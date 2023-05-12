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Новини Війна
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У Криму впав російський гелікоптер Мі-28Н: окупанти кажуть, що відмовила техніка

рф,ми-28н

Міноборони Росії повідомило, що внаслідок падіння ударного вертольота Мі-28 в окупованому Криму загинули два пілоти.

Про це повідомила російська служба BBC News, передає Цензор.НЕТ.

З повідомлення випливає, що гелікоптер зазнав катастрофи під час виконання "планового навчально-тренувального польоту" в Джанкойському районі Криму.

Попередня причина аварії - відмова техніки, сказано в заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Труп пілота російського гелікоптера виявили на березі Київського водосховища. ФОТО 18+

Міноборони РФ стверджує, що політ виконувався без боєкомплекту, а на землі руйнувань немає.

"Ударний вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець" призначений для ураження броньованої і неброньованої техніки, низькошвидкісних низьколітаючих повітряних цілей, а також живої сили на полі бою", - ідеться в довідці на сайті Міноборони Росії.

Автор: 

Крим (14135) вертоліт (876)


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Топ коментарі
+40
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12.05.2023 18:05
+32
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12.05.2023 18:13
+28
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12.05.2023 18:08
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для старого еврея-- повторите еще раз... и еще.. и еще
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12.05.2023 18:04 Відповісти
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12.05.2023 18:05 Відповісти
Може хтось поміг
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12.05.2023 18:06 Відповісти
Конечно помогли. Рукожопые техники и безбашенный экипаж.
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12.05.2023 18:09 Відповісти
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12.05.2023 18:13 Відповісти
Праздновали 9 мая.
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12.05.2023 21:28 Відповісти
Устал-с!
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12.05.2023 18:07 Відповісти
********-с, о землю-с. Нахрен-с. К ******-с.
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12.05.2023 19:51 Відповісти
Просто гелікоптер був важчий за повітря.
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12.05.2023 18:07 Відповісти
Дай Бог не останній.
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12.05.2023 18:08 Відповісти
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12.05.2023 18:08 Відповісти
Нізко лєтєл,відать к даждю.🤣🤣🤣🤣
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12.05.2023 18:09 Відповісти
он просто устал
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12.05.2023 18:10 Відповісти
кажуть, що перед взльотом одиз з москальських лєтунов взяв із собою в пальот бюст Гастелло ...
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12.05.2023 18:10 Відповісти
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12.05.2023 18:12 Відповісти
лучшая из версий...!
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12.05.2023 18:14 Відповісти
А от не треба було його за хвоста піднімати!
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18.05.2023 13:35 Відповісти
Він же "Нічний мисливець" , а літав, мабуть, у день....
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12.05.2023 18:14 Відповісти
Звісно, потрібно було літати тільки вночі 🤣🤣🤣
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12.05.2023 18:17 Відповісти
там ночная оптика - говно расийского производства, есть видео в интернетах
Более менее прибор ночного видения - на модернизированных кацапских Т-72 - прибор французский
Меня больше другое убило, когда немножко почитал статейки.
Распрекрасный научный телескоп Хаббл, который летает с начала 90-х и радует научный мир открытием новых галактик и звездных скоплений - это очень хорошо.
Но кацапам скучно и грустно. Они знают, что десятки таких же по констукции сателлитов летали над ними уже в 70-х и снимали все в громадном разрешении
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12.05.2023 21:25 Відповісти
Воно чіпляється одне за друге -- зразу відмовляють мозги - потім техніка .
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12.05.2023 18:17 Відповісти
просто он был ударным... вот и ударился об землю
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12.05.2023 18:17 Відповісти
Пономарев:::
Этомы, вот, это мы сделали!!!! вот, Калуга и Обдалуга, ааа, кстати да, вот там что и пишет вот в сводках, вот, это тоже мы, Слово Армии опративнионеров России, всегда вздвигает сетку против поездов и подрываем рельсы вертолетам, вот так(собирает либаральные "лайки" и овчарки)
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12.05.2023 18:23 Відповісти
долітався блд "путинский сокол"
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12.05.2023 18:27 Відповісти
"путінскі півні"
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12.05.2023 19:21 Відповісти
Українська земля не стерпіла окупантів! А як ви думали! Не дарма у нашому гімні є слова про те, що наша природа діє: "Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє!"
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12.05.2023 18:28 Відповісти
А ще там у гимні- від Сяну до Дону, тобто Кубань наша)
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12.05.2023 18:42 Відповісти
Отрицательно взлетел!
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12.05.2023 18:28 Відповісти
Задорнова в студию!
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12.05.2023 18:30 Відповісти
Ні-ні! То, якраз, вони - до нього.
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18.05.2023 13:38 Відповісти
Демилитаризировался однако.
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12.05.2023 18:38 Відповісти
Хорошая новость, но я не понял, сидоры, которые были на борту, зажмурились или нет?
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12.05.2023 18:47 Відповісти
в окупованому Криму загинули два пілоти.
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12.05.2023 18:50 Відповісти
получили билеты на концерт Кабздона...!
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12.05.2023 18:51 Відповісти
оба пошли к кобзону
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12.05.2023 19:40 Відповісти
Техніку - в басманний суд, судити - і на металолом.
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12.05.2023 18:49 Відповісти
Якби той 3.14дарський гвинтокрил не впав би сам, його збили б "солдати НАТО".
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12.05.2023 18:51 Відповісти
Ми завжди раді гарним новинам.
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12.05.2023 19:02 Відповісти
Так, а шо, тєхніка так АткАзала Шо вже нікому було з парашютом стрибати?
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12.05.2023 19:16 Відповісти
Немає такої опції на 28, навіть теоретично.
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18.05.2023 13:41 Відповісти
От чесно, читаєш такі новини і на душі стає весело та радісно! Бетоном вам, земля, "гарні мордорські пілоти"!
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12.05.2023 19:31 Відповісти
...крысеныш провода погрыз.....
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12.05.2023 19:39 Відповісти
таке
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12.05.2023 21:16 Відповісти
Умеют, когда хотят.
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12.05.2023 21:30 Відповісти
От і добре, зекономили нам набої/ракети.
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12.05.2023 22:13 Відповісти
 
 