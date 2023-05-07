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Окупанти скинули п’ять керованих авіабомб на Кізомис на Херсонщині, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська авіація скинула п’ять керованих авіабомб на н.п. Кізомис у Херсонській області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська авіація продовжує нищити Кізомис. Зафіксовано пʼять "прильотів" керованих авіабомб.
Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих, з них три будинки знищено вщент. Мирні люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне на Херсонщині, через що поранення отримала 62-річна жінка.
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