В Києві представили реєстр російських олігархів, які мають власність в Україні
Експертна організація StateWatch і аналітична система YouControl представили реєстр російських олігархів, які мають активи в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
У реєстрі зібрані відомості про 53 російських олігархів зі списку Forbes 2021 року, які володіють 112 компаніями в Україні.
"Поміж таких фігурантів, як Фрідман і Дерипаска, є кількадесят маловідомих українцям осіб, котрі мають широкі мережі бізнесу на наших теренах. У їхній власності є й готелі, і торговельні мережі, і ТРЦ, й надровидобувні компанії, які можуть впливати на політику цілих регіонів та окремих галузей енергетики", - каже голова StateWatch Гліб Канєвськийголова StateWatch Гліб Канєвський.
За його словами, номінальна вартість корпоративних прав цих компаній - 6 мільярдів гривень. Скільки насправді коштує цей бізнес, підрахувати неможливо.
"Але тут питання більше не в економіці, а в національній безпеці. ... Завдання - викорінити російський бізнес з України у принципі, щоб він надалі не мав жодного впливу ані на політичні процеси, ані на інформаційну, ні на культурну політику держави, ні на інші сфери життя, які, на нашу думку, були просто просякнуті впливом кремля через російських олігархів та бізнесменів в Україні", - наголосив голова StateWatch.
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На записах розмов чути, як Богуслаєв посилається на народного депутата президентської партії «Слуга народу» Геннадія Касая, що мав натиснути на владу, щоби залишити заводу МІ-2 Не знаєте, його вже позбавили мандата чи публічно вибачилися за чергового зрадника?
Кстати, а вот кто то писал - а че орки, Пу-Па(путин-патрушев) выбрали такие литеры на технику - так бо Володимир Зеля их кидануть попробовал(что то же по любому наобещал в Омане), вот и аккурат инициалы Гугнявого и как намек выбрали.
и сомневаюсь что он не убежал, видя шо идут именно спросить - Вова, базар не держишь, нехорошо. Арестович не зря кричит шо все мол были на месте и целились с гранатометов в орков, которых правда не пустили в Киев.
б*же, якби я був Дж. Бондом, то ні від чого б не "розколовся", але якби в камері включили на 5 годин це мурчання, то .......
всіх би здавзагинув би
@Ray_net_ua
Олигархические СМИ Украины показывают хороших русских украинцам. Так как олигархи Украины завидуют олигархам рФ, и хотят видеть украинцев похожими на россиян, такими же трусливыми рабами, которые не верят что могут сменить власть и взять власть в свои руки.