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Наслідки ворожих ракетних ударів по Краматорську. ФОТОрепортаж

краматорськ

Вночі Росія вкотре била ракетами по Краматорську.

Про це повідомив у фейсбуці мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. З’ясовуємо наслідки руйнувань", - зазначив він.

Наслідки ворожих ракетних ударів по Краматорську 01
Наслідки ворожих ракетних ударів по Краматорську 02
Наслідки ворожих ракетних ударів по Краматорську 03
Наслідки ворожих ракетних ударів по Краматорську 04
Наслідки ворожих ракетних ударів по Краматорську 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано двох ворожих інформаторів, які наводили російські ракети на локації Сил оборони у Краматорську, - СБУ. ФОТОрепортаж

Раніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вночі ворог обстріляв Краматорськ - пошкодив 2 будинки та тролейбусні лінії.

Автор: 

Краматорськ (652) обстріл (28339)


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Рускій мір прийшов, щастя приніс.
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13.05.2023 10:26 Відповісти
Мабуть, неправильно буде говорити, що прямо все насєлєніє Донбаса чекало приходу "узкє міра". Проте відсоток ждунів там високий, як ніде більше. Дочекались, прийшов
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15.05.2023 07:15 Відповісти
 
 