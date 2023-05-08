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В армії РФ йдуть перестановки через провал "зимового наступу", - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шойгу,герасимов

Серія перестановок у верхівці російської армії насамперед пов’язана з провалом так званого "великого" зимового наступу РФ, який, власне, нічим так і не закінчився.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Тобто цілі, завдання з окупації українського Донбасу і виходу на адмінкордони Донецької та Луганської області провалено. Бої за Бахмут, які стали катастрофічними з точки зору втрат живої сили і техніки для рашистів, тривають. Власне, колосальна піар-кампанія по великому наступу закінчилася з точки зору результатів абсолютно нікчемним пшиком", - пояснив Юсов.

За його словами, ці перестановки в РФ тривають і триватимуть, оскільки там шукають крайніх і винних.

"Інша річ, що відповідальні в даній ситуації саме ті люди, коло осіб, які ставлять перед рашистською армією цілі, які неможливо досягнути і виконати. Безумовно, це починаючи з повномасштабного вторгнення 24 лютого, коли досі "все йде за планом", - додав Юсов.

Він зазначив, що є й перестановки і на рівні керівника окупаційної армії в Україні, коли Суровікіна змінюють на Герасимова.

"З самим Герасимовим зараз складніше, тому що якщо вже його карати за невиконання безглуздих наказів, то хто тоді вище залишається? Ну хіба сам Шойгу без жодного дня бойового досвіду чи так званий Володимир Путін?" - підсумував представник ГУР МО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР про "атаку дронів" на Кремль: Внутрішньоросійське протистояння працює на делегітимізацію режиму Путіна

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Ці скажені рашисти не зупиняться доки не зазнають повної поразки і звільнення Донбасу разом з Кримом.
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08.05.2023 10:42
+7
І навіть коли їх вигнати з нашої землі,немає гарантії ,що не будуть обстрілювати ракетами ,чи дронами.
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08.05.2023 10:48
+6
Все до одного парашники- это не люди, а сорта говна. Перетасовывать их- это всё равно, что тыкать палкой в выгребную яму. Вони много, а толку мало.
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08.05.2023 10:43
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08.05.2023 10:41 Відповісти
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08.05.2023 10:42 Відповісти
Ці скажені рашисти не зупиняться доки не зазнають повної поразки і звільнення Донбасу разом з Кримом.
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08.05.2023 10:42 Відповісти
І навіть коли їх вигнати з нашої землі,немає гарантії ,що не будуть обстрілювати ракетами ,чи дронами.
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08.05.2023 10:48 Відповісти
тільки повний розвал і поділ паРаші-мацковії на 20-30 національних країн, з повною денуклеризацією, демілітаризацією, денацифікацією ...
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08.05.2023 11:01 Відповісти
И цього не буде. Нікому не вигідний розподіл РФ і утворення купи маргінальних бананових республік.
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08.05.2023 11:06 Відповісти
поживем - побочимо !!! в літку 1991 року Президет США, по моєму Д.Буш, виступаючи з трибуни ВР так званої "усср" розповідав про недопустимість розвалу червоної кацапо-совкової, комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів, а вже до кінця 1991 року так званий "срср" здох цілковито і безповоротно ...
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08.05.2023 11:11 Відповісти
СССР і РФ це не зовсім одні і те саме. СССР розвалився через потужні національні рухи за незалежність. В РФ такого нема. Там ті хто може відокремитися наскільки залежні від дотацій центру що після відокремлення впадуть в кам'яний вік.
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08.05.2023 11:15 Відповісти
згоден !!! потужні національно-визвольні рухи в Україні, країнах Балтії, Кавказу, Середньої (Цетрольної) Азії в иникли тоді коли імперія почала здихати через брак нафтодоларів !!! думаю це саме відбудиться за 2-3 роки на мацковії - так Якутія, Бурятія, Татарстан, Дагестан, Ічкерія, тощо мають усі шанси стати незалежними !!!
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08.05.2023 11:24 Відповісти
І ніхто не буде. Ну може Чечня. Інші без дотацій впадуть в кам'яний вік.
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08.05.2023 11:43 Відповісти
Цього не буде тому, що Росія де-факто не є федерацією. Там вже немає кому відокремлюватися. Навіть в 90х коли Ічкерія спробувала її утопили в крові. А тепер і намагатися нікому.
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08.05.2023 11:11 Відповісти
навіть якщо вдасться їх викинути з Криму та Донбасу, вони не зупиняться. ці істоти не зупиняться, доки не повиздихають. усі.
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08.05.2023 10:58 Відповісти
Якщо їх викинуть за межі України і ми вступимо в НАТО, то більше вони не полізуть до нас. Якщо в них поміняється ідеологія з тоталітарної диктатури на демократію, буде ще краще, але це важче.
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08.05.2023 11:17 Відповісти
Допоки зі сторони рашистської пітьми існуватиме воєнна загроза, то Україні не вдастся вступити у блок НАТО, бо країни-учасники боятимуться через це неминучої тоді війни з пітьмою.
Захистити себе Україна зможе лише отримавши де-факто на озброєння ядерну зброю.
Це можна буде зробити в результаті "спеціальної воєнної операції" на території пітьми із захоплення і заволодіння частиною її ядерних зарядів і їх носіїв.
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08.05.2023 11:33 Відповісти
Воєнна загроза існує для НАТО з моменту створення, але не нападають бо відчувають силу. В нас треба для вступу, звільнити територію.
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08.05.2023 11:55 Відповісти
Все до одного парашники- это не люди, а сорта говна. Перетасовывать их- это всё равно, что тыкать палкой в выгребную яму. Вони много, а толку мало.
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08.05.2023 10:43 Відповісти
В Мацкві "дрономанія" Мєнти, привезли свій дрон,хотіли самі запустити,у криворуких невийшло...мужик-шістка побачив це і накапав на них в мєнтовню.Ким були ці співробітники, і навіщо вони намагалися запустити дрон, тепер намагаються з'ясувати.прокремлівський Telegram-канал Baza
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08.05.2023 10:46 Відповісти
Власне, колосальна піар-кампанія по великому наступу закінчилася з точки зору результатів абсолютно нікчемним пшиком", - пояснив Юсов. Який "пшик" чекає "зелених піарщиків - говорунів" у випадку, якщо не будуть повернені українські території,окуповані за допомогою "великих зелених зрадників "держави Україна і її народу???
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08.05.2023 10:47 Відповісти
Щось дуже нагадує втечу рашистів з Херсону...
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08.05.2023 10:49 Відповісти
Це не піар-кампанія, це кампанія з дезінформації ворога, йолопе.
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08.05.2023 11:08 Відповісти
для початку,щоб це була дезінформація ворога,баране ,з ОП з генштабу,з оборонпрому, і т.д мають бути прибрані рашистські агенти,котрих повно.
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08.05.2023 11:23 Відповісти
Бляха... Це все у відкритих джерелах є.

Точно Буданов в Телеграмі інфу бере.
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08.05.2023 10:50 Відповісти
откопайте чапаева
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08.05.2023 10:52 Відповісти
Хоч верть-круть, хоч круть-верть, а черепочку смерть.
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08.05.2023 11:00 Відповісти
Перестановка кроватей....😁
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08.05.2023 11:01 Відповісти
а може нам всім сховаися і ЯР нехай поадмініструе?
бо він же ЯР! - не ми сирі миші...
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08.05.2023 11:05 Відповісти
"колосальна піар-кампанія по великому наступу"

З приводу "колосальної піар-кампанії" є великі питання саме до наших піарників...
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08.05.2023 11:05 Відповісти
От парочка. Один тувинский оленевод-ассенизатор, второй мордовский Муму. К ним ещё зоновского петуха добавить и горного ишака, так они и квартетом могут сыграть "Врагу не сдаётся наш сраный Варяг" . На кожаных флейтах.
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08.05.2023 11:05 Відповісти
Кацапня вночі провела масовану атаку в Бахмуті , але відгребла і поповзла назад .
Парад на дівьятоє мая в Бахмуті відміняється , так , бидлота рашистська? .

Бахмутський Демон 👹

Правду пише ФРОНТ що підари пішли на штурм вночі, але вигребли по повній. Полізли групками і їх знімали снайпери, коли тікали по них працювали артою і мінометами. Дехто забіг у західний Бахмут, прям як у Західний Берлін, але втриматися не змогли і зранку вже тікали. Наша артилерія зараз працює і підарам зможуть святкувати 9 травня хіба дохляком.

На контролі.
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08.05.2023 11:11 Відповісти
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08.05.2023 11:13 Відповісти
Ліжко поламаєте як будете туда-сюда совати.
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08.05.2023 12:20 Відповісти
 
 