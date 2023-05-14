Армія РФ, імовірно, не зможе захиститися від контрнаступу ЗСУ, - британська розвідка
Об’єднане угрупування російських військ в Україні організовано так само як і під час вторгнення, яке відбулось 446 днів тому. Ця частина російської армії складається з понад 200 тис. військовослужбовців, які зібрані у 70 полків та бригад, що розділенні на п’ять груп військ.
Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
У зведенні зазначається, що на папері російське об’єднане угруповання військ в Україні організоване, так само як 446 днів тому на початку повномасштабного вторгнення. Аналітики пропускають, що воно все ще складається з понад 200 тис. військових, організованих у близько 70 бойових полків і бригад, розділених на п’ять груп військ. Також росіяни, як і напочатку війни, досі не можуть отримати свободу проведення повітряних операцій.
"Однак у лютому 2022 року російське угруповання складалося з професійних військових, було значною мірою оснащене досить сучасними транспортними засобами та проходило регулярні тренування. Зараз сили переважно складаються з погано підготовлених мобілізованих резервістів і все більше покладаються на застаріле обладнання, причому багатьом їхнім підрозділам не вистачає сил. Росіяни регулярно проводять лише дуже прості операції на основі піхоти", - порівняли у розвідці Британії.
У британській розвідці сумніваються в боєздатності армії Росії захиститись від українського контрнаступу.
"Найважливіше те, що малоймовірно, що Об’єднане угрупування російських військ в Україні змогли створити великий, дієздатний, мобільний резерв для відповіді на нові операційні виклики. Навряд чи це буде сила, яка зможе ефективно захищатись уздовж 1200-кілометрової лінії фронту в умовах стресу", - йдеться у звіті.
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Що ви на це скажете?
А ты Остап все сцышь? Не сцы, верь в ПВО и не фоткай места прилетов.
Или мы просто должны к ним привыкнуть?!
https://www.pravda.com.ua/rus/authors/561fc96582bad/ "УКРАИНСКАЯ ПРАВДА" - ПЯТНИЦА, 12 МАЯ 2023, 11:46
Командующий Черноморским флотом Российской Федерации Виктор Соколов заявил, что состав ЧФ РФ в 2023 году пополнится
тремя малыми ракетными катерами серии "Каракурт", каждый из которых может нести 8 крылатых ракет "Калибр
В июле 2021 года МРК серии "Каракурт" впервые спустили на воду в Крыму - на судостроительном заводе им. Бутомы в Керчи.
Неужели Керчь нам настолько недоступна?
"Беларусь и Зимбабве договорились сотрудничать в космической сфере"
https://charter97.org/ru/news/2023/5/14/547946/
Смерть загарбникам та вбивцям!
Слава Україні!
Якесь дивне формулювання "захиститись".