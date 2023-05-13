Наслідки ворожих ракетних ударів по Краматорську. ФОТОрепортаж
Вночі Росія вкотре била ракетами по Краматорську.
Про це повідомив у фейсбуці мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. З’ясовуємо наслідки руйнувань", - зазначив він.
Раніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вночі ворог обстріляв Краматорськ - пошкодив 2 будинки та тролейбусні лінії.
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показати весь коментар13.05.2023 10:26 Відповісти Мені подобається 2
Cоrvо Аttаnо #559393
показати весь коментар15.05.2023 07:15 Відповісти Мені подобається 0
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