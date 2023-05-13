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Новини Війна
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Окупанти вдарили по Гуляйполю. Близько 15 прильотів по центру міста, - ОП

гуляйполе

Росіяни вдарили по Гуляйполю в Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, було близько 15 прильотів по центру міста. Відомо, що постраждав чоловік.

Наразі більше інформації щодо удару по місту немає. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали авіаударів по Гуляйполю та Оріхову, обстріляли прифронтові села Запорізької області . ФОТОрепортаж

Автор: 

Гуляйполе (94) обстріл (28339) Єрмак Андрій (1371)


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Бейте на упреждение , а то только лучшее ПВО в Киеве !Ну , а ти Дерьмак , каких боком ? Это не твоя парафия пусть комментирует Игнат !
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13.05.2023 11:30 Відповісти
тьоткіно - нах...
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13.05.2023 11:31 Відповісти
до чого тут єрмак? їто йому дозволяю такі речі коментувати?

підлоги для бубачки вимита, яблука по 17 в їдальню завезли, в бункері під ОП мівіна заварена?

за..бла ця істота зрадницька
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13.05.2023 11:57 Відповісти
 
 