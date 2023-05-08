В армії РФ йдуть перестановки через провал "зимового наступу", - ГУР МО

Серія перестановок у верхівці російської армії насамперед пов’язана з провалом так званого "великого" зимового наступу РФ, який, власне, нічим так і не закінчився.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Тобто цілі, завдання з окупації українського Донбасу і виходу на адмінкордони Донецької та Луганської області провалено. Бої за Бахмут, які стали катастрофічними з точки зору втрат живої сили і техніки для рашистів, тривають. Власне, колосальна піар-кампанія по великому наступу закінчилася з точки зору результатів абсолютно нікчемним пшиком", - пояснив Юсов.

За його словами, ці перестановки в РФ тривають і триватимуть, оскільки там шукають крайніх і винних.

"Інша річ, що відповідальні в даній ситуації саме ті люди, коло осіб, які ставлять перед рашистською армією цілі, які неможливо досягнути і виконати. Безумовно, це починаючи з повномасштабного вторгнення 24 лютого, коли досі "все йде за планом", - додав Юсов.

Він зазначив, що є й перестановки і на рівні керівника окупаційної армії в Україні, коли Суровікіна змінюють на Герасимова.

"З самим Герасимовим зараз складніше, тому що якщо вже його карати за невиконання безглуздих наказів, то хто тоді вище залишається? Ну хіба сам Шойгу без жодного дня бойового досвіду чи так званий Володимир Путін?" - підсумував представник ГУР МО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР про "атаку дронів" на Кремль: Внутрішньоросійське протистояння працює на делегітимізацію режиму Путіна