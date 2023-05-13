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Новини Війна
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Сили оборони просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмуту, - Маляр

маляр

В епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно.

Про розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"По двох напрямках у передмісті Бахмуту наші війська поступово просуваються. Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії.

Наші знищують ворога та вже чимало взяли у полон.

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Натомість в самому місті ситуація складніша.

Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль", - розповіла Маляр.

Автор: 

Бахмут (1559) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+8
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13.05.2023 21:53
+5
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13.05.2023 21:45
+4
Сили оборони просуваються по двох напрямках

Себто, засувають рузьгим в обидва отвори!
)))
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13.05.2023 21:36
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Сили оборони просуваються по двох напрямках

Себто, засувають рузьгим в обидва отвори!
)))
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13.05.2023 21:36 Відповісти
Це чудово!
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13.05.2023 21:38 Відповісти
Іпашат русню!
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13.05.2023 21:38 Відповісти
"...війська поступово просуваються...". Маляр? Що там в тебе просувається?
Відвойовує окуповані території.
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13.05.2023 21:39 Відповісти
Fingers crossed.
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13.05.2023 21:41 Відповісти
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13.05.2023 21:45 Відповісти
По двох напрямках у передмісті Бахмуту наші війська поступово просуваються.
Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль.
Одне протирічить іншому. Чи просуваються назад? А вона взагалі за кого?
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13.05.2023 21:46 Відповісти
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13.05.2023 21:53 Відповісти
Началась утилизация банды Пригожина и орки спасать ее не будут так как дотрынделся лысый.
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13.05.2023 22:20 Відповісти
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13.05.2023 23:45 Відповісти
Господи, Спаси и Сохрани Украинских Героев. ВСУ победят! Слава Украине!
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14.05.2023 06:26 Відповісти
 
 