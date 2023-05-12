У Білорусі знову продовжили військові навчання, тепер до 22 травня, - "Беларускі Гаюн"
До 22 травня продовжили військові навчання у Білорусі.
Про це повідомили у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.
"13-14 травня будуть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Ліснівський", "Гозький" та "Брестський", - йдеться в повідомленні.
Також оприлюднений новий графік навчань на полігонах:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 20.05;
- Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 22.05;
- Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 20:05;
- Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 21.05;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 19.05;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 22.05;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 21.05;
- Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 21.05.
"Гаюн" зазначає, що загальна кількість продовжень навчань вже становить 55 тижнів.
Топ коментарі
+2 Валерий Коломиец #502756
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+2 KosAn30 JT26
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+2 Saul Goodman
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Вже понад рік навчаються, і ніхєра, без толку все...
Але я хочу інше сказати - яким би Лука не був (а він таки міжнародний злочинець, терорист, і узурпатор!), але ніхто б не зміг на його місці так петляти проміж крапельками, і всіляко уникати попри шалений тиск Х.йла прямої агресії проти України. Такого хитрого Лису ще пошукати треба, і навряд чи знайдеш!
Думаю, що якщо б не Лука, то ми би мали одночасно дві ворожі армії проти себе, хай навіть з білорусів ніякі воїни, але свою б справу вони б зробили.
Це моя особиста думка - нікому її не нав'язую!