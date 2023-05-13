Окупанти вдарили по Гуляйполю. Близько 15 прильотів по центру міста, - ОП

Росіяни вдарили по Гуляйполю в Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, було близько 15 прильотів по центру міста. Відомо, що постраждав чоловік.

Наразі більше інформації щодо удару по місту немає.

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