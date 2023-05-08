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Окупанти та зрадники вже активно виїжджають із Криму, - Юсов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

юсов

Представники окупаційних адміністрацій та колаборанти залишають Крим та інші окуповані території України. Широкому загалу продовжують розповідати, що все йде за планом.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив Юсов, насамперед це дуже добре видно по Криму, але не лише. Щоразу, коли "хтось не там курить чи відбуваються заходи з демілітаризації від окупантів українського півострова", то спостерігаються багатокілометрові затори на виїзд з Криму в бік Російської федерації - Московії.

"Тому так - виїжджають. А якщо говорити про більш вузьку групу - керівництво окупаційних адміністрацій Криму, командування - то вони вже здебільшого подбали про те, щоби вивезти свої родини за межі окупованих територій. Кому пощастило - вивезли навіть за межі Російської федерації або принаймні на території Московії", - сказав він.

За його словами, те ж стосується умовних еліт - бізнес, політичних, військових, вже свої родини забезпечили більшим рівнем безпеки. Те ж саме стосується продажу майна та інших речей. "Але широкому загалу продовжують розповідати, що все йде за планом", - зазначив представник розвідки.

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Юсов повідомив, таке відбувається не виключно в Криму. Мова йде і про ОРДЛО і про інші окуповані території.

"Тобто в принципі навіть ті, хто не виїхав з окупаційних адміністрацій, точно сидять на валізах. І не зробили цього досить, принаймні щодо (вивозу. - Ред.) своїх родин, виключно через страх перед вищим рашистським командуванням, яке забороняє подібні дії, стежить. І в даній ситуації їхні родини багато в чому знаходяться в заручниках у кремлівського режиму", - додав він.

Раніше представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева зазначила, що тисячі колаборантів у окупованому Криму мають понести кримінальну відповідальність після звільнення півострова.

Ташева також заявила, що росіян, які незаконно в’їхали в Крим після російської окупації, видворятимуть з України за індивідуальними рішеннями, а не колективно.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Почався "Велікій Ісход кацапов" з України, який затримався більш ніж на 300 років
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08.05.2023 08:59
+10
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08.05.2023 09:04
+10
А ти уяви - як будуть злорадствувать їх сусіди, які не наважилися в 2014-му "переезжать к морю", коли вони в свої "*****" повертаться будуть! Вони ж продали все в Росії, щоб встигнуть "места засталбить в солнечнам Крыму" Хапнули житло в Криму, а зараз треба все кидать Купувать у них ніхто не хоче - знають, що після повернення України всі юридичні угоди будуть анульовані!
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08.05.2023 09:18
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08.05.2023 08:52 Відповісти
А ти уяви - як будуть злорадствувать їх сусіди, які не наважилися в 2014-му "переезжать к морю", коли вони в свої "*****" повертаться будуть! Вони ж продали все в Росії, щоб встигнуть "места засталбить в солнечнам Крыму" Хапнули житло в Криму, а зараз треба все кидать Купувать у них ніхто не хоче - знають, що після повернення України всі юридичні угоди будуть анульовані!
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08.05.2023 09:18 Відповісти
Та там буде дуже багато "сємєйніх драм", які будуть лікувати алкоголем, а потім різати та душити один одного....
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08.05.2023 09:21 Відповісти
Нехай драпають поки ще стоїть міст.
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08.05.2023 08:53 Відповісти
А він ще стоїть ? Це наша недоробка !
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08.05.2023 09:06 Відповісти
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08.05.2023 08:57 Відповісти
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08.05.2023 09:26 Відповісти
жу жу жу неспроста...значить пройшов таки слух,що щось не ладне коїться у кремлівських упирів
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08.05.2023 08:57 Відповісти
Один із найвідоміших офіцерів російської армії Андрій Морозов із позивним «Мурз» пише, що масштаб майбутньої катастрофи досвідченим фахівцям вже приблизно зрозумілий "Діалог"
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08.05.2023 09:03 Відповісти
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08.05.2023 23:44 Відповісти
Почався "Велікій Ісход кацапов" з України, який затримався більш ніж на 300 років
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08.05.2023 08:59 Відповісти
Не радуйся. Не знаю де наше ГРУ добуває таку секретну інфу, але я вчора і мій товариш окремо розмовляли з кримчанами. Це люди яким ми віримо і знаємо багато років, бо ми жили і працювали в Криму свого часу. Ніяким ісходом там не пахне, розпродажу нерухомості теж немає. Московія інтенсивно вкладає купу бабла в різне будівництво - благоустрій, дороги, реконструкція комунальних трубопроводів це те що не робилось десятиліттями, і інше. Очевидно намагаються таким чином підкупити свідомість кримчан, що в рашці краще ніж в Україні і спонукати населення до активного спротиву деокупації Криму. Звичайно, що хтось з понєхавших і виїзджає, але це не системно і не масово. Можливо якісь зрадники вивезли свої сім'ї, але думаю в ЄС по українських паспортах. Приїзджі з кацапстану продовжують скупляти земельні ділянки під забудову і нерухомість.
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08.05.2023 11:59 Відповісти
Вже рік виїжджають і все ніяк.
Хтось триндить чи що
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08.05.2023 09:03 Відповісти
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08.05.2023 09:04 Відповісти
Жити без кацаплячої говірки не можуть.
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08.05.2023 09:12 Відповісти
Юсов допомогає в шоубізнесі Буданову.
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08.05.2023 09:04 Відповісти
Треба доброго копняка під зад щоб краще виїздилось
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08.05.2023 09:06 Відповісти
Якщо вірити бУР (буданівському Управлінні Розвідки), то в Криму вже нікого й не залишилось - просто заходь і забирай
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08.05.2023 09:15 Відповісти
Драпайте кацапопітеки поки є можливість!
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08.05.2023 09:19 Відповісти
Виїзджають з Криму?А де вони осядуть?В рашистані?Да ні ху-ху.Більшість з них мають українські внутрішні пашпорти і завдячуючи зусиллям нашого "петра першого в юбці" - пані верещук,яка "прорубила тонель" в ЄС,для усіх цих зрадників та колаборантів,виїдуть в ЄС як українські біженці.А пані верещук цікавилась:"скільки чистих,не заповнених пашпортів захопили окупанти в перші місяці війни?Чомусь здається,що НІ.Якби цікавилась то не зробила би такої дурниці - домовлась про пропуск в країни ЄС по внутрішнім українським пашпортам.А скільки ГРУшників та їх агентів,завдячуючи пані міністу,ВЖЕ ходять в Є як "наші люді з окупаціі"? Питання риторічне.
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08.05.2023 09:55 Відповісти
Бред.
Вопрос проверки действительности документов относится к пограничной службе как Украины, так и впускающей страны.
Верещук здесь при чем. Правильно сделала, а как тетке какой-то загран оформлять, когда она из Краматорска или из-под Запорожья в трусах и только с паспортом под бомбами выехала.

Зачем туда отправлять по какому-то залипаченному паспорту агента ГРУ *********, если здесь таких с настоящими паспортами, работающих на ********* и так в достаточных количествах
.
А для Петровых и Бошировых они и сами делают паспорта у себя - не то по таджикским не то по узбекскими они подрывали склад в Чехии.
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08.05.2023 11:44 Відповісти
 
 