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Новини Війна
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Строки та напрям українського наступу визначає виключно президент Зеленський, - Білий дім

кірбі

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував позицію президента Зеленського щодо термінів контрнаступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується президента Зеленського та його коментарів, то я хочу сказати, що він є головнокомандувачем, і тільки він приймає рішення, чи він хоче і коли він хоче піти в наступ, а також на якому напрямі, з якими підрозділами і як він збирається це зробити",- зауважив представник Білого дому. Він підкреслив, що це рішення залежить від українського керівництва, "і ми це поважаємо повною мірою".

Водночас Кірбі наголосив, що США разом із партнерами зосереджені на забезпеченні України інструментами для ведення боротьби, а також тренуваннями для українських військових.

"Як я говорив раніше, ми надали переважну більшість тих видів можливостей, які, за словами українців, були потрібні їм для проведення наступальних операцій навесні", - нагадав представник Білого дому. Із того, що поставлятиметься в Україну додатково найближчим часом, Кірбі вказав на боєприпаси, зокрема, для артилерії.

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Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Кірбі Джон (526) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+24
Не дай Боже 🤔
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12.05.2023 19:49
+20
Янелох зробить контрнаступ що лікті кусатимемо, шашликів наїлись вже?
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12.05.2023 19:51
+18
хіба ,в Білому домі, не знають, що зейленский підлеглий дЄрмака, тому він сам нічого не визначає
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12.05.2023 19:50
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Не дай Боже 🤔
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12.05.2023 19:49 Відповісти
Теж - така ж перша думка. Слава Богу є Залужний.
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13.05.2023 01:09 Відповісти
Сподіваюсь це просто слова
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12.05.2023 19:49 Відповісти
хіба ,в Білому домі, не знають, що зейленский підлеглий дЄрмака, тому він сам нічого не визначає
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12.05.2023 19:50 Відповісти
Янелох зробить контрнаступ що лікті кусатимемо, шашликів наїлись вже?
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12.05.2023 19:51 Відповісти
да, с шашлыками он нас всех вокруг пальца обвел
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12.05.2023 19:59 Відповісти
Не нас, а вас
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12.05.2023 20:53 Відповісти
Твоє ім'я і правда дуже тебе характирезує.
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13.05.2023 07:45 Відповісти
Шо, ухилянт який даже ''пороху не нюхав'' буде такі рішення приймати??? Та ну його нафіг!
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12.05.2023 19:53 Відповісти
Верховный,я тебе конечно верю

Разве могут быть сомненья...

Но,побудь подальше

Нах твое решение...
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12.05.2023 19:55 Відповісти

то-то кругом одни разговоры, что наступления не будет
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12.05.2023 19:57 Відповісти
це корисні розмови
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12.05.2023 21:42 Відповісти
Може таки Генштаб?
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12.05.2023 20:02 Відповісти
Бльо..тоді нам физда 😿. Сподіваюсь це узагальнення типу, це внутрішнє питання України.
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12.05.2023 20:03 Відповісти
Напрям наступу визначає Залєсскій? Тобто дЄрьмак? Тобто ФСБ? Тобто можно не хвилюватись?
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12.05.2023 20:05 Відповісти
Да ,3в1,пля..
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12.05.2023 20:09 Відповісти
Оце нас і хвилює...
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12.05.2023 20:11 Відповісти
"В квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо." (с)
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12.05.2023 20:13 Відповісти
Плоский американський анекдот
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12.05.2023 20:16 Відповісти
🤣🤣🤣
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12.05.2023 20:21 Відповісти
троллінг 80-го level-а
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12.05.2023 20:33 Відповісти
Перзедент Шмуля війну вже закінчив.
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12.05.2023 20:37 Відповісти
"© Нужно просто перестать стрелять"
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12.05.2023 20:47 Відповісти
Гарний жарт перед вихідними.
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12.05.2023 20:59 Відповісти
Щось х..єватенко від цих жартів.
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12.05.2023 21:47 Відповісти
Строки та напрям українського наступу визначає виключно президент Зеленський, але ми знаємо що рішення Зеленського залежитьвиключно від рашистського фсбе і його агента в Україні єрмака. - Білий дім
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12.05.2023 21:05 Відповісти
по простому. Салівен Дерьмаку через Кірбі - всё что могли....?
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12.05.2023 21:13 Відповісти
Один опасний дурак розвязав війну, другий не менш опасний дурак в Україні робив все щоб держава не готувалась до війни, здав Україну блеявши про шашлики і підставив під знищення націю, але увесь аппарат держави який утворив беня і яким він керуе постійно несе в вуха партнерів що він дурак але не зовсім, щось вміе читати з бумажок, щось вміе з суфлером по відосику декламіровать, подучив англійский тому треба їм казати що він щось і вирішуе бо не на часі ж свого дурака називать дураком він ще не всі вказівки ху.ла виканав бо наці мешает.
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12.05.2023 21:41 Відповісти
Та ну на#уй щоб воно щось визначало.
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12.05.2023 22:53 Відповісти
Тобто Валерій З уже нє прі дєлах і тепер лише прислужує Вові Z, який всьо сам рєшаєт?
Дожилися, олігархічний блазень і публічний клоун головнокомандувач ЗСУ, вєлікій палкаводєц і стратєг у цій війні.
Тепер доля і виживання всієї 45млн. країни залежить від примх цього обкуреного ворожого зрадника-рашиста.

Очевидно, що цей Zeзрадник нехтує погодженими професійними рекомендаціями військових союзних держав щодо найбільш ефективних тактики проведення наступу, воєнних дій і звільнення окупованих територій від рашистських загарбників і заявляє, що вчинить по-своєму, наслідками чого можуть бути десятки тисяч невиправданих жертв українських військових.
Валерій З, будь чоловіком, зніми нарешті зелений єрмохомут із шиї ЗСУ.
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13.05.2023 01:50 Відповісти
 
 