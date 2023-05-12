Кабмін дозволив продавати автомобілі разом з номерними знаками
Відсьогодні, 11 травня, набула чинності постанова 454 Кабінету міністрів, згідно з якою під час продажу автомобіля можна залишити закріплений за ним номерний знак за бажанням покупця.
Про це повідомляє Головний Сервісний Центр МВС (ГСЦ), передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Тепер під час укладання договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безоплатно передати номерні знаки від попереднього власника новому власнику", – пояснюють у ГСЦ.
Винятком є індивідуальні номерні знаки та знаки з певною комбінацією цифр, які офіційно можна купити у сервісних центрах МВС. Передати такі знаки новому власнику можна лише за умови оплати сервісному центру їх вартості.
Водночас, якщо такий номерний знак передають близькому родичу — іншому з подружжя, батькам, дітям — платити за нього ще раз не потрібно.
Ці зміни вносяться і для того, щоб у майбутньому, коли можна буде самостійно купувати авто через застосунок Дія або через Електронний кабінет водія вже була опція купити авто разом з номерним знаком державної реєстрації, додають у ГСЦ.
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...та задоволеними собою власниками всередині.
Три матерных слова
Сознанием этим я вышел из дома".)
Виявляється що заплативши за комбінацію цифр щонайменше 4800 грн. ти її не придбав, а взяв в тимчасове користування. Цікаво як вони в призначенні платежу пишуть...
Я в 16м году переоформляла машину на себя и оставила прежние номера, которые были до купли-продажи машины. Просто сказала об этом моем желании в МРЭО и все!
А зебилы целую постанову влепили, отож натрудились на благо мудрого нарида....