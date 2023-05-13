Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай не допомагатиме зброєю Росії, - Зеленський
Україна розраховує, що Китай не буде підтримувати Росію зброєю чи іншими технологіями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію зустрічі глави держави Володимира Зеленського з представниками італійських ЗМІ.
"Ми розраховуємо, що Китай не буде постачальником зброї до РФ і не буде зброєю чи іншими технологіями підтримувати Росію", - сказав президент.
Він наголосив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпінем той повідомив, що його країна стоятиме осторонь процесу і не буде зброєю підтримувати Росію.
Топ коментарі
+12 Алекс Скела
показати весь коментар13.05.2023 21:39
+10 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар13.05.2023 21:41
+9 Tema9
показати весь коментар13.05.2023 21:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ще пообіцяв що з Білорусі на Україну не нападуть.
Усе це він обіцяв одному дуже поважному нелоху.
тупий - тричі,
нелох - завжди" (С)
Скільки вже йому наобіцяли... а скільки він наобіцяв..
Йому Лукашенко теж багато чого обіцяв. І це нічому тупого гнома не навчило.