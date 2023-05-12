У Криму впав російський гелікоптер Мі-28Н: окупанти кажуть, що відмовила техніка

Міноборони Росії повідомило, що внаслідок падіння ударного вертольота Мі-28 в окупованому Криму загинули два пілоти.

Про це повідомила російська служба BBC News, передає Цензор.НЕТ.

З повідомлення випливає, що гелікоптер зазнав катастрофи під час виконання "планового навчально-тренувального польоту" в Джанкойському районі Криму.

Попередня причина аварії - відмова техніки, сказано в заяві.

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Міноборони РФ стверджує, що політ виконувався без боєкомплекту, а на землі руйнувань немає.

"Ударний вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець" призначений для ураження броньованої і неброньованої техніки, низькошвидкісних низьколітаючих повітряних цілей, а також живої сили на полі бою", - ідеться в довідці на сайті Міноборони Росії.