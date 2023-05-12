Євросоюз планує офіційно припинити постачання по північній ділянці нафтопроводу "Дружба" до Польщі та Німеччині, - Bloomberg

За даними Bloomberg, ЄС збирається офіційно припинити поставки по північній ділянці нафтопроводу "Дружба". Влітку 2022 року Євросоюз як виняток дозволив Польщі та Німеччині отримувати нафту з РФ по ці ділянці, але обидві країни вже припинили користування нафтопроводом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Водночас дозвіл на постачання в Угорщину, Словаччину і Чеську Республіку південною гілкою нафтопроводу, як передбачається, залишиться в силі. Відповідна пропозиція може стати частиною 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії, що вводяться у відповідь на повномасштабного вторгнення в Україну. Для того, щоб зміни набули чинності, необхідна підтримка всіх держав-членів ЄС, і зараз переговори тривають.

Bloomberg зазначає, що офіційне оформлення припинення поставок в Німеччину і Польщу було б значнлю мірою символічним кроком. Водночас воно змусить кілька нафтопереробних заводів вдатися до більш складної логістики, щоб отримати доступ до альтернативних сортів нафти.

Нафтопровід "Дружба" проходить за 150 кілометрів від українсько-російського кордону, де розділяється на дві гілки (північна проходить через Білорусь у напрямку Німеччини та Польщі, південна – через Україну до Чехії, Словаччини та Угорщини), нафтопровід забезпечує нафтою переробні заводи в Білорусі та європейських країнах.

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У 2022 році Німеччина та Польща імпортували в середньому близько 480 000 барелів на день через північну ділянку нафтопроводу "Дружба". Польща розірвала свій останній контракт на поставку по "Дружбі" навесні - після того, як ще в лютому Росія призупинила поставки. Угорщина, Словаччина і Чехія отримували через південну ділянку нафтопроводу в середньому по 290 000 барелів на день і в 2023 році рівень поставок знизився незначно.