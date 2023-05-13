Унаслідок обстрілів Хмельниччини в регіоні тимчасово обмежено рух потягів, - "Укрзалізниця"

У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух у регіоні, частина поїздів вимушено прямуватиме об’їзним шляхом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Укрзалізниці".

Як зазначається, слід очікувати суттєвої затримки щонайменше 5 рейсів на цей момент:

№38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;

№119 Запоріжжя — Львів;

№139 Київ — Кам'янець-Подільський;

85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;

№716 Перемишль — Київ.

"Більше деталей згодом, просимо зберігати спокій, не викладати фото/відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом та слідкувати за оновленнями", - додали в "Укрзалізниці".

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