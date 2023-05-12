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Новини Війна
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До зими хочемо повністю завершити війну, - Данілов

олексій,данілов

Україна планує звільнити всі території від російських окупантів. Можливе проведення кількох операцій.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив інтерв'ю азербайджанському видання Report, передає Цензор.НЕТ.

"До зими ми хочемо повністю завершити війну", - сказав він.

"У нас є загальний план - звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання – час. Чи буде проведено одну або кілька операцій, залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, боротимемося скільки буде потрібно", - додав Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов відповів на погрози Пєскова "адекватною відповіддю": Путін використав все, що міг. Найгірше для РФ тільки починається

Автор: 

Данілов Олексій (1259)


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Топ коментарі
+77
Данилов запізнюється. Буданов вже Сімферополь штурмує)
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12.05.2023 14:07
+59
Таки да, с бубочкой наперевес. Говорю все чаще в последнее время. Это все превратилось в цирк гре@анных уродов. Только вот эти клоуны и шуты нам обходятся очень дорого. Во всех смыслах. За этот весь пи@дец платят своими жизнями наши ребята.
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12.05.2023 14:12
+55
Контр наступ вот вот начнется - заявил зеленский
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12.05.2023 14:20
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Выбрали комика и шоумена в президенты, чему теперь удивляетесь?)
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12.05.2023 16:16 Відповісти
Хотілось би, але це малоймовірно
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12.05.2023 15:23 Відповісти
Пане Данілов навіщо перетворювати РНБО на кухню де ворожки дають прогнози дивлячись на кавову гущу?
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12.05.2023 15:34 Відповісти
абдристович війну закінчив ще у квітні 2022 року та ще й одночасно оголосив дефолт на раші, а зброя і ракети на рашці вже декілька разів закінчувалась остаточно
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12.05.2023 15:44 Відповісти
Я, грешным делом, подумал: "мы" - это данилов с сыновьями. А он от имени Украины вещает.
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12.05.2023 15:51 Відповісти
Хочуть вони... То бери автомата, надягай каску, броніка і шуруй у Бахмут. Може й вийде до осені виперти кацапів
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12.05.2023 16:01 Відповісти
А краще без каски і без броніка! Так надійніше.
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12.05.2023 17:30 Відповісти
Слухати Данілова-себе не поважати !
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12.05.2023 16:06 Відповісти
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12.05.2023 16:12 Відповісти
Сирітки?
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12.05.2023 16:15 Відповісти
пухнут от голода....
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13.05.2023 01:52 Відповісти
Уроди!
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12.05.2023 22:29 Відповісти
орденоносці, герої України(
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13.05.2023 03:45 Відповісти
У своїй голові?
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12.05.2023 16:13 Відповісти
В прошлом году тоже обещали "до зимы". Но нифига подобного.
Сохраняют робкие надежды населения, что эта страна ещё будет пригодна для жизни.
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12.05.2023 16:13 Відповісти
Базіка
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12.05.2023 16:16 Відповісти
... и бегом - выборы ?
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12.05.2023 16:17 Відповісти
так він веж і пише про "завершення війни", а не про нашу Перемогу. то ж план мінімум у ЗЕлені - якось припинити бойові дії і щось підписати..
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12.05.2023 16:46 Відповісти
Ой,та я,і не тільки я,хочемо,щоб ця клята війна хоч і зараз закінчилася.
Але ж робіть щось для цього.
А то читаю,в одному з райцентрів купили дуже круту класну комунальну машину,яка не один млн грн коштує.І тут же оголошення:починаємо збір на авто для захисників такої-то бригади.
То може не варто заоаз такі комунальні машини купувати?І зарплаьи собі космічні,а дюди прості останнім діляться.
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12.05.2023 16:49 Відповісти
Асканії-Новій потрібен головний ветеринар після русо-фашистських туристів.
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12.05.2023 17:01 Відповісти
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12.05.2023 17:04 Відповісти
Якби Залужний себе поважав він би не звязався з єрмаком і бандою клоуна. Для мене особисто це одна шайка, а зараз Залужний навіть говорить потрібні ОП тексти
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12.05.2023 22:54 Відповісти
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12.05.2023 23:51 Відповісти
До зими якого року, треба ж уточнювати такі "відповідальні" заяви?
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12.05.2023 17:16 Відповісти
Будьмо реалістами. Війна ще на Х років.
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12.05.2023 17:32 Відповісти
звідки такий оптимізм? до зими може бути всяке... як от приміром вас , наволоч зелену разом з москалями з України дідько забере до пекла і най шлях трафи всіх .
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12.05.2023 23:09 Відповісти
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