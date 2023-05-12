Лукашенко - заручник Кремля, але Росія не вимагатиме нападати на Україну, - Данілов
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наразі в Україні не бачать загрози нового нападу з території Білорусі.
Про це він розповів азербайджанському ресурсу Report, передає Цензор.НЕТ.
Данілов зазначив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко є "заручником Кремля і перебуває у дуже складній ситуації".
"Ми не думаємо, що Росія вимагатиме від Лукашенка напасти на Україну. Лукашенко та його військові чудово знають, чим це скінчиться. Тому що у Білорусі буде внутрішній опір. ", – сказав він.
Данілов нагадав, що за Україну бореться чимало білоруських патріотів: "Якщо хтось думає, що Лукашенко віддасть наказ [напасти] і його виконають, він помиляється".
Журналіст також запитав секретаря РНБО щодо тримісячних навчань із використанням безпілотників у Білорусі.
"Наразі ми не бачимо загрози нападу з території Білорусі. Побачимо, що буде завтра", – відповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такое как ты население твоей типа страны, такие же попутчики Украины и ВСУ как и шендерович. Вы с ним одной крови.
Або зелени потвори знову брешуть та замулюють правду, перекрючують факти.
https://www.youtube.com/watch?v=khcd3E_5dd0
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html Matthew Parker директор приватної охоронної компанії Independent Security Advisors отримав контракти з українськими правоохоронними органами.
Зе влада пішла по шляху диктаторів бананових республік - заключило контракт з американською приватною охоронною фірмою для посилення безпеки перших осіб держави (зеленський, дЄрмак, Татаров, Агрохімія, Безумна і вся Зе влада з опзж).
Прямо як у фільмі зі Сталоне
Ввиду последних событий скорее Мадаскар нападет