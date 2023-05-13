Зеленський про блокування українського зерна: Невеличкі негаразди, ми їх вирішимо
Президент Володимир Зеленський вважає, що в рішеннях про блокування деякими європейськими державами-сусідами транзиту українського зерна є політична складова, однак усі питання буде вирішено.
Про це він сказав у інтерв’ю італійським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У цьому всьому є ще й політика. Я вдячний державам-сусідам, які нас підтримують, але, якщо бути чесним, там є і політика. У нас заблоковане Чорне море, зрозуміло, що нам дуже важлива допомога зброєю, ми не можемо ризикувати у відносинах з деякими державами. І тому я розумію, що хтось – ті чи інші політичні течії користуються цією ситуацією і підбурюють фермерів тощо, щоб блокувати наше зерно", - зазначив глава держави.
Водночас він наголосив, що блокування транзиту зерна є поза законом, тому всі питання буде вирішено.
"Повинні бути ринкові відносини, не політичні, тоді ми всі, європейці, усі повертаємось до бізнесу as usual. Зараз це якісь невеличкі негаразди, думаю, ми їх вирішимо точно", - додав Президент.
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Може блокування транзиту це наслідки? Наслідки того що якісь рішали зерно не транзитом провозили, а продавали його у Польщі та інших країнах тим самим збиваючи ціну?