У Криму впав російський гелікоптер Мі-28Н: окупанти кажуть, що відмовила техніка
Міноборони Росії повідомило, що внаслідок падіння ударного вертольота Мі-28 в окупованому Криму загинули два пілоти.
Про це повідомила російська служба BBC News, передає Цензор.НЕТ.
З повідомлення випливає, що гелікоптер зазнав катастрофи під час виконання "планового навчально-тренувального польоту" в Джанкойському районі Криму.
Попередня причина аварії - відмова техніки, сказано в заяві.
Міноборони РФ стверджує, що політ виконувався без боєкомплекту, а на землі руйнувань немає.
"Ударний вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець" призначений для ураження броньованої і неброньованої техніки, низькошвидкісних низьколітаючих повітряних цілей, а також живої сили на полі бою", - ідеться в довідці на сайті Міноборони Росії.
Топ коментарі
+40 YU ST
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+32 Старый зольдат
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+28 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар12.05.2023 18:08
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Более менее прибор ночного видения - на модернизированных кацапских Т-72 - прибор французский
Меня больше другое убило, когда немножко почитал статейки.
Распрекрасный научный телескоп Хаббл, который летает с начала 90-х и радует научный мир открытием новых галактик и звездных скоплений - это очень хорошо.
Но кацапам скучно и грустно. Они знают, что десятки таких же по констукции сателлитов летали над ними уже в 70-х и снимали все в громадном разрешении
Этомы, вот, это мы сделали!!!! вот, Калуга и Обдалуга, ааа, кстати да, вот там что и пишет вот в сводках, вот, это тоже мы, Слово Армии опративнионеров России, всегда вздвигает сетку против поездов и подрываем рельсы вертолетам, вот так(собирает либаральные "лайки" и овчарки)