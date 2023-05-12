УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7388 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
596 0

Росіяни протягом дня чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини, - ОК "Північ"

чернігівщина

Російські війська станом на 20:00 ще чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Оперативне командування "Північ".

"З 12:10 до 13:40 зафіксовано 20 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Карповичі. З 14:20 до 14:31 зафіксовано чотири приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Медведівка", - йдеться в повідомленні ОК "Північ".

Також читайте: Рашисти вдарили по Архипівці на Чернігівщині, поранення дістали 2 жінки, - ОК "Північ"

Автор: 

обстріл (28339) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 