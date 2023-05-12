Обхід санкцій проти Росії матиме наслідки, - Бербок

Країни ЄС стурбовані повідомленнями щодо нехтування санкціями деякими виробниками військової техніки та товарів подвійного призначення і прагнуть подбати про унеможливлення таких випадків.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на полях неформальної зустрічі голів МЗС ЄС у Стокгольмі 12 травня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Найголовніше в світі – зрештою завершити цю жорстоку війну та найскоріше… Для цього російські бомбардування, ракетні атаки мають завершитися. Але якщо хтось буде постачати зброю для підтримки агресора, це означатиме протилежне завершенню війни, це означатиме розтягування в часі протизаконної агресивної війни… Підтримка цієї агресивної війни зброєю означатиме те, що такі країни стануть її стороною", - заявила міністр.

Вона висловила стурбованість повідомленнями про факти обходу накладених на Росію санкцій у частині військової техніки та матеріалів, які можуть використовуватися для її виробництва. Останніми місяцями, визнала глава німецького МЗС, є дедалі більше свідчень, що подекуди військові матеріали можуть постачатися в РФ окремими країнами, окремими підприємствами, особливо це стосується товарів подвійного призначення.

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Важливо не допустити, щоби такі матеріали потрапляли в руки російського агресора, який так брутально порушує Хартію ООН понад рік, сказала дипломат. Отже, всі повідомлення ретельно перевіряються. У контексті обговорення чергового пакету санкцій європейські країни надають особливу увагу саме питанню, що робити, коли підприємства або країни ігнорують санкції.

"Ми конкретно хочемо запобігти тому, щоби військові матеріали постачалися Росії з інших країн. Це означало би пряму підтримку незаконної агресивної війни. Це означало би, що зброя з інших держав від підприємств, які не є російськими, в Україні вбивають дітей. Ми як європейці не закриватимемо на це очі… Це матиме наслідки", - застерегла дипломатка.

Бербок запевнила, що будуть вжиті заходи щодо тих, хто санкції обходить. При цьому вона зауважила, що відповідні санкції будуть спрямовані "не проти країн, а за міжнародний порядок, заснований на правилах, адже йдеться не про покарання, а про дотримання міжнародного порядку.

Вона наголосила, що Німеччина, країни ЄС закликають всі держави світу, "насамперед ті, які несуть головну відповідальність у міжнародних організаціях", не підтримувати російську війну, яка порушує Хартію ООН.

Бербок зазначила, що зустріч голів МЗС пройшла під гаслом підтримки України – по духу та по змісту. Європа, підкреслила міністр, продовжуватиме підтримувати Україну гуманітарно, фінансово, економічно, але насамперед – військовою допомогою, щоби Україна могла захистити себе. Вона також наголосила на важливості не тільки надання допомоги, але й прямого інвестування в українську економіку та підтримки України на шляху в ЄС.