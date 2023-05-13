Російська армія викрала 100 човнів у цивільного населення Херсонщини, - Центр Нацспротиву
На тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни відібрали човни у місцевих мешканців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр нацспротиву.
За інформацією ЦНС, викрадені човни вже поставили на облік у формуваннях російської армії.
"Днями росіяни провели катери "офіційно" і згідно з паперами передали їх на баланс військових формувань ЗС РФ. Близько 100 човнів було відібрано у місцевого населення за вказівкою колаборанта Сальдо. Таким чином зрадник хоче прислужити російським військовим, аби перекрити дефіцит катерів у їхніх підрозділах", - пише Центр.
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плюс відшкодування моральних збитків.
Щедра душа.