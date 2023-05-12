Лукашенко - заручник Кремля, але Росія не вимагатиме нападати на Україну, - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наразі в Україні не бачать загрози нового нападу з території Білорусі.

Про це він розповів азербайджанському ресурсу Report, передає Цензор.НЕТ.

Данілов зазначив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко є "заручником Кремля і перебуває у дуже складній ситуації".

"Ми не думаємо, що Росія вимагатиме від Лукашенка напасти на Україну. Лукашенко та його військові чудово знають, чим це скінчиться. Тому що у Білорусі буде внутрішній опір. ", – сказав він.

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Данілов нагадав, що за Україну бореться чимало білоруських патріотів: "Якщо хтось думає, що Лукашенко віддасть наказ [напасти] і його виконають, він помиляється".

Журналіст також запитав секретаря РНБО щодо тримісячних навчань із використанням безпілотників у Білорусі.

"Наразі ми не бачимо загрози нападу з території Білорусі. Побачимо, що буде завтра", – відповів він.