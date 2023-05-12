Німецький Rheinmetall домовився з "Укроборонпромом" про ремонт танків в Україні

Укроборонпром створив спільне підприємство з німецьким концерном Rheinmetall.

Воно здійснюватиме обслуговування та ремонт танків, а у перспективі – і їхнє виробництво, повідомило в п'ятницю видання Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Контракти підписані", – сказав виданню директор концерну Армін Паппергер.

За його словами, Україна отримає вигоду від такої співпраці у вигляді комплексного передання технологій та постачання військового обладнання з Німеччини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міноборони замовить українські танки "Оплот" для ЗСУ, - Резніков. ФОТОрепортаж

Rheinmetall матиме 51% в новій компанії, а також візьме на себе управління нею.

Укроборонпром наразі не коментує публікацію Handelsblatt.

Інформація про можливість появи в Україні танкового заводу Rheinmetall з'явилася ще на початку весни. В одному з інтерв'ю Паппергер заявив, що підприємство коштуватиме 200 млн євро і зможе виготовляти до 400 танків на рік.

Пізніше Паппергер казав, що Rheinmetall планує виробляти в Україні не тільки танки, але й боєприпаси та системи протиповітряної оборони.