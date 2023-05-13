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Поблизу Бахмуту Сили оборони ліквідували 3 російських полковників, в тому числі 1 комбрига, - Штефан

рф,армія,мобілізація

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію, що ЗСУ завдали удари по командному пункту росіян у Кліщіївці під Бахмутом, внаслідок чого було ліквідовано 3 полковників та близько 20 солдат і офіцерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Штефан зазначив: "Від щирого серця передаю вітання родинам демобілізованих:

- заступник командувача 2АК з МПЗ полковник "Т";

- командир 4 ОМСбр полковник "М";

- начальник штабу 4 ОМСбр полковник "М";

- заступник командира 4 ОМСбр полковник "Я" 300, але надія на демобілізацію велика;

- санітарні та безповоротні втрати особового складу - до 20 чоловік;

- озброєння та військової техніки уточнюється.

Кліщіївка це Україна  Посади та військові звання гарні, як і ця новина... Але це ще не все. Інформація буде доповнюватися".

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Пізніше він додав: "Замполіт корпуса приїхав підняти всіх в атаку на конях і з шаблями, але прилетів подарунок на командний пункт".

Автор: 

армія рф (17277) Бахмут (1559) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+87
Всім виконавцям-респектище...
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13.05.2023 18:51
+72
свято продовжується! Збитий 5-тий гвинтокрил - Мі-8 у Брянській області, за 70 км від держкордону рф. Попередньо всі члени екіпажу загинули.
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13.05.2023 18:58
+71
Земля им стекловатой
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13.05.2023 18:50
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"Вблизи Бахмута Силы обороны ликвидировали 3 российских полковников", чем повысили боеспособность войск РФ.
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15.05.2023 09:17 Відповісти
Это может быть правдой. Там рост в должностях и званиях по в зависимости от полноты стакана налитого командиру.
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15.05.2023 10:02 Відповісти
А то я не знаю?
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15.05.2023 11:21 Відповісти
Геть з Української землі, потвори каацпські!
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15.05.2023 10:28 Відповісти
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