, но у нас есть дядя Валера, который в адеквате и ему виднее, чем озвучивателям из ОПы....
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07.05.2023 17:53
+15
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07.05.2023 18:25
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Кацап?
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07.05.2023 19:07 Відповісти
Ні,ні це не відповідь.Ще раз,ти-кацап?
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07.05.2023 19:20 Відповісти
Ок.Як ти відносишся до фашистької країйни-росія?Твоє ставлення?
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07.05.2023 19:23 Відповісти
Ау
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07.05.2023 19:30 Відповісти
у сімнадцятому році,вже був "шАкуючий відос", з "кинЖалом",),якому як би там казали--АНАЛОговнЄт,),так як і ваші -- На фоне не одна сотня и не каких-то т-64, а Т-90,,--то десь так воно і є,,
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07.05.2023 18:38 Відповісти
До чого ця публікація?Це точно чех так сказав?А хіба Україна недооцінює ворога?(
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07.05.2023 18:24 Відповісти
Конечно недооценивает. Достаточно почитать диванные войска цензора.

Там полный набор из жалких необученных чмобиков, старинных т-55 в войсках рашки, линии обороны, выстроенные в Запорожской области вместе с минными полями - это фигня, достаточно их немного полить артиллерией и хаймерсы ещё всё порешают. Ну и Крым в осаду взять не так уж и сложно.
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07.05.2023 18:44 Відповісти
Я на цензорі недавно, але складається враження, що тут 80% людей передпенсійного і пенсійного віку, які непризивні, і можуть собі дозволити брати Крим з дивану. Я, наприклад, щиро вірю, що на фронті мені триндець, якщо що, і язик не повертається писати шапкозакидальні коментарі.
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07.05.2023 19:18 Відповісти
Звісно не буде! Ну не піде ЗСУ до Владіка та Уелєна!
Хочуть повної? Хай починають спецоперацію по денуклеарізації рукожопй окраїни Китаю!
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07.05.2023 18:33 Відповісти
Павел, Боневтiк з подарованим пicтолетом сам в контрнаступ пiде, i кагал квартал-95 за ним.
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07.05.2023 18:36 Відповісти
"Президент Чехії Петр Павел вважає, що Захід має бути готовий до того, що в російсько-українській війні не буде повної перемоги."
Тоді Захід має бути готовим і до того, що війна не закінчиться. Вона буде тривати у Європі і можливо у Середній Азії. Не обов'язково в Україні. Можливо у Грузії, Молдові, чи Казахстані. Кацапи будуть лізти доти, доки не отримають повної поразки, яка призведе до розпаду цього кровожерного монстра. Кацапія - імперія і її життя тривпє доти, доки вона розширюється. Не отримавши повної поразки вона не втратить здатності рлзширюватимь. І щоб вижити, вона продовжить розширюватись далі. З пуциним, чи без. Це спосіб життя імперії. Рим занепав, коли перестав розширюватись. Найбвльший розквіт був при Марку Аврелію і Траяні. Тоді ж найбільшою була і територія. Потім припинилися завоювання і розпад настав досить швидко, як для майже тисячолітньої імпнрії. За якихось неповних 200 років.
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07.05.2023 18:43 Відповісти
Не слід недооцінувати Зелю, то Єрмака.
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07.05.2023 18:50 Відповісти
ссьіца русня...в кожній гілці онучі і лапті.
Файно.
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07.05.2023 18:53 Відповісти
Відставний генерал зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі дещо знає про українську політичну розкладуху кухню... Знає про можливу зраду...
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07.05.2023 19:37 Відповісти
Юстаси для Х...... в ОПі, що мертвому припарка.
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07.05.2023 20:01 Відповісти
Нормальна влада в країні ніколи не буде сповіщати про контрнаступ ще півроку назад, щось тут є таке, якийсь підвох, можливо навть когось скомпрометувати, ну щось і якось не так, коли нічого не сповіщали, то визволили велику частину окупованої землі, Харківщину, частину Херсонщини, а зараз мабуть дєрьмак не дозволяє, поки не надішле все своїм.
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07.05.2023 19:43 Відповісти
Дебіли зелені хотіли просто зіграти в ІПСО (як про наступ на Херсон), але переграли і ІПСО почало працювати проти них. Тепер на цей міфічний контрнаступ зав'язані і очікування Заходу, і очікування українців, і тактика кацапів.
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07.05.2023 19:47 Відповісти
війна не шоу, і контрнаступ не реаліті шоу, ніхто кацапів не недооцінює, досвід є, а що і як буде і коли, знають одиниці, головне щоб гавнокамандусчій не гундосив.
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07.05.2023 19:50 Відповісти
В липні 1941 року вермахт форсував Дніпро, і пішов у глиб. В районі Могильова ЧА продовжувала стояти, Сталіну доповіли, що воюють, послали телеграму -Могильов зробити другим Мадрідом. Поки дійшла, в Могильові решки гарнізону потрапили в полон. А ці готуються завчасно, після себе хочуть залишити випалену землю.
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07.05.2023 20:08 Відповісти
Президент Павел говорить, що нищити ворога важливіше, ніж зайняти нові позиції.
Головне - максимальні втрати московітів і техніки - оптимальним для нас чином.
Вони добре кришаться у Бахмуті - у такому режимі їм не вистачить ні складів старої техніки,
ні баб-рожалок.
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07.05.2023 20:11 Відповісти
Pro Ukrajinu by bylo nesmírně škodlivé, kdyby tato protiofenziva selhala, protože už nebudou mít další šanci, alespoň ne v tomto roce

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/pavel-ukrajina-rusko-prottiofenziva-britanie-valka.A230507_180757_zahranicni_remy

И европейска правда перевела цє як «Не слід недооцінювати росіян»

в оригинале, примерно на 99,9% точный перевод

Для Украины было бы очень плохо, если бы контранступление провалилось, потому что в этом году, наверное, шанцев скорее всего не будет.

Я не про то что сказал Павел а насколько корявый перевод, и его публикуют даже не кинув в гугл переводчик.

Ну о «европейска правда» я уже несколько раз вижу что их перевод как этот. И зачем вообще публиковать такие ссылки
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07.05.2023 22:10 Відповісти
Це передусім попередження всьому світу, що наш наступ буде покрито дуже дорогою ціною...
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08.05.2023 01:07 Відповісти
Павел так и не понял суть украинского сопротивления = оно может длиться бесконечно долго и закончится только победой
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08.05.2023 03:13 Відповісти
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