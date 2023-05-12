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МАГАТЕ планує представити Радбезу ООН угоду щодо Запорізької АЕС, - Reuters

заес,аес,запорізька

За даними Reuters, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує представити угоду з Росією та Україною щодо захисту Запорізької атомної електростанції Раді Безпеки ООН цього місяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що Гроссі вже кілька місяців намагається домогтися угоди, щоб знизити ризик катастрофічної ядерної аварії внаслідок воєнних дій, таких як обстріл електростанції, яка вже понад рік окупована Росією.

"Це виглядає багатообіцяюче", - сказав один дипломат про досягнення угоди. Інші джерела видання сказали, що Україна, яка тривалий час виступала проти плану, тепер підтримує його, тоді як позиція Росії менш зрозуміла.

"План полягає в тому (щоб представити його Раді Безпеки) цього місяця, але точної дати ще не визначено", - сказав дипломат, додавши, що Гроссі підтримує зв'язок зі Швейцарією, якацього місяця головує в Раді Безпеки, з приводу дати.

Дипломати на умовах анонімності повідомили, що Гроссі викладе так звані "принципи" щодо захисту ЗАЕС, які на той час мають отримати підтримку Росії та України. Деякі з них уже давно відомі, наприклад, заборона на ведення вогню по станції або з її території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація навколо ЗАЕС стає дедалі більш непередбачуваною і потенційно небезпечною, - МАГАТЕ

Автор: 

МАГАТЕ (709) Радбез ООН (852) Запорізька АЕС (1403) Гроссі Рафаель (290)


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Топ коментарі
+9
Ахаа. Уже все клоуны, станция будет освобождена в ближайшее время. А этими соглашениями можете после Твикса подтереться.
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12.05.2023 21:35
+5
угоду з ким?будапештська нікого нічому ненавчила?
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12.05.2023 21:36
+5
Опять дагаварицца с рашкой? И что рашка взамен потребует? Чтобы мы не освобождали юг Украины? Мало вам *зерновых* договорняков?
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12.05.2023 22:03
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Ахаа. Уже все клоуны, станция будет освобождена в ближайшее время. А этими соглашениями можете после Твикса подтереться.
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12.05.2023 21:35 Відповісти
На це вони і розраховують, скажуть типу ну дивіться, ви ж обіцяли не брати ЗАЕС в облогу або щось на зразок цього
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12.05.2023 21:41 Відповісти
Так. Хочуть залишити своїх "миротворців" в Енергодарі.
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12.05.2023 23:19 Відповісти
Станція буде звільнена не скоро.
Спочатку на Луганськ та Донецьк, потім на Новоазовськ та Маріуполь замкнемо їх і будемо чекати на скільки їх вистачить
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12.05.2023 21:51 Відповісти
угоду з ким?будапештська нікого нічому ненавчила?
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12.05.2023 21:36 Відповісти
Яка угода? Зовсім від грошей дах зірвало. Терористи захватили атомну станцію а вони нам угоду пропонують? Може треба визнати те магате посібниками терористів на рівні ВР та закликали західних партнерів закрити цю шарагу якщо вона нічемна?
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12.05.2023 21:49 Відповісти
Когда парашникам сдали юг Украины, у Гросси забыли спросить...
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12.05.2023 21:49 Відповісти
Як казав Бісмарк -угоди з МАГАТЕ і рашкою не варті і паперу на якому вони підписані.
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12.05.2023 21:52 Відповісти
Так це майже одне і теж - МЕГАТЕ на 70% мордорський.
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12.05.2023 23:20 Відповісти
Они ещё до сих пор наивно верят в соглашения с кацапами? ООН и МАГАТЕ - не иначе, как название групп из детского сада, типа ягодка и ромашка.
Эти функционеры из международных организаций так хотят зарплату и дальше получать, что готовы любую дичь вместо адекватных действий впаривать
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12.05.2023 21:52 Відповісти
УГОДА: ПНХ з ЗаАЕС
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12.05.2023 21:54 Відповісти
Нехай вонючі, кацапсячі лапті здриснуть звідти, тоді можна буде з гросьою про щось говорити.
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12.05.2023 21:56 Відповісти
Опять дагаварицца с рашкой? И что рашка взамен потребует? Чтобы мы не освобождали юг Украины? Мало вам *зерновых* договорняков?
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12.05.2023 22:03 Відповісти
какие договоренности? ядерные террористы должны быть исключены из всяких магате с запретом барыжить ядерной хренью хотя бы до минимальной адекватности и вправления мозгов и это минимум.
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12.05.2023 22:47 Відповісти
Яку ще таку угоду? З ким? ЗАЕС українська! Ніяких більше умов з нами укладати не потрібно! Знову зельониє щось домовляються з кацапнею?
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12.05.2023 23:46 Відповісти
 
 