Російська армія викрала 100 човнів у цивільного населення Херсонщини, - Центр Нацспротиву

На тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни відібрали човни у місцевих мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр нацспротиву.

За інформацією ЦНС, викрадені човни вже поставили на облік у формуваннях російської армії.

"Днями росіяни провели катери "офіційно" і згідно з паперами передали їх на баланс військових формувань ЗС РФ. Близько 100 човнів було відібрано у місцевого населення за вказівкою колаборанта Сальдо. Таким чином зрадник хоче прислужити російським військовим, аби перекрити дефіцит катерів у їхніх підрозділах", - пише Центр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Державний зрадник Сальдо розпорядився конфісковувати човни у мешканців Херсонщини для потреб російської армії