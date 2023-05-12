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Новини Війна
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Ворог обстріляв ферму в Ізюмському районі, загинув чоловік, - ОВА

харківщина

Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців прифронтових населених пунктів Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російські окупанти обстріляли ферму в с. Чернещина Ізюмського району. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 30-річний працівник ферми. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28339) Харківщина (6054)


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щоб ви сдохли, кляті москалі, люди намагаються працювати попри війну...
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12.05.2023 14:26 Відповісти
 
 