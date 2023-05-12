До зими хочемо повністю завершити війну, - Данілов

Україна планує звільнити всі території від російських окупантів. Можливе проведення кількох операцій.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив інтерв'ю азербайджанському видання Report, передає Цензор.НЕТ.

"До зими ми хочемо повністю завершити війну", - сказав він.

"У нас є загальний план - звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання – час. Чи буде проведено одну або кілька операцій, залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, боротимемося скільки буде потрібно", - додав Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов відповів на погрози Пєскова "адекватною відповіддю": Путін використав все, що міг. Найгірше для РФ тільки починається