Окупанти обстріляли Миколаїв, постраждало 3 людини

У Миколаєві внаслідок ворожих обстрілів виникли пожежі, є влучання в цивільні об’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Друзі, з’ясовуємо інформацію. Всі служби відпрацьовують...

Пожежа на підприємстві - рятувальники працюють.

Поруч постраждали житлові будинки. В одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах.

Щодо постраждалих - з’ясовуємо. Медики працюють на місці.

Також є пошкодження у навчальному закладі", - йдеться в повідомленні.

Пізніше він додав інформацію про постраждалих: "Наразі відомо про трьох постраждалих. Одного забрала швидка, двом надали медичну допомогу на місці".

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Своєю чергою голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім написав: "Гасимо пожежу. Як завжди тварюки стріляють у цивільні об'єкти…

Все логічно. Атакували ковбасу, потім нашу рябу, потім хліб.

Пожежа також на 1 поверсі п'ятиповерхівки житлової...

Без жертв, троє травмованих у житловому будинку. Пожежі ліквідовано"

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