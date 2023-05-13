Окупанти вдарили по Гуляйполю. Близько 15 прильотів по центру міста, - ОП
Росіяни вдарили по Гуляйполю в Запорізькій області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, було близько 15 прильотів по центру міста. Відомо, що постраждав чоловік.
Наразі більше інформації щодо удару по місту немає.
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підлоги для бубачки вимита, яблука по 17 в їдальню завезли, в бункері під ОП мівіна заварена?
за..бла ця істота зрадницька