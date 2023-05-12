Ворог обстріляв ферму в Ізюмському районі, загинув чоловік, - ОВА
Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців прифронтових населених пунктів Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні російські окупанти обстріляли ферму в с. Чернещина Ізюмського району. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 30-річний працівник ферми. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар12.05.2023 14:26 Відповісти Мені подобається 2
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