США поки не змінили політики щодо надання Україні далекобійних ракет, - Кірбі
Після офіційного оголошення британською стороною про надання українським силам ракет Storm Shadow, офіційний Вашингтон наразі зберігає свої підходи щодо уникнення передачі ЗСУ американських далекобійних ракет.
Таку позицію висловив у п’ятницю під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується будь-яких інших змін (у підходах Вашингтона – ред.) щодо ракетних систем великої дальності, наша політика та наші рішення в цьому плані не змінилися",- зазначив представник адміністрації Байдена.
Він підкреслив, що Сполучені Штати зосереджуються на іншій військовій допомозі, яку запитує Україна. І зараз, за його словами, великий акцент робиться на забезпеченні українців протиповітряною обороною, у тому числі, системами Patriot.
"Вони допомагають Україні протистояти цим ракетним ударам",- зазначив представник Білого дому.
Водночас, він висловив "глибоку вдячність" іншим країнам, зокрема, й Великій Британії за допомогу українцям. Кірбі підкреслив, що британці від самого початку повномасштабної війни рф були разом з українцями та підтримували здатність країни до самозахисту.
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як людина (не про вас і без образ) не навчилася сама шукати, сприймати і аналізувати інформацію,
а на Цензорі не піонери 8-12 рочків, то і переконувати когось в чомусь - марна трата часу.
коли буде момент? - вдаримо...
і без ниття , а чому?
новина була на Цензорі - самі знайдете як захочете, я за вас не буду.
запроси Госдепа були в декілька стран де за шпигунство сидять лапотні "діпломати".
робота іде і мені навіть як то соромно вам пояснювати,
що кацапня бере заручників, а за них віддають кацапськіх шпигунів....
На цьому етапі невідомо, скільки саме таких ракет Великобританія поставить Україні. За даними британської преси, в арсеналі країни налічується 700-1000 одиниць.
Однак про те, що передача цих ракет Україні - не одноразова акція, свідчить те, що міноборони Великобританії спільно з Норвегією, Данією, Швецією та Нідерландами у березні оголосили тендер на закупівлю ракет з дальністю ураження 100-300 кілометрів.
Своєю чергою, колишній посол Джон Гербст не виключає, що у Вашингтоні все ж змінять свою думку стосовно постачання ATACMS. "На жаль, НАТО на чолі зі США були боязкими у наданні всіх озброєнь, які Україна потребує для переконливої перемоги у контрнаступі. Важливість цього кроку британців у тому, що це дає українцям можливості, яких у них не було, а також, ймовірно, допоможе переконати Вашингтон надати ATACMS", - каже він і додає, що разом з британськими крилатими ракетами "це майже гарантуватиме успіх українського контрнаступу".
на то вона і коаліція, що би узгоджувати рішення.
.Німетчіна - танкі, бк і свій дозвіл іншим країнам їх передавати.
.Брітанія, любов моя, - все що може.
.Польща - нема слів.
.США - снаряди, амуніцію і ППО.
.інші країни в міру своїх спроможностей - всім, хто допомогає Україні в цей скрутний час - уклін.
це і є коаліція...
але і не без прикацапленої прідурі в хаті - помилка-Угорщина...
Нам кілометрів так на 1000, хіба це відстань ?
ніж Україні ?!
як не захочують в полон? - вбивайте....