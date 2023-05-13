Сили оборони просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмуту, - Маляр

В епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно.

Про розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"По двох напрямках у передмісті Бахмуту наші війська поступово просуваються. Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії.

Наші знищують ворога та вже чимало взяли у полон.

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Натомість в самому місті ситуація складніша.

Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль", - розповіла Маляр.