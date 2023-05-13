Окупанти поповнюють свої підрозділи відмобілізованими військовими, які лікувалися від психічних розладів, - Генштаб
До одного з підрозділів ворога на Луганщині прибуло поповнення із числа відмобілізованих осіб, які лікувалися від психічних розладів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"З метою поповнення втрат в живій силі, до одного із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення із числа відмобілізованих осіб. Відомо, що серед новоприбулого особового складу, є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади", - йдеться в повідомленні.
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