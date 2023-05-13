УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8186 відвідувачів онлайн
Новини
3 638 20

Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай не допомагатиме зброєю Росії, - Зеленський

зеленський,сі,цзіньпін

Україна розраховує, що Китай не буде підтримувати Росію зброєю чи іншими технологіями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію зустрічі глави держави Володимира Зеленського з представниками італійських ЗМІ.

"Ми розраховуємо, що Китай не буде постачальником зброї до РФ і не буде зброєю чи іншими технологіями підтримувати Росію", - сказав президент.

Він наголосив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем той повідомив, що його країна стоятиме осторонь процесу і не буде зброєю підтримувати Росію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай змарнував можливість бути посередником між Україною та Росією, - Боррель

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Китай (4555) зброя (7446) Сі Цзіньпін (314)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
13.05.2023 21:39
+10
*уйло тобі теж багато чого наобіцяв, але бачиш як обернулося. Тепер цьому в ''очко'' заглядаєш!
показати весь коментар
13.05.2023 21:41
+9
Що, прямо так і сказав: "Зуб даю, якщо дам зброю кацапам, то покину посаду генсєка."?
показати весь коментар
13.05.2023 21:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.05.2023 21:39 Відповісти
ПОРОШЕНКО обіцяв що не буде мати Вовочку ...
показати весь коментар
13.05.2023 23:07 Відповісти
*уйло тобі теж багато чого наобіцяв, але бачиш як обернулося. Тепер цьому в ''очко'' заглядаєш!
показати весь коментар
13.05.2023 21:41 Відповісти
Китай когда-то говорил правду?
показати весь коментар
13.05.2023 21:42 Відповісти
Обіцянка -- цяцянка .
показати весь коментар
13.05.2023 21:43 Відповісти
І що за це вимагали хунвейбини ? Мотор-січ, контракти на відбудову, забезпечення робочими місцями в Україні жовтої небезпеки ? Не ?
показати весь коментар
13.05.2023 21:45 Відповісти
Напихають в чайники високотехнологічні чіпи і відправлять в парашу сотнями тисячами.
показати весь коментар
13.05.2023 21:46 Відповісти
Що, прямо так і сказав: "Зуб даю, якщо дам зброю кацапам, то покину посаду генсєка."?
показати весь коментар
13.05.2023 21:47 Відповісти
Ему пообещал самый хитрожопый из 1 миллиарда 400 миллионов китайцев, и вы не поверите, в то, что ему можно верить, а вот писюанист поверил.
показати весь коментар
13.05.2023 21:50 Відповісти
Ну звичайно так і буде-бо лицеміри та брехуни ніколи не лицемірять та не брешуть...
показати весь коментар
13.05.2023 21:52 Відповісти
Це треба чи таким народитися, чи щось вживати, щоб таке молоти, я не знаю.
показати весь коментар
13.05.2023 21:54 Відповісти
А Лакашенко "пообіцяв" вагнерівців віддати.
А ще пообіцяв що з Білорусі на Україну не нападуть.
Усе це він обіцяв одному дуже поважному нелоху.
показати весь коментар
13.05.2023 22:06 Відповісти
Це навіть не меморандум, це просто клініка.
показати весь коментар
13.05.2023 22:27 Відповісти
"скупий платить двічі,
тупий - тричі,
нелох - завжди" (С)

Скільки вже йому наобіцяли... а скільки він наобіцяв..
показати весь коментар
13.05.2023 22:58 Відповісти
Тю,а як же можливо на..ати Зе.Він же не лох.
показати весь коментар
13.05.2023 23:24 Відповісти
ЗЄ невиліковний ідіот.
Йому Лукашенко теж багато чого обіцяв. І це нічому тупого гнома не навчило.
показати весь коментар
13.05.2023 23:26 Відповісти
бреше тварина
показати весь коментар
14.05.2023 04:15 Відповісти
В очах Сі, Зе побачив мир.
показати весь коментар
14.05.2023 07:49 Відповісти
"мир в глазах" частина друга
показати весь коментар
14.05.2023 09:21 Відповісти
 
 