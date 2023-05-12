Пригожин запросив Шойгу в Бахмут. ФОТО

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запросив міністра оборони Росії Сергія Шойгу в Бахмут через "складну оперативну ситуацію".

Відповідний лист опублікувала пресслужба засновника "Вагнера", інформує Цензор.НЕТ.

Пригожин стверджує, що його бойовики "контролюють понад 95%" міста і "продовжують наступ". Також він визнав, що українські військові здійснили низку успішних контратак на флангах ПВК Вагнер, де перебувають окупаційні підрозділи ЗС РФ.

"На флангах ПВК "Вагнера", де стоять підрозділи ЗС РФ, противник здійснив низку успішних контратак. Враховуючи складну оперативну ситуацію, а також ваш багаторічний досвід ведення бойових дій, прошу вас прибути в Бахмут, щоб самостійно оцінити ситуацію, що склалася", - написав ватажок ПВК у листі до Шойгу.

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