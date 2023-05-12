На південно-східному напрямку росіяни активізували застосування БПЛА, - Повітряні сили

Окупанти активізували на південно-східному напрямку застосування безпілотних літальних апаратів, безпосередньо вздовж лінії розмежування їхня активність збільшилася протягом доби.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо оперативної обстановки скажу, що російська тактична авіація, яку ми збираємося відігнати від наших кордонів, продовжує застосування керованих авіаційних бомб. Зокрема, вночі сьогодні застосовували їх на південному напрямку. Зараз противник активізував на південно-східному напрямку багато БПЛА. Стежать за нами. Безперечно, вздовж лінії розмежування їхня активність збільшилася протягом доби", - розповів він.

Речник наголосив, що авіаційна складова дуже важлива за будь-яких оборонних і наступальних дій.

"Для того, щоб переломити ситуацію на фронті, потрібно завоювати перевагу в повітрі. І для завоювання переваги потрібен інший тип літака - потрібен багатоцільовий сучасний винищувач західного зразка, який міг би переважати над російською авіацією. Це ключове питання на довгострокову перспективу, оскільки ми плануємо переозброїти повністю парк літальних апаратів на F-16", - сказав Ігнат.

У Повітряних силах наголосили, що польські та словацькі МіГ-29 "грають свою роль" - підтримують українську авіацію, допомагають виконувати поточні щоденні завдання.

"МіГ-29 не можуть переламати ситуацію на фронті, але допомогти допоможуть. Ми маємо 3 бригади такої техніки - МіГ-29, яку щодня використовують наші пілоти", - підсумував Ігнат.

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