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Новини
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Немає жодної секретної місії Ватикану щодо закінчення війни, - ОП

франциск

Немає ніякої секретної місії Ватикану з приводу закінчення війни. При цьому ініціатива Святого престолу, яка стосується переговорного процесу України і РФ, не узгоджувалася з Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив у ефірі  телемарафону.

"Немає ніякої секретної місії, безумовно. Є певна участь Ватикану в гуманітарних складових щодо обміну тощо. Але це вже до Штабу (звертатися, - ред.) з обміну полоненими. Але між тим, не може бути ніякої секретної місії", - заявив він.

Водночас Подоляк підкреслив, що в питанні переговорного процесу посередником може бути хто завгодно. Зокрема, як і Китай, так і Ватикан.

Він додав, що принцип президента Володимира Зеленського в питанні мирних переговорів - максимальна прозорість.

"Поступово позиції радикалізувалися, тому що ми розуміли, що немає сенсу з Росією про щось говорити і сідати за стіл перемовин із президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним або його представниками. Це абсолютно точно позбавлене будь-якої раціональності", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ не знає, яку "мирну місію" мав на увазі Папа Франциск, - CNN

Автор: 

Ватикан (138) Папа Римський (311) Папа Франциск (178)


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Топ коментарі
+5
та само собой...этот папеску левый до усрачки...
хранитель кацапотугриков...
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12.05.2023 22:25
+5
Ватикан каже що є, а пердоляк каже, що ні, то хто бреше?
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12.05.2023 22:44
+4
схоже в цього папи є партквиток
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12.05.2023 23:01
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А жаль. Я бы на месте Понтифика возродил святую Инквизицию исключительно для московитов и предводителя ихнего пуйла, пропагандистов, шойг, медведевых, муму, коняк и стаканов. А пытки у них знатные были...
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12.05.2023 22:24 Відповісти
Нині "святая інквізіция" замінена на міцні фінансово-економічні стосунки непублічного характеру.
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13.05.2023 00:42 Відповісти
та само собой...этот папеску левый до усрачки...
хранитель кацапотугриков...
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12.05.2023 22:25 Відповісти
тут свои попы подозрительные и ...вдруг импортные ...святая инквизиция...в анус..
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12.05.2023 22:43 Відповісти
Ватикан каже що є, а пердоляк каже, що ні, то хто бреше?
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12.05.2023 22:44 Відповісти
Папа вмів брехати вже тоді, коли нинішніх і у проекті не було! Треба таки зважати на вік та досвід!
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13.05.2023 03:05 Відповісти
схоже в цього папи є партквиток
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12.05.2023 23:01 Відповісти
оон сломалось, магате - тоже, обсе уж как давно, еще и Папа брехло ...
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12.05.2023 23:11 Відповісти
Які секретні місії у непотрібу з обох сторін? Ці театральні ляльки нічого не вирішують.
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12.05.2023 23:27 Відповісти
Щось у ОПи довготривала істерика по заявам Папи про посередництво Ватикана в непублічних перемовин зельоних з Кацапією. Дуже вже активно й безупинно відмазуються.
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12.05.2023 23:43 Відповісти
подоляк,а якого хера ви з країною вбивцею Українських дітей,жінок стариків
ведете в Стамбулі якісь зернові угоди?
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13.05.2023 00:18 Відповісти
міша, я не буду тебе називати п*здуном; я скажу просто: твої слова "звучат нє вполнє убєдітєльно". Карочє, з цим папою ви палитеся усе більше й більше. Ваші підкилимні ігрища народ України не зрозуміє.
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13.05.2023 00:35 Відповісти
 
 