Кабмін дозволив продавати автомобілі разом з номерними знаками

Відсьогодні, 11 травня, набула чинності постанова 454 Кабінету міністрів, згідно з якою під час продажу автомобіля можна залишити закріплений за ним номерний знак за бажанням покупця.

Про це повідомляє Головний Сервісний Центр МВС (ГСЦ), передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Тепер під час укладання договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна безоплатно передати номерні знаки від попереднього власника новому власнику", – пояснюють у ГСЦ.

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Винятком є індивідуальні номерні знаки та знаки з певною комбінацією цифр, які офіційно можна купити у сервісних центрах МВС. Передати такі знаки новому власнику можна лише за умови оплати сервісному центру їх вартості.

Водночас, якщо такий номерний знак передають близькому родичу — іншому з подружжя, батькам, дітям — платити за нього ще раз не потрібно.

Ці зміни вносяться і для того, щоб у майбутньому, коли можна буде самостійно купувати авто через застосунок Дія або через Електронний кабінет водія вже була опція купити авто разом з номерним знаком державної реєстрації, додають у ГСЦ.