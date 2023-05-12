Міністри оборони країн НАТО зустрінуться в середині червня
За місяць до саміту у Вільнюсі міністри оборони країн-членів НАТО в середині червня проведуть зустріч у Брюсселі.
Про це повідомили в пресслужбі Альянсу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Зустріч на рівні міністрів оборони планують у штаб-квартирі Альянсу на 15-16 червня під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Детальну програму зустрічі оприлюднять ближче до дат події.
Перед зустріччю та після неї Столтенберг виходитиме з пресконференціями для ЗМІ.
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