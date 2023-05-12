Росіяни протягом дня чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини, - ОК "Північ"

Російські війська станом на 20:00 ще чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Оперативне командування "Північ".

"З 12:10 до 13:40 зафіксовано 20 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Карповичі. З 14:20 до 14:31 зафіксовано чотири приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Медведівка", - йдеться в повідомленні ОК "Північ".

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