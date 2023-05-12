Строки та напрям українського наступу визначає виключно президент Зеленський, - Білий дім

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував позицію президента Зеленського щодо термінів контрнаступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується президента Зеленського та його коментарів, то я хочу сказати, що він є головнокомандувачем, і тільки він приймає рішення, чи він хоче і коли він хоче піти в наступ, а також на якому напрямі, з якими підрозділами і як він збирається це зробити",- зауважив представник Білого дому. Він підкреслив, що це рішення залежить від українського керівництва, "і ми це поважаємо повною мірою".

Водночас Кірбі наголосив, що США разом із партнерами зосереджені на забезпеченні України інструментами для ведення боротьби, а також тренуваннями для українських військових.

"Як я говорив раніше, ми надали переважну більшість тих видів можливостей, які, за словами українців, були потрібні їм для проведення наступальних операцій навесні", - нагадав представник Білого дому. Із того, що поставлятиметься в Україну додатково найближчим часом, Кірбі вказав на боєприпаси, зокрема, для артилерії.

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Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу.