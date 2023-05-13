Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай не допомагатиме зброєю Росії, - Зеленський

Україна розраховує, що Китай не буде підтримувати Росію зброєю чи іншими технологіями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію зустрічі глави держави Володимира Зеленського з представниками італійських ЗМІ.

"Ми розраховуємо, що Китай не буде постачальником зброї до РФ і не буде зброєю чи іншими технологіями підтримувати Росію", - сказав президент.

Він наголосив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем той повідомив, що його країна стоятиме осторонь процесу і не буде зброєю підтримувати Росію.

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