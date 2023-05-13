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У передмісті окупованого Маріуполя ввечері 13 травня пролунав вибух, - міськрада

маріуполь

Українські захисники ліквідували групу росіян у тимчасово окупованому Маріупольському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зафіксовано 9 прильотів по окупантах. Вибухи сталися поблизу Маріуполя - у Нікольській територіальній громаді, біля села Республіка.

Окупаційна влада вже відправила на місце події понад 20 швидких з Маріуполя та району. Попередньо відомо про близько 50 вбитих росіян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі знову фіксують переміщення танків та систем ППО ворога, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

вибух (4441) Маріуполь (3226)


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кацапи і петеу 2
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13.05.2023 21:26 Відповісти
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13.05.2023 21:34 Відповісти
GLSDB?
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13.05.2023 22:11 Відповісти
naturlich
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13.05.2023 22:25 Відповісти
Сподіваюся, що швидкі вже нікому не ************.
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13.05.2023 22:21 Відповісти
 
 