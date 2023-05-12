МАГАТЕ планує представити Радбезу ООН угоду щодо Запорізької АЕС, - Reuters
За даними Reuters, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує представити угоду з Росією та Україною щодо захисту Запорізької атомної електростанції Раді Безпеки ООН цього місяця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначається, що Гроссі вже кілька місяців намагається домогтися угоди, щоб знизити ризик катастрофічної ядерної аварії внаслідок воєнних дій, таких як обстріл електростанції, яка вже понад рік окупована Росією.
"Це виглядає багатообіцяюче", - сказав один дипломат про досягнення угоди. Інші джерела видання сказали, що Україна, яка тривалий час виступала проти плану, тепер підтримує його, тоді як позиція Росії менш зрозуміла.
"План полягає в тому (щоб представити його Раді Безпеки) цього місяця, але точної дати ще не визначено", - сказав дипломат, додавши, що Гроссі підтримує зв'язок зі Швейцарією, якацього місяця головує в Раді Безпеки, з приводу дати.
Дипломати на умовах анонімності повідомили, що Гроссі викладе так звані "принципи" щодо захисту ЗАЕС, які на той час мають отримати підтримку Росії та України. Деякі з них уже давно відомі, наприклад, заборона на ведення вогню по станції або з її території.
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