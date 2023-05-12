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Новини
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Німецький Rheinmetall домовився з "Укроборонпромом" про ремонт танків в Україні

танк

Укроборонпром створив спільне підприємство з німецьким концерном Rheinmetall.

Воно здійснюватиме обслуговування та ремонт танків, а у перспективі – і їхнє виробництво, повідомило в п'ятницю видання Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Контракти підписані", – сказав виданню директор концерну Армін Паппергер.

За його словами, Україна отримає вигоду від такої співпраці у вигляді комплексного передання технологій та постачання військового обладнання з Німеччини.

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Rheinmetall матиме 51% в новій компанії, а також візьме на себе управління нею.

Укроборонпром наразі не коментує публікацію Handelsblatt.

Інформація про можливість появи в Україні танкового заводу Rheinmetall з'явилася ще на початку весни. В одному з інтерв'ю Паппергер заявив, що підприємство коштуватиме 200 млн євро і зможе виготовляти до 400 танків на рік.

Пізніше Паппергер казав, що Rheinmetall планує виробляти в Україні не тільки танки, але й боєприпаси та системи протиповітряної оборони.

Автор: 

танк (2062) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+7
То не заслуга зеленого. Це саме ініціатива партнерів, які підтримують Україну. І дякую їм за це.
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12.05.2023 19:16
+3
а ніяк не можна тіж самі 400 танків але на місяць і починаючі з червня цього року? - ну от дуже треба...
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12.05.2023 19:14
+2
скільки з них запросять за підключення до енергомереж? як з байрактара 10 млн баксів?
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12.05.2023 19:12
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скільки з них запросять за підключення до енергомереж? як з байрактара 10 млн баксів?
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12.05.2023 19:12 Відповісти
я радію в душі ))
все стає по своїх місцях ((
робочи мурахи працюють , Українці здобувають ((
гірко, але факт.
бути вільним, це дорого, це лякає , і це дуже страшно ((
особистто проти вступу до НАТО, бо це робочи мурахи))
свій страх вже опанував 15 місяців тому.((
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12.05.2023 22:02 Відповісти
а ніяк не можна тіж самі 400 танків але на місяць і починаючі з червня цього року? - ну от дуже треба...
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12.05.2023 19:14 Відповісти
новина сьогодні - польські пару батів будуть готові за 2 роки.
К-2.
корейські.
танкові.
так шо...
а, до речі, перші танки і САУ передані до Польщі тупо з армії Кореї
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12.05.2023 19:21 Відповісти
дуже радий за Польщю і звичайно велика дяка полякам за таку міцну підтримку України.
специ кажуть К2 дуже і дуже непогана машина, можe колись і нас буде.
нам зараз потрібно все, що вбиває русню і багато...
"Польша - 15 танков К2 по состоянию на апрель 2023 года", wiki
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12.05.2023 19:33 Відповісти
То не заслуга зеленого. Це саме ініціатива партнерів, які підтримують Україну. І дякую їм за це.
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12.05.2023 19:16 Відповісти
І саме головне ; щоб арачмонія з подляком на завод не потрапили і не пофоткались. Та й дєрмака туди на гарматний постріл підпускати зась.
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12.05.2023 22:13 Відповісти
Новина добра, але це означає що нашого танка більше не буде!!!! Німці ж не дозволять на цьому же заводі робити українську техніку!!! Дай Бог щоб я помилявся!!!!
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12.05.2023 19:19 Відповісти
можна серанути?
Туреччина мала потужний досвід з Лео.
Танкісти просились пересісти на більш старі танки.
Може то і "іпсо", але бойовики, чи то повстанці - нічого так закотячили Леопардів, шо аж Ердоран взперднув та зробив вигляд шо то всьо путін.
Ну ясно, бо просто зброю там бойовикам совкову то не Порошенко(тоді) постачав.
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12.05.2023 19:25 Відповісти
They will build T-64 Oplot, then,
but with Rheinmethan 120mm cannon.

Something like that.

As Joint-Adventure possible to move
away from Charkiew.

************* lists 500 Ukr barreltanks
lost the last 15 month.

400 tanks per year would be 2 each working day.
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12.05.2023 23:01 Відповісти
 
 