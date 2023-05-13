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Німеччина надасть Україні найбільший пакет військової допомоги, - Spiegel

шольц

Уряд Німеччини сформував черговий пакет військової допомоги для підтримки України на суму близько 2,7 мільярда євро протягом найближчих тижнів та місяців.

Про це з посиланням на урядові джерела інформує Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Список нового озброєння досить довгий. Україна отримає ще 20 бронетранспортерів Marder та 30 танків Leopard 1. Крім того, очікується поставка 18 колісних гаубиць, яку вже анонсували на кінець 2022 року. Крім того, федеральний уряд планує поставити ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, 12 пускових установок IRIS -T-SLS і сотні керованих ракет для цієї системи.

Читайте: США та партнери готові давати Україні те, чого їй не вистачає для бою, - Блінкен

Берлін також хоче допомогти Україні у розвідці ворожих позицій. Запланована поставка до 200 розвідувальних безпілотників. Також планується передати 100 захищених бойових машин, які в першу чергу будуть використовуватися для транспортування військ на фронт, і понад 100 машин логістичної підтримки.

Це найбільший пакет озброєнь, який Німеччина надала для посилення українських Збройних сил з початку війни в лютому 2022 року.

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З новою поставкою зброї федеральний уряд зосереджується на двох напрямках. З одного боку, сухопутні війська України мають бути посилені за допомогою бронетранспортерів та основних бойових танків. Крім того, Німеччина хоче суттєво модернізувати протиповітряну оборону України.

За інформацією видання, цей пакет буде оголошено паралельно з врученням премії Карла Великого президенту України Володимиру Зеленському в неділю в Аахені - як чіткий символ німецької солідарності з Україною. Можливо, Зеленський сам приїде до Німеччини на церемонію нагородження.

Також читайте: Для відсічі Росії Україна готує арсенал вартістю понад $30 млрд, - Bloomberg

Автор: 

Німеччина (7336) допомога (8322)


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Топ коментарі
+13
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13.05.2023 09:48
+12
Люди і світ - любить сильних! Україна довела - ми сильні!
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13.05.2023 09:13
+11
Походу немцы окончательно отмахнулись от Москвы , раз дают столько оружия. Ставки сделаны, - ставок больше нет , крутим барабан дальше . Русне кабзда .Це є добре.
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13.05.2023 09:40
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Не верю сам в том, что читаю, просыпаются спустя 1.5 года войны?
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13.05.2023 09:05 Відповісти
Чого тут дивного? Одні нацики допомогають іншим. Не треба було оркам нас нацистами називати.
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13.05.2023 09:21 Відповісти
НЕЛЬЗЯ обзывать "ливерной колбасой" , а потом просить оружие и обижаться - (гребаные " ЗЕ дипломаты" )
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13.05.2023 12:47 Відповісти
Зебанда намагалася посварити дві великі нації нацистів, але не війшло
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14.05.2023 09:10 Відповісти
Та хрен-ли там просыпаются....ну леопарды первые, ну бмп, пво....по возможностям Германии это крохи....но тут на цензоре мрогие этого не понимают и учтиво благодарят за крохи....ну, пусть благодарят....уже давно могли бы скинуться всем западом и дать сразу и все что нужно еще год назад....за этот год рашисты сколько порушили и поубивали и закрепились....а этого могло и не быть, если бы запад вату не катал....а теперь дают крохи...
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13.05.2023 10:21 Відповісти
Троль, не суетись. Получиш Мардером по макитре и ты.
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13.05.2023 12:51 Відповісти
Бот, ти чьих будешь?
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13.05.2023 12:49 Відповісти
немчура засуетилась
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13.05.2023 09:09 Відповісти
ясна справа, вони ж можуть лідерство в ЄС втратити, і не вийде їм єссср зробити без дешевого русского газу, між іншім для німців він був дешевим, але для нас, для поляків - втридорога. Чи не означає це, що за "дешевий" русскій газ для німців і за економічну "потужність" німців, якою вони так хизаються перед нами, ми же і за платили?
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13.05.2023 11:09 Відповісти
Технічний мінімум.
1. Україна із 2015 року взагалі не закуповує газ у Газпрому,
2. Із середини 2010- х року ціни на газ в Європі формуються на основі котрирувань енергетичних біж,TTF зокрема. І компаніі Польщі і Німеччини закуповувували газ за поточними цінами.
3 із 2022 року, Европа,окрім Чехії, Угорщини і Словаччини і Сербії не закуповуть трубопровідний російський газ взагалі.
4. Газ, що закуповує Україна в Європі частково надходить із Німеччини
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13.05.2023 12:59 Відповісти
заїбала кацапня і зелення....
а це значить, шо все буде по злому і так як захоче вражена кацапнею, поранена але не зломлена Україна!
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13.05.2023 09:10 Відповісти
Ви взагалі спите?
Чи тут справа в різниці часових поясів?
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13.05.2023 09:33 Відповісти
ну хоч когось цікавить мое здоровья..
а відповіть проста і не затейлива - не твоє діло.
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13.05.2023 10:09 Відповісти
Фу, яке бидло
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13.05.2023 13:04 Відповісти
Він цілодобово на Цензорі,то вже залежність,не може вже не писати🤣
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13.05.2023 10:34 Відповісти
"трамп молодець!" - зара покльовка піде ...
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13.05.2023 12:12 Відповісти
Точьна.
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13.05.2023 12:47 Відповісти
пару газових камер не забудьтесь .. для зеленої шушвалі і касабів з колаборантами
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13.05.2023 09:10 Відповісти
Люди і світ - любить сильних! Україна довела - ми сильні!
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13.05.2023 09:13 Відповісти
Ты гаденыш сюда с Ютуба переползло,там ******** гадиш типо от имени украинцев,а тут вообще свой в доску. Твоя прям забота о землях украинцев так трогательна,кацапа.
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13.05.2023 10:13 Відповісти
А час іде.
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13.05.2023 09:14 Відповісти
Це не зрівняти з міццю кацапського Т-34, який кинувся в бій відразу з параду на краснай площаді)
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13.05.2023 09:17 Відповісти
Бачив я ту міць. Броня репнула як стиглий кавун.
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13.05.2023 09:19 Відповісти
У нас в Шепетівці такий і досі стоїть на постаменті.
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13.05.2023 09:21 Відповісти
За допомогу велике данке -- а от з складами як була муиня так і залишилась .
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13.05.2023 09:18 Відповісти
Так от чому Зеленський сказав що з контрнаступом треба почекати. Щось він знає.
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13.05.2023 09:19 Відповісти
Знає як кацапи будують укріплення? Цілодобово
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13.05.2023 09:27 Відповісти
Те що вони там будують, актуально для 2 світової війни, а не для нинішньої. Їм всю картину маслом псує величезна кількість простих і дешевих китайських дронів з гранатами. Між іншим оті "Зуби дракона" німецька БМП Мардер долає запросто, не кажучи вже про танк.
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13.05.2023 09:36 Відповісти
Ви дивні…тобто те що не було мін і укріплень на Чонгарі то трагедія…
А те що кацапи це роблять - то *****.
Ви ж розумієте наскільки це ускладнить операції наших військ?
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13.05.2023 09:51 Відповісти
ще трагедія, що не підірвали мости на Чонгарі.
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13.05.2023 10:10 Відповісти
не відволікайте дурня, у нього на дивані актуальна вже пята світова!!!
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13.05.2023 11:40 Відповісти
Хай глибше копають, більше дохлих кацапів влізе
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13.05.2023 09:40 Відповісти
Набагато краще булоб якби вони не копали і не мінували. А копати вони *******.
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13.05.2023 09:55 Відповісти
Зеленский ждет 20 бронетранспортерів Marder та 30 танків Leopard 1?
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13.05.2023 09:43 Відповісти
І їх в тому числі.
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13.05.2023 10:25 Відповісти
Поки що не наступати,бо премію можуть не дати.
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13.05.2023 09:34 Відповісти
Походу немцы окончательно отмахнулись от Москвы , раз дают столько оружия. Ставки сделаны, - ставок больше нет , крутим барабан дальше . Русне кабзда .Це є добре.
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13.05.2023 09:40 Відповісти
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13.05.2023 09:48 Відповісти
1. С интернетом посорился?
2. Жены, родственников тоже нет? Или им все пофигу?
3. Для таких дел хорошо подходит бухгалтер. Я своего ниразу не видел, даже не знаю какая она на лицо)
------------------
ПС. Что-то ваше сообщение сильно на вражеский вброс похоже.
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13.05.2023 15:46 Відповісти
А премію за що? За те що оточив себе зрадниками та кротами! Чи тому що боневтік?
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13.05.2023 09:55 Відповісти
І в мене виникло таке ж питання.
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13.05.2023 10:42 Відповісти
Скільки нових танків для ЗСУ збудували українські можновладці з початком вторгнення рашистів? Невже аж 0? Давай чесно, без політичних емпатій, бож прилітає, якщо ще не прилетіло прилетить завтра сюди, по нам, не по батальйонам Монако, Лондон, Відень, в той час коли військо України хронічно недофінансовувалось маючи річний бюджет в половину сьогодні за місяць, в той час коли армія використовувалась здебільшого для політичних ігрищ - рашисти використали час наповну - збудувавши плацдарми на захоплених в 14 році територіях, знищили арсенали яких би вистачило років на 4 війни, інфільтрували Медведчуків, Портнових сотні, тисячі невідомих імен сук поки СБУ керували "баканови", набудували тисячі ракет, сотні літаків. Все стримування їх повномаштабного вторгнення затримувалось не зростаючою міццю ЗСУ, а лише вмінням Петра "петлять".
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13.05.2023 10:11 Відповісти
Я в аху....є.!!! Щось в лісі здохло!!!!! А що заважало одразу так поступити????? На решті дійшло до ВСІХ політиків Германії!!!!!
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13.05.2023 10:16 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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13.05.2023 10:28 Відповісти
С такой перспективой - когда же начнётся контрнаступление?
К сентябрю?
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13.05.2023 10:33 Відповісти
Да в начале сентября, смотрите независимых экспертов таких как Агиль Рустамзаде:
https://www.youtube.com/watch?v=Kt9ICpKxl2s&t=0s
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13.05.2023 13:19 Відповісти
Лишь бы все это не было запланировано к поставкам до 2033 года...
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13.05.2023 10:33 Відповісти
Дивує навіть не премія для Зе- бо він хоч і зрадник, але для закордону все ж обличчя країни.
Дивує що премія Карла Великого- того самого який вирізав саксів, а їх нащадки його возвеличують
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13.05.2023 10:35 Відповісти
ну так не тільки кацапи ї..ті на всю голову, в Європі такі теж є виходить.
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13.05.2023 11:13 Відповісти
Шановний Рейнметал встановіть будь ласка на Леопарди передані Україні ДЗ, як ви зробили для армії Греції, це допоможе продовжити життя танків!!!
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13.05.2023 11:03 Відповісти
оце вже воно... але скільки нам потрібно було життів покласти щоб вони почали ворушитись........
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13.05.2023 11:57 Відповісти
Дякуємо!
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13.05.2023 12:48 Відповісти
 
 