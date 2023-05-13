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Окупанти поповнюють свої підрозділи відмобілізованими військовими, які лікувалися від психічних розладів, - Генштаб

рф,армія

До одного з підрозділів ворога на Луганщині прибуло поповнення із числа відмобілізованих осіб, які лікувалися від психічних розладів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"З метою поповнення втрат в живій силі, до одного із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення із числа відмобілізованих осіб. Відомо, що серед новоприбулого особового складу, є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17277) Генштаб ЗС (6533)


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13.05.2023 07:25 Відповісти
пора проводити мобілізацію в дурдомах бо в'язниці вже порожні ...
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13.05.2023 07:30 Відповісти
Доктор Хаймерс вылечит всех..
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13.05.2023 07:30 Відповісти
Поповнюють відбитими і безбашеними .
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13.05.2023 07:38 Відповісти
Ну так кацапи всі психічно неповноцінні.
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13.05.2023 07:39 Відповісти
там всі лікувались.. і не вилікувались. медицина безсила
по їхньому - НЕТ МОЗГОВ-СЧИТАЙ КАЛЕКА
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13.05.2023 07:45 Відповісти
так кацапи й не бувають психічно здоровими.адекватна людина не поїде в чужу країну щоб там здохнути за маразматичного вождя
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13.05.2023 08:03 Відповісти
Каким бы борзым не был бык, на банке все-равно написано - «ТУШЕНКА»
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13.05.2023 08:32 Відповісти
 
 