Наслідки ворожих ракетних ударів по Краматорську. ФОТОрепортаж

Вночі Росія вкотре била ракетами по Краматорську.

Про це повідомив у фейсбуці мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. З’ясовуємо наслідки руйнувань", - зазначив він.











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Раніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вночі ворог обстріляв Краматорськ - пошкодив 2 будинки та тролейбусні лінії.