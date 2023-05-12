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У Литві запропонували перейменувати Калінінград і область

калінінград

Два депутати Сейму Литви звернулися до Державної комісії литовської мови (VLKK) щодо заміни назв Калінінградської області та міста Калінінград на Каралючюс.

Про це пише видання  Kauno Diena, інформує Цензор.НЕТ.

На думку депутатів-консерваторів Вілюса Семешка та Пауле Кузьміцкене, нинішня назва належить до російського наративу і виникла під час агресивних дій Радянського Союзу під час Другої світової війни.

"Область Радянського Союзу була названа на честь старого революціонера-більшовика Михайла Калініна. Після смерті Калініна кілька міст були перейменовані на його честь. Одне з них – тоді Кенігсберг, нині Калінінград – зберегло цю назву досі", - акцентували політики.

На їхню думку, в умовах війни в Україні необхідно переглянути назви, відмовитися від використання чужих для литовської мови назв.

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"Давно пора відмовитися від радянської спадщини й не забруднювати чужомовними термінами нашу державну мову. Ми солідарні з нашими сусідами-поляками й запрошуємо вас не використовувати нав’язані нам штучні назви в литовській мові", – сказав Семешка.

Нагадаємо, У Польщі офіційно змінили назви Калінінграда та Калінінградської області. Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі на своєму засіданні 12 квітня вирішила,  що для міста з російською назвою Калінінград рекомендують уживати лише польську назву Крулевець. Назву Калінінград у польській мові використовувати не варто.

Автор: 

Калінінград (95) Литва (2386) перейменування (584) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+17
Поляки москальський Калінінград вже перейменували, литовці теж, тепер черга німців повернути історичну назву - Кьонігсберг.
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12.05.2023 12:56
+17
Всєх пєрєіграл, много ходов очка.
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12.05.2023 12:57
+10
Поляки вже перейменували на свій лад. Чекаємо що скаже Ірманія.
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12.05.2023 12:55
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12.05.2023 12:55 Відповісти
Поляки вже перейменували на свій лад. Чекаємо що скаже Ірманія.
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12.05.2023 12:55 Відповісти
Поляки москальський Калінінград вже перейменували, литовці теж, тепер черга німців повернути історичну назву - Кьонігсберг.
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12.05.2023 12:56 Відповісти
Кьонігсберг - це "місто Королів" ... рашистам там нема чого робити...
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12.05.2023 13:23 Відповісти
Ну, так Крулєвєц те саме -королівське. Круль польською король.
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12.05.2023 13:39 Відповісти
Всєх пєрєіграл, много ходов очка.
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12.05.2023 12:57 Відповісти
ПРЕКРАСНО и ИСТОРИЧЕСКИ СПРАВЕДЛИВО. Как любят визжать сброд и отбросы человечества пигдоги или как они себя называют "россияне".
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12.05.2023 12:57 Відповісти
Замість раша/московія повернути стару назву: "СУЗДАЛЬЩИНА"
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12.05.2023 12:58 Відповісти
Республіка Кенігсберг.
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12.05.2023 13:00 Відповісти
короче, я так понял, все идет к тому, что кацапу не только с Крымом и Донбассом пора прощаться, а еще и с Кенигсбергом.....
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12.05.2023 13:00 Відповісти
Зараз вилізе ядерний пупсик дімон і почне вещать російським перегаром про "апакаліпсіс"...
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12.05.2023 13:02 Відповісти
это мы еще не начинали
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12.05.2023 13:05 Відповісти
что же Вы делаете с москалями
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12.05.2023 13:05 Відповісти
Правильно було б назвати його Караляучюс...
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12.05.2023 13:11 Відповісти
Литва має більше прав ніж німці на Каралючюс, тому що пруси це був народ того же кореня що літовці але був повністю асимільований німцями.
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12.05.2023 13:12 Відповісти
В Литве уже давно даже улица выезжая из г.Шяуляй в направлении Кенингсберга называется ул. Караляучаус .
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12.05.2023 13:13 Відповісти
Я ніколи в Литві не чув "калінінґрад", а лише Караляучюс. Ще на початку 90-их.
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12.05.2023 13:44 Відповісти
Схоже що бункерний уйобок пішов за шерстю а тепер ризикує повернутися гарно стриженим.
А там ще китайці "нє начіналі"....
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12.05.2023 13:20 Відповісти
Свои вещи должны иметь свои имена - московия это московия.
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12.05.2023 13:21 Відповісти
Караляучюс !
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12.05.2023 13:23 Відповісти
Karaliaučius iš tikro !
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12.05.2023 13:28 Відповісти
Давно пора відновити Прусію-це давні землі автентичного германського народу прусів.
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12.05.2023 13:41 Відповісти
Балтийского
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12.05.2023 15:48 Відповісти
Колись давно їхали автом зі Львова до Крулєвіча і далі, до місця служби в «Гвардєйске». Після чистої Литви із добрими дорогами запяталась величезна калатання прямо посеред дороги на кордоні Литви і РФ. Кацапи там все спаплюжили.
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12.05.2023 13:44 Відповісти
Цікаво,а моє рідне місто називається Кролевець у Сумській області. А раніше також називалось Крулевец , як поляки зараз перейменували Калінінград
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12.05.2023 14:05 Відповісти
Ваше місто від свійських кролів назву отримало. А польське від державних.
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12.05.2023 15:26 Відповісти
Наше місто було також зазновано Польским королем. І у перекладі Кролевець, Крулевець -замок Короля
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15.05.2023 10:19 Відповісти
Пропаную перейменувати Калінінград на Тарканючюс.
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12.05.2023 14:10 Відповісти
Похоже, Калининградскую область Германия обратно не заберет. Их можно понять, все немецкое там уже раздолбано и упущено руснёй еще в советские годы. Пруссов тоже нет уже 300 с лишним лет. Осталось Польше и Литве взять под свой контроль бывшую Восточную Пруссию и договориться, кому из них будет принадлежать это место и как оно будет называться. Только не подеритесь
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12.05.2023 15:44 Відповісти
Доведеться ділити. кацапстану ловити тут вже немає чого. Питання в німцях. Хоча історично це землі західних славян. А місто-фортеця тевтонське.
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12.05.2023 18:00 Відповісти
 
 