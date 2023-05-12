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Новини Агресія Росії проти України
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Пригожин запросив Шойгу в Бахмут. ФОТО

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запросив міністра оборони Росії Сергія Шойгу в Бахмут через "складну оперативну ситуацію".

Відповідний лист опублікувала  пресслужба засновника "Вагнера", інформує Цензор.НЕТ.

Пригожин стверджує, що його бойовики "контролюють понад 95%" міста і "продовжують наступ". Також він визнав, що українські військові здійснили низку успішних контратак на флангах ПВК Вагнер, де перебувають окупаційні підрозділи ЗС РФ.

"На флангах ПВК "Вагнера", де стоять підрозділи ЗС РФ, противник здійснив низку успішних контратак. Враховуючи складну оперативну ситуацію, а також ваш багаторічний досвід ведення бойових дій, прошу вас прибути в Бахмут, щоб самостійно оцінити ситуацію, що склалася", - написав ватажок ПВК у листі до Шойгу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пригожин скаржиться, що підрозділи армії РФ під Бахмутом кидають позиції без бою

Пригожин запросив Шойгу в Бахмут 01

Автор: 

Шойгу Сергій (626) Бахмут (1559) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+17
Наші ЗСУ теж запрошують шойгу в Бахмут - королівський прийом гарантований! Хаймерси виконають надзвичайно вражаючий салют!
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12.05.2023 13:38
+16
многолетний опыт ведения боевых действий
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12.05.2023 13:42
+12
Гарно так лисий урка над оленячим маршалом постібався-"учитывая.......ваш многолетний опыт ведения боевых действий".
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12.05.2023 13:39
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Їх там зустрінуть.
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12.05.2023 13:37 Відповісти
Шойгу нужно беречь !! НЕ дай Бог вместо него назначат грамотного !!!
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12.05.2023 15:21 Відповісти
Заходи, мил человек, посидим, о делах наших скорбных покалякаем...
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12.05.2023 16:38 Відповісти
класно) тепер чільник ЗС РФ - сцикло
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12.05.2023 13:38 Відповісти
Наші ЗСУ теж запрошують шойгу в Бахмут - королівський прийом гарантований! Хаймерси виконають надзвичайно вражаючий салют!
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12.05.2023 13:38 Відповісти
Троль - тролить...
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12.05.2023 13:39 Відповісти
многолетний опыт ведения боевых действий
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12.05.2023 13:42 Відповісти
Пригожину час труну вибирати а він кожугетичу внликим бойовим досвідом тиче .
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12.05.2023 13:39 Відповісти
Гарно так лисий урка над оленячим маршалом постібався-"учитывая.......ваш многолетний опыт ведения боевых действий".
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12.05.2023 13:39 Відповісти
Зухвало знущається. Тепер Шуйго (як бойовий ахвіцер) має його на дуель викликати, ...на водяних пістолетах, чи може на подушках.
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12.05.2023 13:40 Відповісти
На боєвих олєнях)
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12.05.2023 13:40 Відповісти
Щось прігожин якийсь непослідовний... як на відеозверненнях на фоні тухликів - то шойгу під@р, а як в листі - то "уважаємий"... треба якось визначитися ))
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12.05.2023 13:40 Відповісти
Гребінь на гребінь --- забиите стрелку .
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12.05.2023 13:41 Відповісти
В Гаагу сразу пригласи..
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12.05.2023 13:43 Відповісти
Пєтух троллить оленя🤣
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12.05.2023 13:50 Відповісти
... до полного уничтожения населенного пункта.
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12.05.2023 13:53 Відповісти
А шойгу наковальню брать свою? или пригожин для него уже ее приготовил?
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12.05.2023 13:56 Відповісти
па рєшєнію ваєнна-палевога суда
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12.05.2023 14:01 Відповісти
а также Ваш многолетний опыт ведения боевых действий прошу прийтить самому и пригнать оленей!
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12.05.2023 14:05 Відповісти
Знову ця лиса ******. Його погоняло з`являється майже так часто, як і Зєлі. Досить вже, набрид.
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12.05.2023 14:05 Відповісти
У Евгения моторчик в жопе, его трудно остановить.
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12.05.2023 14:05 Відповісти
Жабогадюкін набирає оберти. Чудово.
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12.05.2023 14:08 Відповісти
Тепер ні дня без цієї лисої потвори. Порозбирали на цитати і пхають скрізь. Недаремно суд ЕС з мами Віолетти санкції зняв, тепер з цього урода роблять "людину".
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12.05.2023 14:13 Відповісти
...учитывая ваш многолетний опыт в оленеводстве и резьбе по дереву...
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12.05.2023 14:44 Відповісти
На ща нам цей скульож? Найкращий скульож, який нам потрібний від Пригожина, це коли він додихати буде.
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12.05.2023 14:51 Відповісти
"многолєтній опит боєвих дєйствій" у шойгу? Та то він глузує над ним!
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12.05.2023 14:53 Відповісти
Цей блатняк второпав як зробити бабло. І на ком він заробляє ? На уголовниках, зеках, яким бабло "світить" тільки на тому світі. Тепер малюється перед бидлом, принижуючи шайгуШКУ. Хоча насправді він насміхається над *******. Кухарка стала великим військовим начальником. Тихо без "суєти". За бабло й на шару з допомогою зеків.
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12.05.2023 14:54 Відповісти
Угу. І Шойгу такий зі шльондри зліз в маєтку за містом і думає " А чи не поїхати і справді в Бахмут до лисого зека-*********?"
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12.05.2023 14:57 Відповісти
координаты время и дата
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12.05.2023 15:55 Відповісти
соскучилась мамка по папке
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12.05.2023 15:57 Відповісти
Чому досі пригожин не сів за дєскрідєтацію???
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12.05.2023 16:11 Відповісти
А отаке там є? Якщо нема, то куди, в який Бахмут він приїде? Не смішіть...То сурйозний хлопак.Аби де не прийматиме ДОКЛАДИ
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12.05.2023 16:18 Відповісти
"Глава ЧВК "Вагнер" - это звание или титул?
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12.05.2023 16:27 Відповісти
******* КЛОУН, ты бы лучше свою СРАКУ в телевизоре показал, с татуировкой "Шойгу, ****, дай снаряды".
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12.05.2023 16:39 Відповісти
 
 