Окупанти поповнюють свої підрозділи відмобілізованими військовими, які лікувалися від психічних розладів, - Генштаб

До одного з підрозділів ворога на Луганщині прибуло поповнення із числа відмобілізованих осіб, які лікувалися від психічних розладів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"З метою поповнення втрат в живій силі, до одного із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення із числа відмобілізованих осіб. Відомо, що серед новоприбулого особового складу, є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади", - йдеться в повідомленні.

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