УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7388 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 676 30

США поки не змінили політики щодо надання Україні далекобійних ракет, - Кірбі

кірбі

Після офіційного оголошення британською стороною про надання українським силам ракет Storm Shadow, офіційний Вашингтон наразі зберігає свої підходи щодо уникнення передачі ЗСУ американських далекобійних ракет.

Таку позицію висловив у п’ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується будь-яких інших змін (у підходах Вашингтона – ред.) щодо ракетних систем великої дальності, наша політика та наші рішення в цьому плані не змінилися",- зазначив представник адміністрації Байдена.

Він підкреслив, що Сполучені Штати зосереджуються на іншій військовій допомозі, яку запитує Україна. І зараз, за його словами, великий акцент робиться на забезпеченні українців протиповітряною обороною, у тому числі, системами Patriot.

"Вони допомагають Україні протистояти цим ракетним ударам",- зазначив представник Білого дому.

Водночас, він висловив "глибоку вдячність" іншим країнам, зокрема, й Великій Британії за допомогу українцям. Кірбі підкреслив, що британці від самого початку повномасштабної війни рф були разом з українцями та підтримували здатність країни до самозахисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літаючий ATACMS: чи варто росіянам закривати "на ремонт" Кримський міст після отримання ЗСУ ракет Storm Shadow? ВIДЕО

Автор: 

крилаті ракети (1071) Кірбі Джон (526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
як хтось ще мае сумніви, що надання Брітанією Україні далекобійних ракет не було узгоджене з США? - думайте далі...
показати весь коментар
12.05.2023 20:49
+7
Непокаране зло стверджується в своїй правоті. Чекайте нападу ***** на Штати.
показати весь коментар
12.05.2023 20:47
+7
Америці потрібен чарівеий пендель. Типу Перл Харбору.
показати весь коментар
12.05.2023 20:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Непокаране зло стверджується в своїй правоті. Чекайте нападу ***** на Штати.
показати весь коментар
12.05.2023 20:47 Відповісти
як хтось ще мае сумніви, що надання Брітанією Україні далекобійних ракет не було узгоджене з США? - думайте далі...
показати весь коментар
12.05.2023 20:49 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2023 20:50 Відповісти
І так і ні. В США майже половина людей підтримувала Трампа, який проти допомоги України і любить Путіна. В Британії всі палати і монарх одноголосно за Україну і проти Путіна. Тому там легше приймати політичні рішення. Тому Британія перша передала танки, перша протикорабельні ракети, перша далекобійна ракети. перша передала протитанкові ракети перед початком вторгнення. А США вже потім об'ємом постачань валить.
показати весь коментар
12.05.2023 21:34 Відповісти
ну таке - свої мізкі нікому в голову нікому не всунеш та і не треба.
як людина (не про вас і без образ) не навчилася сама шукати, сприймати і аналізувати інформацію,
а на Цензорі не піонери 8-12 рочків, то і переконувати когось в чомусь - марна трата часу.
показати весь коментар
12.05.2023 21:43 Відповісти
Я читаю найкращу аналітику з США, які мають інсайти з діючої адміністрації. Без образ.) Звісно согласовують все з союзниками, але я б не відкидав британську відчайдушність. Інакше вони б не мали у свій час найбільшу імперію за всю історію Землі.
показати весь коментар
13.05.2023 01:34 Відповісти
не найкращя аналітика кацапню нищіть - хлопці, їх не питався читати?
показати весь коментар
13.05.2023 01:41 Відповісти
Це заборонений прийом у діскусії, чуть що, ховатися за сонечок. Ми взагалі за американську внутрішню кухню розмовляли)
показати весь коментар
13.05.2023 01:45 Відповісти
ну так ви ж йоґо використували? - ні?
показати весь коментар
13.05.2023 03:06 Відповісти
Ні, я про військових не згадував
показати весь коментар
13.05.2023 03:46 Відповісти
В США 80 відсотків населення за надання підтримки Україні в тому числі і літаки але чому влада США тягне з цим?
показати весь коментар
16.05.2023 17:42 Відповісти
Тому що патрія Трампа проти, вона мала. але впливова
показати весь коментар
16.05.2023 19:49 Відповісти
Брехня партія республіканців не проти 90 відсотків їх за надання допомоги і збільшення її Україні .
показати весь коментар
16.05.2023 20:51 Відповісти
Ви просто зовсім не розумієтесь в американський політиці. Вони хочуть допомогати Україні, але ще більше республіканці хочуть підісрати Байдену, бо в наступному році вибори. Крім того, оця маленька партія Трампа, 10%, насправді 25% шантажує всю партію республіканців, що не дасть голосів на важливі внутрішні закони, якщо вони не підуть на їх умови.
показати весь коментар
16.05.2023 21:14 Відповісти
мацва і підер - леґітімні цілі для України...
коли буде момент? - вдаримо...
і без ниття , а чому?
показати весь коментар
13.05.2023 03:20 Відповісти
Америці потрібен чарівеий пендель. Типу Перл Харбору.
показати весь коментар
12.05.2023 20:50 Відповісти
до чого сперичяння? - спробуй.
показати весь коментар
12.05.2023 20:56 Відповісти
Акредитованого журналіста Гершковича посадили в кутузку і Америка проковтнула.
показати весь коментар
12.05.2023 21:11 Відповісти
ви пропустили новину - Амеріка шукає кацапських діпломатів (читай шпигунів) на щоби виміняти на своїх громадян.
новина була на Цензорі - самі знайдете як захочете, я за вас не буду.
запроси Госдепа були в декілька стран де за шпигунство сидять лапотні "діпломати".
робота іде і мені навіть як то соромно вам пояснювати,
що кацапня бере заручників, а за них віддають кацапськіх шпигунів....
показати весь коментар
12.05.2023 21:21 Відповісти
"да, мы мудаки, и гордимся этим"(с) - десь це вже було.
показати весь коментар
12.05.2023 20:55 Відповісти
Про ракети сказала Британія. І вона відповідає за слова.
показати весь коментар
12.05.2023 20:57 Відповісти
Брити -- пацан сказав -- пацан зробив .
показати весь коментар
12.05.2023 21:00 Відповісти
DW

На цьому етапі невідомо, скільки саме таких ракет Великобританія поставить Україні. За даними британської преси, в арсеналі країни налічується 700-1000 одиниць.

Однак про те, що передача цих ракет Україні - не одноразова акція, свідчить те, що міноборони Великобританії спільно з Норвегією, Данією, Швецією та Нідерландами у березні оголосили тендер на закупівлю ракет з дальністю ураження 100-300 кілометрів.

Своєю чергою, колишній посол Джон Гербст не виключає, що у Вашингтоні все ж змінять свою думку стосовно постачання ATACMS. "На жаль, НАТО на чолі зі США були боязкими у наданні всіх озброєнь, які Україна потребує для переконливої перемоги у контрнаступі. Важливість цього кроку британців у тому, що це дає українцям можливості, яких у них не було, а також, ймовірно, допоможе переконати Вашингтон надати ATACMS", - каже він і додає, що разом з британськими крилатими ракетами "це майже гарантуватиме успіх українського контрнаступу".
показати весь коментар
12.05.2023 21:02 Відповісти
слово "коаліція" нікому ні про що не говорить?
на то вона і коаліція, що би узгоджувати рішення.
.Німетчіна - танкі, бк і свій дозвіл іншим країнам їх передавати.
.Брітанія, любов моя, - все що може.
.Польща - нема слів.
.США - снаряди, амуніцію і ППО.
.інші країни в міру своїх спроможностей - всім, хто допомогає Україні в цей скрутний час - уклін.
це і є коаліція...
але і не без прикацапленої прідурі в хаті - помилка-Угорщина...
показати весь коментар
12.05.2023 21:09 Відповісти
Та нам не треба далекобійних.
Нам кілометрів так на 1000, хіба це відстань ?
показати весь коментар
12.05.2023 21:17 Відповісти
Американці вичікують, так як в другу світову. Ось тільки їхні очікування нам обходяться дуже дорого!
показати весь коментар
12.05.2023 21:21 Відповісти
Звісно для Морокко ATACMS, а також стелс-бомби AGM-154C JSOW https://defence-ua.com/news/marokko_zamovila_himars_z_raketami_atacms_a_takozh_stels_bombi_agm_154c_jsow_po_625_mln_dolariv_za_odinitsju-11265.html потрібніше
ніж Україні ?!
показати весь коментар
12.05.2023 21:46 Відповісти
бийте їх, хлопці, до ниття і риґачки - бийте,...
як не захочують в полон? - вбивайте....
показати весь коментар
13.05.2023 03:24 Відповісти
а ми пошукаемо, хто кому ****** і декорим буде ґойда...
показати весь коментар
13.05.2023 04:21 Відповісти
 
 