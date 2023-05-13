Сили оборони просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмуту, - Маляр
В епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно.
Про розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"По двох напрямках у передмісті Бахмуту наші війська поступово просуваються. Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії.
Наші знищують ворога та вже чимало взяли у полон.
Натомість в самому місті ситуація складніша.
Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль", - розповіла Маляр.
Топ коментарі
+8 Nik Home #491151
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+5 Ігор Круглій
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+4 Алекс Скела
показати весь коментар13.05.2023 21:36
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Себто, засувають рузьгим в обидва отвори!
)))
Відвойовує окуповані території.
Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль.
Одне протирічить іншому. Чи просуваються назад? А вона взагалі за кого?