До зими хочемо повністю завершити війну, - Данілов
Україна планує звільнити всі території від російських окупантів. Можливе проведення кількох операцій.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив інтерв'ю азербайджанському видання Report, передає Цензор.НЕТ.
"До зими ми хочемо повністю завершити війну", - сказав він.
"У нас є загальний план - звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання – час. Чи буде проведено одну або кілька операцій, залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, боротимемося скільки буде потрібно", - додав Данілов.
Топ коментарі
+77 Gary Grant
показати весь коментар12.05.2023 14:07
+59 18c49ed2
показати весь коментар12.05.2023 14:12
+55 Підлога Маккартні
показати весь коментар12.05.2023 14:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сохраняют робкие надежды населения, что эта страна ещё будет пригодна для жизни.
Але ж робіть щось для цього.
А то читаю,в одному з райцентрів купили дуже круту класну комунальну машину,яка не один млн грн коштує.І тут же оголошення:починаємо збір на авто для захисників такої-то бригади.
То може не варто заоаз такі комунальні машини купувати?І зарплаьи собі космічні,а дюди прості останнім діляться.