Уряд ПАР заявляє, що не погоджував експорт зброї до РФ

Уряд Південно-Африканської Республіки стверджує, що не давав дозволу на постачання зброї до РФ, хоча окремі випадки незаконного експорту дійсно мали місце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Міністр з комунікацій Монді Гумбулеле, який на момент можливої відправки зброї (у грудні 2022 року) очолював Національний комітет з контролю за конвенційною зброєю (NCACC), заявив, що якщо справді були якісь випадки завантаження зброї на судно, що мало прямувати з країни у Росію, це було протизаконно.

"Ми не затверджували ніякого постачання зброї для Росії", – зазначив він.

Речник відділу міжнародних відносин та співпраці Клейсон Мон’єла у своєму Twitter також заявив, що NCACC "не має інформації про затверджений продаж зброї нашою державою Росії" за той період.

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Нагадаємо, посол США у Південно-Африканській республіці Рубен Брігеті заявив, що ПАР постачала Росії зброю та боєприпаси попри заяви про нейтралітет.

У відповідь ПАР заперечили постачання зброї до Росії та звинуватили Брігеті у підриві стосунків між ПАР та США.