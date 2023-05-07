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Окупанти скинули п’ять керованих авіабомб на Кізомис на Херсонщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Російська авіація скинула п’ять керованих авіабомб на н.п. Кізомис у Херсонській області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська авіація продовжує нищити Кізомис. Зафіксовано пʼять "прильотів" керованих авіабомб.

Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих, з них три будинки знищено вщент. Мирні люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне на Херсонщині, через що поранення отримала 62-річна жінка.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+1
Там вже не залишилось мабудь жодної неушкодженої хати… Ще,може з місяць назад, село було без значних пошкоджень.
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07.05.2023 18:12
+1
их всего два
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07.05.2023 18:22
+1
Ф16 надо , он может сбить Су35 , а Су 35 Ф16 не видит
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07.05.2023 18:24
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Мирні люди не постраждали", - патєрь нєт (с)
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07.05.2023 18:07 Відповісти
Там вже не залишилось мабудь жодної неушкодженої хати… Ще,може з місяць назад, село було без значних пошкоджень.
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07.05.2023 18:12 Відповісти
Почему "Петриоты" молчат по этому поводу? Сцыкливая русня не сядет в самолет, если будет знать чем именно его сбивать собираются.
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07.05.2023 18:15 Відповісти
их всего два
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07.05.2023 18:22 Відповісти
Ф16 надо , он может сбить Су35 , а Су 35 Ф16 не видит
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07.05.2023 18:24 Відповісти
Вася, бортовой радар не видит только самолеты технологии "Стелс" и то от этого отказались сами американцы. Потому что советские системы ПВО его прекрасно видят. Ну ты хоть почитай принципы радиолокации.
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07.05.2023 18:35 Відповісти
Від чого іменно відмовились? Бо у ф-35 епр меньший за 117
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07.05.2023 21:00 Відповісти
ракеты Ф16 воздух - воздух 150 км
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07.05.2023 18:25 Відповісти
Такие бомбы обладают оперативной дальностью до 50 км.
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07.05.2023 18:27 Відповісти
Можеш начать боятся. Подвал под твоим домом есть?
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07.05.2023 18:48 Відповісти
Я свое от боялся в Вознесенске , снаряды над головой летали и гнали вас лаптей аж до Херсона
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07.05.2023 19:08 Відповісти
щас уже не достанете
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07.05.2023 19:09 Відповісти
боятся будешь ты когда у Нас Ф16 появятся
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07.05.2023 19:10 Відповісти
Юра, а как ты в Вознесенске "отбоялся"? Ты в рядах ЗСУ или в теробороне?
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07.05.2023 19:13 Відповісти
Military Secret
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07.05.2023 19:21 Відповісти
Вы специалист в области радиолокации?
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07.05.2023 18:26 Відповісти
ага
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07.05.2023 18:28 Відповісти
Поделитесь своим безценным опытом. Вам уже есть больше 16 лет?
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07.05.2023 18:37 Відповісти
92
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07.05.2023 19:22 Відповісти
ПЕоздравляю, совок.
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07.05.2023 20:34 Відповісти
СУКИ.
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07.05.2023 19:29 Відповісти
Напевно там шось накопичувала ЗСУ - шо вони тій мис так знищують.
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07.05.2023 21:46 Відповісти
 
 