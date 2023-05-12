У Білорусі знову продовжили військові навчання, тепер до 22 травня, - "Беларускі Гаюн"

До 22 травня продовжили військові навчання у Білорусі.

Про це повідомили у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

"13-14 травня будуть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський", "Гозький" та "Брестський", - йдеться в повідомленні.

Також оприлюднений новий графік навчань на полігонах:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 20.05;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 22.05;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 20:05;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 21.05;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 19.05;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 22.05;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 21.05;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 21.05.

"Гаюн" зазначає, що загальна кількість продовжень навчань вже становить 55 тижнів.

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