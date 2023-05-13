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Російська армія викрала 100 човнів у цивільного населення Херсонщини, - Центр Нацспротиву

херсонщина

На тимчасово окупованій частині Херсонської області росіяни відібрали човни у місцевих мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр нацспротиву.

За інформацією ЦНС, викрадені човни вже поставили на облік у формуваннях російської армії.

"Днями росіяни провели катери "офіційно" і згідно з паперами передали їх на баланс військових формувань ЗС РФ. Близько 100 човнів було відібрано у місцевого населення за вказівкою колаборанта Сальдо. Таким чином зрадник хоче прислужити російським військовим, аби перекрити дефіцит катерів у їхніх підрозділах", - пише Центр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Державний зрадник Сальдо розпорядився конфісковувати човни у мешканців Херсонщини для потреб російської армії

Автор: 

човен (22) Херсонська область (5721)


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13.05.2023 22:15 Відповісти
Сальдо купить усім потраждалим нові імпортні човни з японськими моторами
плюс відшкодування моральних збитків.
Щедра душа.
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13.05.2023 22:15 Відповісти
Навіщо їм катери? Вони ж не тонуть. 💩
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13.05.2023 22:18 Відповісти
Які 100?! всі що в око трапили… Особливо дорогі…
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13.05.2023 22:31 Відповісти
Відібрано , як у тексті , це правильно . Не викрадено . Можна подумати , що вони ці човни вночі викрадали , щоб господарі не помітили .
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13.05.2023 22:38 Відповісти
 
 