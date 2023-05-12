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У Білорусі знову продовжили військові навчання, тепер до 22 травня, - "Беларускі Гаюн"

білорусь,полігон,техніка

До 22 травня продовжили військові навчання у Білорусі.

Про це повідомили у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

"13-14 травня будуть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський", "Гозький" та "Брестський", - йдеться в повідомленні.

Також оприлюднений новий графік навчань на полігонах: 

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 20.05;
  • Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 22.05;
  • Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 20:05;
  • Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 21.05;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 19.05;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 22.05;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 21.05;
  • Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 21.05.

"Гаюн" зазначає, що загальна кількість продовжень навчань вже становить 55 тижнів. 

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Автор: 

Білорусь (7926) військові навчання (2775) полігон (278)


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Топ коментарі
+2
Якісь вони плохообучаємые.
Вже понад рік навчаються, і ніхєра, без толку все...
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12.05.2023 13:29
+2
а как бпла по инструкции сбивают...орлы)))))
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12.05.2023 13:32
+2
білорасєяни дебіли?)) скільки вже можна вчитися?)) навчання у білорасєян не припиняються азагалі...)))
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12.05.2023 14:10
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Це навчання Соломона Пляра... двє шаги налево - шаг назад...
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12.05.2023 13:26 Відповісти
Білорусь - країна агресор.
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12.05.2023 13:27 Відповісти
Якісь вони плохообучаємые.
Вже понад рік навчаються, і ніхєра, без толку все...
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12.05.2023 13:29 Відповісти
а как бпла по инструкции сбивают...орлы)))))
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12.05.2023 13:32 Відповісти
Кажуть лука больний дуже...
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12.05.2023 13:54 Відповісти
макей помер несподівано а цей помре прогнозовано...)))
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12.05.2023 14:11 Відповісти
білорасєяни дебіли?)) скільки вже можна вчитися?)) навчання у білорасєян не припиняються азагалі...)))
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12.05.2023 14:10 Відповісти
Нєобучаєми, ***...
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12.05.2023 16:59 Відповісти
Ну реально - це піпець як смішно!

Але я хочу інше сказати - яким би Лука не був (а він таки міжнародний злочинець, терорист, і узурпатор!), але ніхто б не зміг на його місці так петляти проміж крапельками, і всіляко уникати попри шалений тиск Х.йла прямої агресії проти України. Такого хитрого Лису ще пошукати треба, і навряд чи знайдеш!

Думаю, що якщо б не Лука, то ми би мали одночасно дві ворожі армії проти себе, хай навіть з білорусів ніякі воїни, але свою б справу вони б зробили.

Це моя особиста думка - нікому її не нав'язую!
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12.05.2023 14:20 Відповісти
Території нескінченних військових навчань: вік живи, вік навчайся. І дурнем помреш
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12.05.2023 16:57 Відповісти
 
 