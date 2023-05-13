Німеччина надасть Україні найбільший пакет військової допомоги, - Spiegel

Уряд Німеччини сформував черговий пакет військової допомоги для підтримки України на суму близько 2,7 мільярда євро протягом найближчих тижнів та місяців.

Про це з посиланням на урядові джерела інформує Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Список нового озброєння досить довгий. Україна отримає ще 20 бронетранспортерів Marder та 30 танків Leopard 1. Крім того, очікується поставка 18 колісних гаубиць, яку вже анонсували на кінець 2022 року. Крім того, федеральний уряд планує поставити ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, 12 пускових установок IRIS -T-SLS і сотні керованих ракет для цієї системи.

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Берлін також хоче допомогти Україні у розвідці ворожих позицій. Запланована поставка до 200 розвідувальних безпілотників. Також планується передати 100 захищених бойових машин, які в першу чергу будуть використовуватися для транспортування військ на фронт, і понад 100 машин логістичної підтримки.

Це найбільший пакет озброєнь, який Німеччина надала для посилення українських Збройних сил з початку війни в лютому 2022 року.

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З новою поставкою зброї федеральний уряд зосереджується на двох напрямках. З одного боку, сухопутні війська України мають бути посилені за допомогою бронетранспортерів та основних бойових танків. Крім того, Німеччина хоче суттєво модернізувати протиповітряну оборону України.

За інформацією видання, цей пакет буде оголошено паралельно з врученням премії Карла Великого президенту України Володимиру Зеленському в неділю в Аахені - як чіткий символ німецької солідарності з Україною. Можливо, Зеленський сам приїде до Німеччини на церемонію нагородження.

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