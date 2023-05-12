Німецький Rheinmetall домовився з "Укроборонпромом" про ремонт танків в Україні
Укроборонпром створив спільне підприємство з німецьким концерном Rheinmetall.
Воно здійснюватиме обслуговування та ремонт танків, а у перспективі – і їхнє виробництво, повідомило в п'ятницю видання Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Контракти підписані", – сказав виданню директор концерну Армін Паппергер.
За його словами, Україна отримає вигоду від такої співпраці у вигляді комплексного передання технологій та постачання військового обладнання з Німеччини.
Rheinmetall матиме 51% в новій компанії, а також візьме на себе управління нею.
Укроборонпром наразі не коментує публікацію Handelsblatt.
Інформація про можливість появи в Україні танкового заводу Rheinmetall з'явилася ще на початку весни. В одному з інтерв'ю Паппергер заявив, що підприємство коштуватиме 200 млн євро і зможе виготовляти до 400 танків на рік.
Пізніше Паппергер казав, що Rheinmetall планує виробляти в Україні не тільки танки, але й боєприпаси та системи протиповітряної оборони.
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все стає по своїх місцях ((
робочи мурахи працюють , Українці здобувають ((
гірко, але факт.
бути вільним, це дорого, це лякає , і це дуже страшно ((
особистто проти вступу до НАТО, бо це робочи мурахи))
свій страх вже опанував 15 місяців тому.((
К-2.
корейські.
танкові.
так шо...
а, до речі, перші танки і САУ передані до Польщі тупо з армії Кореї
специ кажуть К2 дуже і дуже непогана машина, можe колись і нас буде.
нам зараз потрібно все, що вбиває русню і багато...
"Польша - 15 танков К2 по состоянию на апрель 2023 года", wiki
Туреччина мала потужний досвід з Лео.
Танкісти просились пересісти на більш старі танки.
Може то і "іпсо", але бойовики, чи то повстанці - нічого так закотячили Леопардів, шо аж Ердоран взперднув та зробив вигляд шо то всьо путін.
Ну ясно, бо просто зброю там бойовикам совкову то не Порошенко(тоді) постачав.
but with Rheinmethan 120mm cannon.
Something like that.
As Joint-Adventure possible to move
away from Charkiew.
************* lists 500 Ukr barreltanks
lost the last 15 month.
400 tanks per year would be 2 each working day.