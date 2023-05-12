США поки не змінили політики щодо надання Україні далекобійних ракет, - Кірбі

Після офіційного оголошення британською стороною про надання українським силам ракет Storm Shadow, офіційний Вашингтон наразі зберігає свої підходи щодо уникнення передачі ЗСУ американських далекобійних ракет.

Таку позицію висловив у п’ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується будь-яких інших змін (у підходах Вашингтона – ред.) щодо ракетних систем великої дальності, наша політика та наші рішення в цьому плані не змінилися",- зазначив представник адміністрації Байдена.

Він підкреслив, що Сполучені Штати зосереджуються на іншій військовій допомозі, яку запитує Україна. І зараз, за його словами, великий акцент робиться на забезпеченні українців протиповітряною обороною, у тому числі, системами Patriot.

"Вони допомагають Україні протистояти цим ракетним ударам",- зазначив представник Білого дому.

Водночас, він висловив "глибоку вдячність" іншим країнам, зокрема, й Великій Британії за допомогу українцям. Кірбі підкреслив, що британці від самого початку повномасштабної війни рф були разом з українцями та підтримували здатність країни до самозахисту.

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