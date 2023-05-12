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Уряд ПАР заявляє, що не погоджував експорт зброї до РФ

пар

Уряд Південно-Африканської Республіки стверджує, що не давав дозволу на постачання зброї до РФ, хоча окремі випадки незаконного експорту дійсно мали місце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Міністр з комунікацій Монді Гумбулеле, який на момент можливої відправки зброї (у грудні 2022 року) очолював Національний комітет з контролю за конвенційною зброєю (NCACC), заявив, що якщо справді були якісь випадки завантаження зброї на судно, що мало прямувати з країни у Росію, це було протизаконно.

"Ми не затверджували ніякого постачання зброї для Росії", – зазначив він.

Речник відділу міжнародних відносин та співпраці Клейсон Мон’єла у своєму Twitter також заявив, що NCACC "не має інформації про затверджений продаж зброї нашою державою Росії" за той період.

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Нагадаємо, посол США у Південно-Африканській республіці Рубен Брігеті заявив, що ПАР постачала Росії зброю та боєприпаси попри заяви про нейтралітет.

У відповідь ПАР заперечили постачання зброї до Росії та звинуватили Брігеті у підриві стосунків між ПАР та США. 

зброя (7446) росія (65010) ПАР (157)


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Вони таки ж χιτροжопі як євреї.
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12.05.2023 16:31 Відповісти
Та коліця -- менше звіздюлєи получите від дяді за океану .
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12.05.2023 16:33 Відповісти
"іхтамнетов" розвелось, блдь...
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12.05.2023 16:34 Відповісти
Ясно, зброя сама себе у пелерацію відправила. Дитячі відмазки, від чергових "миротворців".
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12.05.2023 16:37 Відповісти
Більше того, зброя була відкопана шахтарями Йоханнесбурга в штольнях часів Другої світової війни. А корабель, на який зброя і БК самі перевантажились з-під землі, належить "мєстним апалчєнцам" на ім'я Мбонга Пєтров і Нґума Боширов.
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12.05.2023 17:14 Відповісти
Ну й чого ж ви такі сцикливі? Яєць нема сміливо заявити - так, це ми! Мразота.
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12.05.2023 16:37 Відповісти
ПАР хвилину тому були готові під путю закони переписувати (щоб того не дай боже не затримали).

І ці ж люди одночасно втирають, що не погоджували зброю?
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12.05.2023 16:39 Відповісти
 
 