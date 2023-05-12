В Києві представили реєстр російських олігархів, які мають власність в Україні

Експертна організація StateWatch і аналітична система YouControl представили реєстр російських олігархів, які мають активи в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

У реєстрі зібрані відомості про 53 російських олігархів зі списку Forbes 2021 року, які володіють 112 компаніями в Україні.

"Поміж таких фігурантів, як Фрідман і Дерипаска, є кількадесят маловідомих українцям осіб, котрі мають широкі мережі бізнесу на наших теренах. У їхній власності є й готелі, і торговельні мережі, і ТРЦ, й надровидобувні компанії, які можуть впливати на політику цілих регіонів та окремих галузей енергетики", - каже голова StateWatch Гліб Канєвськийголова StateWatch Гліб Канєвський.

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За його словами, номінальна вартість корпоративних прав цих компаній - 6 мільярдів гривень. Скільки насправді коштує цей бізнес, підрахувати неможливо.

"Але тут питання більше не в економіці, а в національній безпеці. ... Завдання - викорінити російський бізнес з України у принципі, щоб він надалі не мав жодного впливу ані на політичні процеси, ані на інформаційну, ні на культурну політику держави, ні на інші сфери життя, які, на нашу думку, були просто просякнуті впливом кремля через російських олігархів та бізнесменів в Україні", - наголосив голова StateWatch.

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