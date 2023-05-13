У передмісті окупованого Маріуполя ввечері 13 травня пролунав вибух, - міськрада

Українські захисники ліквідували групу росіян у тимчасово окупованому Маріупольському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зафіксовано 9 прильотів по окупантах. Вибухи сталися поблизу Маріуполя - у Нікольській територіальній громаді, біля села Республіка.

Окупаційна влада вже відправила на місце події понад 20 швидких з Маріуполя та району. Попередньо відомо про близько 50 вбитих росіян.

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