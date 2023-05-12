Німецьке місто Білефельд стало побратимом Черкас
Між містом Черкаси і німецьким Білефельдом підписано угоду про встановлення солідарного партнерства та майбутню співпрацю.
Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей документ відкриває нові можливості для зміцнення дружніх відносин між нашими містами, подальшого обміну досвідом та втілення спільних проектів.
Одне з найголовніших питань, по якому вже досягнуто домовленості, - лікування та реабілітація наших захисників у найкращих клініках Білефельду", - написав він у фейсбуці.
За словами Бондаренка, Білефельд вже давно підтримує черкаську громаду. Німецьке місто надсилало до Черкас генератори та гуманітарні набори, а також прийняло тисячі біженців з України.
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Є три питання:
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3. Знаєте ви когось, хто був колись в Білефельді?
Якщо вам відповіли три рази "ні", то міста Білефельд не існує.
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Читайте немножко !
А Черкасам Респект !