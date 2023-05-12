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Кабмін дозволив продавати автомобілі разом з номерними знаками

авто,знак,номер,номерний

Відсьогодні, 11 травня, набула чинності постанова 454 Кабінету міністрів, згідно з якою під час продажу автомобіля можна залишити закріплений за ним номерний знак за бажанням покупця.

Про це повідомляє Головний Сервісний Центр МВС (ГСЦ), передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Тепер під час укладання договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безоплатно передати номерні знаки від попереднього власника новому власнику", – пояснюють у ГСЦ.

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Винятком є індивідуальні номерні знаки та знаки з певною комбінацією цифр, які офіційно можна купити у сервісних центрах МВС. Передати такі знаки новому власнику можна лише за умови оплати сервісному центру їх вартості.

Водночас, якщо такий номерний знак передають близькому родичу — іншому з подружжя, батькам, дітям — платити за нього ще раз не потрібно.

Ці зміни вносяться і для того, щоб у майбутньому, коли можна буде самостійно купувати авто через застосунок Дія або через Електронний кабінет водія вже була опція купити авто разом з номерним знаком державної реєстрації, додають у ГСЦ.

Автор: 

авто (6155) Кабмін (14077)


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Топ коментарі
+5
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12.05.2023 16:42
+1
"Я знаю три слова
Три матерных слова
Сознанием этим я вышел из дома".)
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12.05.2023 17:10
+1
НАКОНЕЦ! Ждем возможность купли-продажи через Дию!
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12.05.2023 17:54
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12.05.2023 16:42 Відповісти
Кабмін дозволив продавати автомобілі разом з номерними знаками
...та задоволеними собою власниками всередині.
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12.05.2023 16:44 Відповісти
Аби не в багажнику...
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12.05.2023 16:49 Відповісти
Потвори ... Імітація роботи суки
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12.05.2023 16:45 Відповісти
"Я знаю три слова
Три матерных слова
Сознанием этим я вышел из дома".)
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12.05.2023 17:10 Відповісти
Модери, видаліть комент неадеквата
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12.05.2023 17:38 Відповісти
І з господарями?
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12.05.2023 17:03 Відповісти
Як це продавати один і той же товар декілька раз?

Виявляється що заплативши за комбінацію цифр щонайменше 4800 грн. ти її не придбав, а взяв в тимчасове користування. Цікаво як вони в призначенні платежу пишуть...
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12.05.2023 17:10 Відповісти
НАКОНЕЦ! Ждем возможность купли-продажи через Дию!
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12.05.2023 17:54 Відповісти
Очередной зеленый бред!
Я в 16м году переоформляла машину на себя и оставила прежние номера, которые были до купли-продажи машины. Просто сказала об этом моем желании в МРЭО и все!
А зебилы целую постанову влепили, отож натрудились на благо мудрого нарида....
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12.05.2023 22:14 Відповісти
 
 