Немає жодної секретної місії Ватикану щодо закінчення війни, - ОП

Немає ніякої секретної місії Ватикану з приводу закінчення війни. При цьому ініціатива Святого престолу, яка стосується переговорного процесу України і РФ, не узгоджувалася з Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив у ефірі телемарафону.

"Немає ніякої секретної місії, безумовно. Є певна участь Ватикану в гуманітарних складових щодо обміну тощо. Але це вже до Штабу (звертатися, - ред.) з обміну полоненими. Але між тим, не може бути ніякої секретної місії", - заявив він.

Водночас Подоляк підкреслив, що в питанні переговорного процесу посередником може бути хто завгодно. Зокрема, як і Китай, так і Ватикан.

Він додав, що принцип президента Володимира Зеленського в питанні мирних переговорів - максимальна прозорість.

"Поступово позиції радикалізувалися, тому що ми розуміли, що немає сенсу з Росією про щось говорити і сідати за стіл перемовин із президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним або його представниками. Це абсолютно точно позбавлене будь-якої раціональності", - сказав він.

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