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Новини Допомога Україні
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ЄС готує багаторічний план підтримки України, - Боррель

боррель

Євросоюз має зосередити свої зусилля не лише на заходах негайної підтримки України на полі бою, але й на розробці багаторічної програми допомоги, що буде розрахована на довгострокову перспективу і засвідчить, що сподівання Росії на "втому" ЄС є марними.

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогоднішня зустріч має два пункти: російська агресія проти України та перекалібровка наших відносин з Китаєм. З першого питання очевидно, що ми маємо продовжувати підтримку України, і маємо робити це у тривалій перспективі. Не лише шляхом надання боєприпасів для продовження боротьби, але й з огляду на середньострокову перспективу, готуючи багаторічну підтримку для України", - сказав він

За словами Борреля, Україна має бути впевнена, що ЄС підтримуватиме її не лише у повсякденній битві в цій війні, а й тривалий час.

"І Росія, і Путін мають зрозуміти, що ми не впадемо (у цих зусиллях. - Ред.). Тож вони мають припинити чекати, коли ми втомимося. Ми не втомимося", - запевив Боррель.

Він зауважив, що міністри говоритимуть про підтримку мирного плану президента Зеленського та розглянуть питання щодо притягнення до відповідальності винних у злочинах в проти України.

Читайте: Китай змарнував можливість бути посередником між Україною та Росією, - Боррель

Автор: 

Євросоюз (13360) Боррель Жозеп (1074)


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Допомога потрібна конкретним українським громадянам і конкретним українським підприємцям... а українському уряду потрібен хіба міцний батіг і гамівна сорочка , яка стримає їх від розкрадань !
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12.05.2023 14:01 Відповісти
Обов'язково треба прораховувати корупцію, зраду, та некомпетентність діючій влади.
З цього треба починати.
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12.05.2023 14:01 Відповісти
Обирати потрібно компетентну владу, а не для того що паржать папріколу.
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12.05.2023 14:12 Відповісти
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12.05.2023 14:17 Відповісти
Девиз ЗЕ-команды, как неуправляемой малолетки:" Не учите как нам жить, лучше помогите материально".
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12.05.2023 14:22 Відповісти
Ось тільки цей багаторічний план підтримки має включати в себе нульову толерантність до клоунської корупції.
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12.05.2023 14:23 Відповісти
молодець Боррель , вже чітко висловлює наміри і мету
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12.05.2023 14:54 Відповісти
 
 