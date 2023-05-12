УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6580 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 605 44

Лукашенко - заручник Кремля, але Росія не вимагатиме нападати на Україну, - Данілов

данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наразі в Україні не бачать загрози нового нападу з території Білорусі.

Про це він розповів азербайджанському ресурсу Report, передає Цензор.НЕТ.

Данілов зазначив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко є "заручником Кремля і перебуває у дуже складній ситуації".

"Ми не думаємо, що Росія вимагатиме від Лукашенка напасти на Україну. Лукашенко та його військові чудово знають, чим це скінчиться. Тому що у Білорусі буде внутрішній опір. ", – сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко поїхав з Москви одразу після параду. В Кремлі кажуть - через справи. ФОТО

Данілов нагадав, що за Україну бореться чимало білоруських патріотів: "Якщо хтось думає, що Лукашенко віддасть наказ [напасти] і його виконають, він помиляється".

Журналіст також запитав секретаря РНБО щодо тримісячних навчань із використанням безпілотників у Білорусі.

"Наразі ми не бачимо загрози нападу з території Білорусі. Побачимо, що буде завтра", – відповів він.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Лукашенко Олександр (2653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Уже можно смеяться с этого гре@анного цирка или еще подождать? Испанский стыд. И это все наблюдают наши союзники. Писец
показати весь коментар
12.05.2023 17:50
+13
Т.е. когда орки зашли с Беларуси или когда оттуда на нас сыплются ракеты, то это такое "сопротивление заложника" бульбофюрера? Что он принял сегодня?
показати весь коментар
12.05.2023 17:52
+11
Час зельоного шоу з ветеринаром?
показати весь коментар
12.05.2023 17:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Час зельоного шоу з ветеринаром?
показати весь коментар
12.05.2023 17:48 Відповісти
Зелёные барыги уже "отбеливают" бульбафюрерра...
показати весь коментар
12.05.2023 19:10 Відповісти
Їм же після виборів знову треба в луки закупляти бітум для 'великого відбудівництва'...
показати весь коментар
12.05.2023 19:18 Відповісти
Уже можно смеяться с этого гре@анного цирка или еще подождать? Испанский стыд. И это все наблюдают наши союзники. Писец
показати весь коментар
12.05.2023 17:50 Відповісти
Ветеринар не знает разницы между заложником и соучастником, подельником, как говорил он в своей молодости, когда его звали "мячик".
показати весь коментар
12.05.2023 18:01 Відповісти
Зрадники вони усі.
показати весь коментар
12.05.2023 20:24 Відповісти
Да нет, соучастники.
показати весь коментар
12.05.2023 20:25 Відповісти
Мойша, ты в какой клоаке время проводи и что вынудило тебя выглянуть из круглой дырки в деревянном сооружении на огороде? За зелю не спорю. Даже соглашусь. Но вот на счёт смертного боя скажу откровенно - видимо мало вас ваш ***** лука убивал, что вы сцикунами оказались и за свою свободу бороться отказались, и вместо того что бы подняться на борьбу сопли жевали, жуёте и будите жевать и дальше. Ждёте что украинцы все за вас сделают? Вы даже не ждуны, вы шендеровичи.
показати весь коментар
12.05.2023 21:14 Відповісти
Где вы достали такую забористую дурь? Что это за обрывки потока сознания? Вот это накрыло
показати весь коментар
12.05.2023 21:44 Відповісти
Откуда я знаю какая там у вас концентрация дури? Полегче там, сгорите так нахрен
показати весь коментар
12.05.2023 22:04 Відповісти
Это штатный утырок КГБ ************ и нештатный ФСБ РоССии. Или наоборот.
показати весь коментар
13.05.2023 06:41 Відповісти
Убогое чмо, ты то каким боком к белорусам из полка им. Калиновского? Тем же самым как и рашист шендерович к ВСУ! Онанируй тут и дальше, сцикло и ярмо династии Лу на шее своей и своих личинок поправляй регулярно, что бы не натерло.
Такое как ты население твоей типа страны, такие же попутчики Украины и ВСУ как и шендерович. Вы с ним одной крови.
показати весь коментар
13.05.2023 06:37 Відповісти
Иди иди, чмо, я по суботам обсосам - сыкунам и конторским ушлепкам не подаю. Иди вслед за русским военным кораблем, *********.
показати весь коментар
13.05.2023 09:17 Відповісти
від ветеринара вже тошнить- випустіть його на зебіломарафон на три години-нех наговориться
показати весь коментар
12.05.2023 17:51 Відповісти
бенефис рекетира чивас творит чудеса....
показати весь коментар
12.05.2023 17:51 Відповісти
Це йому особисто через д'єрмака передали від *уйла?
показати весь коментар
12.05.2023 17:52 Відповісти
Т.е. когда орки зашли с Беларуси или когда оттуда на нас сыплются ракеты, то это такое "сопротивление заложника" бульбофюрера? Что он принял сегодня?
показати весь коментар
12.05.2023 17:52 Відповісти
Це Данілову аґент "Козир" сказав?
показати весь коментар
12.05.2023 17:54 Відповісти
Заручників беруть силою, а цей сам дупу підставив.
показати весь коментар
12.05.2023 17:59 Відповісти
Не просто не ветеринар в чёрном, а просто капитан Очевидности. Да что там капитан, ВАНГА! Реинкарнация.
показати весь коментар
12.05.2023 17:59 Відповісти
Да закройте уже рот этому ветеринару. У него словесный понос, переходящий в диарею.
показати весь коментар
12.05.2023 18:02 Відповісти
О, вже почався процес відбілювання картопляного підора? Рафік ні в чьом нє віноват?
показати весь коментар
12.05.2023 18:03 Відповісти
Він сьогодні роздухарився, все знає, просто chatGPT
показати весь коментар
12.05.2023 18:04 Відповісти
Меле шо попало.Як завжди.
показати весь коментар
12.05.2023 18:04 Відповісти
Так вторгення було та ракети прилітали ні з Белопусії, то помилка була?
Або зелени потвори знову брешуть та замулюють правду, перекрючують факти.
показати весь коментар
12.05.2023 18:08 Відповісти
Так і вторгнення було з боку Белорусі, та под Запоріжжям стояли війскови частини з Беларусі. Але коли Лукашенко має домовленності з Зелею, то це змінює справи...
показати весь коментар
12.05.2023 20:23 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2023 18:10 Відповісти
Данілов "Публічниє гаданія на кафєйнай гущє" (сєкрєтная хроніка):

https://www.youtube.com/watch?v=khcd3E_5dd0
показати весь коментар
12.05.2023 18:17 Відповісти
Ох , як же їм буде потрібен бітум для ''великого крадівництва що аж так щебече!
показати весь коментар
12.05.2023 18:35 Відповісти
Зеленский: Оккупанты уже внутренне готовы к поражению, надо дожать
показати весь коментар
12.05.2023 18:42 Відповісти
Лука при смерти , вы видели какой у него был вид на параде и на обед не остался быстро домой смотался
показати весь коментар
12.05.2023 18:58 Відповісти
Це називається ветеринарна правда інформує
показати весь коментар
12.05.2023 19:04 Відповісти
Побачимо, що буде завтра" --вже бачили.24 лютого.. щоб завтра не стало запізно
показати весь коментар
12.05.2023 19:25 Відповісти
Ви й до 24 лютого нічого не бачили. Потім признались що бачили, але не вірили. Потім виявилось, що навіть вірили і готувались, але підготовка закінчилась розмінуванням Чонгару. Так що схоже нам потрібно розуміти ветеринара так - кордон буде розміновано, ЗСУ відведено і тероборона без зброї, щоб не було паніки.
показати весь коментар
12.05.2023 19:30 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 12.‎05.‎2023

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html Matthew Parker директор приватної охоронної компанії Independent Security Advisors отримав контракти з українськими правоохоронними органами.


Зе влада пішла по шляху диктаторів бананових республік - заключило контракт з американською приватною охоронною фірмою для посилення безпеки перших осіб держави (зеленський, дЄрмак, Татаров, Агрохімія, Безумна і вся Зе влада з опзж).
Прямо як у фільмі зі Сталоне
показати весь коментар
12.05.2023 20:26 Відповісти
В Україні йдуть не "по шляху", а шляхом. А контракти не "заключают", а укладають. Спалився, кацапчику
показати весь коментар
12.05.2023 20:55 Відповісти
Ху*ло ти подоляцьке смокчи у Зе мовчки
показати весь коментар
12.05.2023 23:30 Відповісти
В тебе типова кацапсинська поведінка - одразу матюки
показати весь коментар
13.05.2023 08:30 Відповісти
Белоруссия нападет на Украину?
Ввиду последних событий скорее Мадаскар нападет
показати весь коментар
12.05.2023 21:10 Відповісти
 
 