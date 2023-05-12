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Німецьке місто Білефельд стало побратимом Черкас

черкаси,білефельд

Між містом Черкаси і німецьким Білефельдом підписано угоду про встановлення солідарного партнерства та майбутню співпрацю.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей документ відкриває нові можливості для зміцнення дружніх відносин між нашими містами, подальшого обміну досвідом та втілення спільних проектів.

Одне з найголовніших питань, по якому вже досягнуто домовленості, - лікування та реабілітація наших захисників у найкращих клініках Білефельду", - написав він у фейсбуці.

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За словами Бондаренка, Білефельд вже давно підтримує черкаську громаду. Німецьке місто надсилало до Черкас генератори та гуманітарні набори, а також прийняло тисячі біженців з України.

Автор: 

Німеччина (7336) Черкаси (547) Бондаренко Анатолій (58)


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Білефельд - це місто-мем в Німеччині.

Є три питання:

1. Знаєте ви когось з Білефельду?
2. Ви були колись в Білефельді?
3. Знаєте ви когось, хто був колись в Білефельді?

Якщо вам відповіли три рази "ні", то міста Білефельд не існує.
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12.05.2023 13:40 Відповісти
Вы хоть бы минуту нашли и почитали о г. Билефельд !
Концерн Miele - всемирно известный Бренд бытовой техники,
Концерн Schüko - лучшие окна двери в Европе, все аэропорты Украины в этих стеклах.
Всемирно известный психодиспасер, где врачей больше чем пациентов.
Концерн Doktor Oetker - питание очень известный на рынке.
Известные клиники и санатории.
Жителей больше 550 т с иностранцами.

Читайте немножко !

А Черкасам Респект !
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12.05.2023 14:20 Відповісти
Может, его знания ограниченьі только букварьом?
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12.05.2023 15:57 Відповісти
А, "неіснуюче" місто Білефельд .
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12.05.2023 13:46 Відповісти
білефельд тільки й відомий тому, що Stukenbrock поряд.
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12.05.2023 13:46 Відповісти
Знаю особисто мера Черкаси. Дякую за допомогу одному будівельному училищу і Danke
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12.05.2023 17:23 Відповісти
 
 