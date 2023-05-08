Жертви окупації Київщини: 191 тіло досі не ідентифіковано, - Нєбитов

Поліція поступово ідентифікує тіла загиблих під час окупації Київської області українців, останнім часом було встановлено ще чотири тіла.

Про це зазначив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні цифра невстановлених тіл загиблих українців - 191. Це (процес ідентифікації. - Ред.) є поступовим процесом, надходить інформація, з'являються родичі, повертаються з-за кордону. У нас є можливість зібрати повні дані", - сказав Нєбитов в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Щодо безвісти зниклих людей, то, за словами Нєбитова, імовірно, більшість із них під час окупації було примусово вивезено на територію РФ. Начальник главку припустив, що, виходячи зі свідчень свідків, люди, яких вважають безвісти зниклими, можуть перебувати в російських в'язницях, підтвердженої інформації про них немає.

"Ми проводитимемо заходи щодо встановлення місцеперебування або ідентифікації особи доти, доки не знайдемо людину або не встановимо особу загиблого", - додав він.

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Раніше Нєбитов повідомляв, що залишаються невпізнаними тіла 195 українців, загиблих під час окупації Київської області, і 279 вважаються безвісти зниклими.