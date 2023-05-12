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В Києві представили реєстр російських олігархів, які мають власність в Україні

путін,санкції

Експертна організація StateWatch і аналітична система YouControl представили реєстр російських олігархів, які мають активи в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

У реєстрі зібрані відомості про 53 російських олігархів зі списку Forbes 2021 року, які володіють 112 компаніями в Україні.

"Поміж таких фігурантів, як Фрідман і Дерипаска, є кількадесят маловідомих українцям осіб, котрі мають широкі мережі бізнесу на наших теренах. У їхній власності є й готелі, і торговельні мережі, і ТРЦ, й надровидобувні компанії, які можуть впливати на політику цілих регіонів та окремих галузей енергетики", - каже голова StateWatch Гліб Канєвськийголова StateWatch Гліб Канєвський.

Читайте: В Україні фактично немає олігархів, але є ризики появи нових, - Bloomberg

За його словами, номінальна вартість корпоративних прав цих компаній - 6 мільярдів гривень. Скільки насправді коштує цей бізнес, підрахувати неможливо.

"Але тут питання більше не в економіці, а в національній безпеці. ... Завдання - викорінити російський бізнес з України у принципі, щоб він надалі не мав жодного впливу ані на політичні процеси, ані на інформаційну, ні на культурну політику держави, ні на інші сфери життя, які, на нашу думку, були просто просякнуті впливом кремля через російських олігархів та бізнесменів в Україні", - наголосив голова StateWatch.

Також читайте: ЄС планує посилити санкції проти родичів російських олігархів, - Bloomberg

Автор: 

олігарх (931) реєстр (843) росія (65010) Канєвський Гліб (20)


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Топ коментарі
+18
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12.05.2023 15:21
+11
Пересрали бубі вечірній видос.
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12.05.2023 15:27
+10
Там сцянина ленки-скумбрії тобі в очі.
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12.05.2023 15:24
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12.05.2023 15:21 Відповісти
Там штаб пригожина ?
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12.05.2023 15:22 Відповісти
Там сцянина ленки-скумбрії тобі в очі.
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12.05.2023 15:24 Відповісти
@newstop_us

·

На записах розмов чути, як Богуслаєв посилається на народного депутата президентської партії «Слуга народу» Геннадія Касая, що мав натиснути на владу, щоби залишити заводу МІ-2 Не знаєте, його вже позбавили мандата чи публічно вибачилися за чергового зрадника?
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12.05.2023 15:50 Відповісти
9 лет !!! И все "не на часи " .... И так все ...
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12.05.2023 17:13 Відповісти
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12.05.2023 15:53 Відповісти
Бакан Оманович докажет.
Кстати, а вот кто то писал - а че орки, Пу-Па(путин-патрушев) выбрали такие литеры на технику - так бо Володимир Зеля их кидануть попробовал(что то же по любому наобещал в Омане), вот и аккурат инициалы Гугнявого и как намек выбрали.
и сомневаюсь что он не убежал, видя шо идут именно спросить - Вова, базар не держишь, нехорошо. Арестович не зря кричит шо все мол были на месте и целились с гранатометов в орков, которых правда не пустили в Киев.
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12.05.2023 15:35 Відповісти
тим паче в нього є підстави забрати в кацапів Крим.
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12.05.2023 15:51 Відповісти
А кому там Київстар досі належить?
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12.05.2023 15:22 Відповісти
а Водафон?))
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12.05.2023 15:49 Відповісти
Пересрали бубі вечірній видос.
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12.05.2023 15:27 Відповісти
то він кожного дня хрипить?
б*же, якби я був Дж. Бондом, то ні від чого б не "розколовся", але якби в камері включили на 5 годин це мурчання, то ....... всіх би здав загинув би
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12.05.2023 15:31 Відповісти
рік війни а вони ще мають.. откатили владі і мають.. а зеля як побірушка клянчить на всік кутках
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12.05.2023 15:46 Відповісти
от вам і гроші на "бойові" хлопцям !!!!!!!!!! Націоналізуйте!
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12.05.2023 15:47 Відповісти
Питання в в другому: чому вони досі її мають?!!
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12.05.2023 15:53 Відповісти
думаю є два реєстра публічний та закритий)
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12.05.2023 15:56 Відповісти
Арахамія вже всіх своїх партнерів звідти викреслив?
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12.05.2023 16:15 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

Олигархические СМИ Украины показывают хороших русских украинцам. Так как олигархи Украины завидуют олигархам рФ, и хотят видеть украинцев похожими на россиян, такими же трусливыми рабами, которые не верят что могут сменить власть и взять власть в свои руки.
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12.05.2023 16:38 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.05.2023 19:13 Відповісти
Все конфисковать для победы. СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.05.2023 19:14 Відповісти
Більш цікавійши список українських олігархів, яки мають бізнес у кацапстані.
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12.05.2023 21:56 Відповісти
 
 