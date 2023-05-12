ЄС готує багаторічний план підтримки України, - Боррель

Євросоюз має зосередити свої зусилля не лише на заходах негайної підтримки України на полі бою, але й на розробці багаторічної програми допомоги, що буде розрахована на довгострокову перспективу і засвідчить, що сподівання Росії на "втому" ЄС є марними.

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогоднішня зустріч має два пункти: російська агресія проти України та перекалібровка наших відносин з Китаєм. З першого питання очевидно, що ми маємо продовжувати підтримку України, і маємо робити це у тривалій перспективі. Не лише шляхом надання боєприпасів для продовження боротьби, але й з огляду на середньострокову перспективу, готуючи багаторічну підтримку для України", - сказав він

За словами Борреля, Україна має бути впевнена, що ЄС підтримуватиме її не лише у повсякденній битві в цій війні, а й тривалий час.

"І Росія, і Путін мають зрозуміти, що ми не впадемо (у цих зусиллях. - Ред.). Тож вони мають припинити чекати, коли ми втомимося. Ми не втомимося", - запевив Боррель.

Він зауважив, що міністри говоритимуть про підтримку мирного плану президента Зеленського та розглянуть питання щодо притягнення до відповідальності винних у злочинах в проти України.

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