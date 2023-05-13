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Зеленський про блокування українського зерна: Невеличкі негаразди, ми їх вирішимо

зерно

Президент Володимир Зеленський вважає, що в рішеннях про блокування деякими європейськими державами-сусідами транзиту українського зерна є політична складова, однак усі питання буде вирішено.

Про це він сказав у інтерв’ю італійським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У цьому всьому є ще й політика. Я вдячний державам-сусідам, які нас підтримують, але, якщо бути чесним, там є і політика. У нас заблоковане Чорне море, зрозуміло, що нам дуже важлива допомога зброєю, ми не можемо ризикувати у відносинах з деякими державами. І тому я розумію, що хтось – ті чи інші політичні течії користуються цією ситуацією і підбурюють фермерів тощо, щоб блокувати наше зерно", - зазначив глава держави.

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Водночас він наголосив, що блокування транзиту зерна є поза законом, тому всі питання буде вирішено.

"Повинні бути ринкові відносини, не політичні, тоді ми всі, європейці, усі повертаємось до бізнесу as usual. Зараз це якісь невеличкі негаразди, думаю, ми їх вирішимо точно", - додав Президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) зерно (3118)


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Топ коментарі
+7
"Водночас він наголосив, що блокування транзиту зерна є поза законом, тому всі питання буде вирішено."
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Може блокування транзиту це наслідки? Наслідки того що якісь рішали зерно не транзитом провозили, а продавали його у Польщі та інших країнах тим самим збиваючи ціну?
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13.05.2023 22:47
+3
Невеличкі негаразди? Рішала. Чого до цього не рішав?
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13.05.2023 22:42
+3
Зараз візьме під особистий контроль…
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13.05.2023 22:43
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Невеличкі негаразди? Рішала. Чого до цього не рішав?
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13.05.2023 22:42 Відповісти
Зараз візьме під особистий контроль…
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13.05.2023 22:43 Відповісти
Не. Ракетами хоче очистити чорне море від рашистів.
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13.05.2023 22:58 Відповісти
Це ставлення до держави як до бананової республики і цього решити неможна.
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14.05.2023 05:12 Відповісти
"Водночас він наголосив, що блокування транзиту зерна є поза законом, тому всі питання буде вирішено."
------
Може блокування транзиту це наслідки? Наслідки того що якісь рішали зерно не транзитом провозили, а продавали його у Польщі та інших країнах тим самим збиваючи ціну?
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13.05.2023 22:47 Відповісти
З самого початку змі писали, що зерно не їде ні до якої Африки, а залишається у Європі на що він у відосіках казав, що це ворожа пропаганда і ось тепер маємо. А з іншого боку що розуміли під назвою "українське зерно"? Воно не державне, а належить конкретної людини, і народу України від цього ніякої вигоди немає, тому нехай голова болить у цього володаря.
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14.05.2023 05:17 Відповісти
ніхера собі невеличкі негаразди...
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13.05.2023 22:56 Відповісти
Ну так, "невеликі негаразди"- це як трохи раніше про "********" розмінуванням перешийків з Криму Бердянськ-Мелітополь, з чого Маріуполь отримали... Скільки там років дають за такі "невеличкі негаразди", що призвели до сотні тисяч смертей?
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13.05.2023 23:42 Відповісти
Бабло идёт в оффшоры ,не в Украину,зе-мародеры ,это ,,негаразды,,
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14.05.2023 00:06 Відповісти
у меня есть план... янелохмнесорокдва знает толк и в плане, и в гашише...
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14.05.2023 06:59 Відповісти
И даже "ЗЕ" такая гадость, и та находит в "пыхе" сладость!
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14.05.2023 07:26 Відповісти
"РЕШАЛО" хренов! Завершуй війну, твоя обіцянка. Ти вже давно її закінчив, в очах путіна!!!
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14.05.2023 07:24 Відповісти
 
 