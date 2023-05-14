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Новини Агресія Росії проти України
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Армія РФ, імовірно, не зможе захиститися від контрнаступу ЗСУ, - британська розвідка

рф,армія

Об’єднане угрупування російських військ в Україні організовано так само як і під час вторгнення, яке відбулось 446 днів тому. Ця частина російської армії складається з понад 200 тис. військовослужбовців, які зібрані у 70 полків та бригад, що розділенні на п’ять груп військ.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

У зведенні зазначається, що на папері російське об’єднане угруповання військ в Україні організоване, так само як 446 днів тому на початку повномасштабного вторгнення. Аналітики пропускають, що воно все ще складається з понад 200 тис. військових, організованих у близько 70 бойових полків і бригад, розділених на п’ять груп військ. Також росіяни, як і напочатку війни, досі не можуть отримати свободу проведення повітряних операцій.

"Однак у лютому 2022 року російське угруповання складалося з професійних військових, було значною мірою оснащене досить сучасними транспортними засобами та проходило регулярні тренування. Зараз сили переважно складаються з погано підготовлених мобілізованих резервістів і все більше покладаються на застаріле обладнання, причому багатьом їхнім підрозділам не вистачає сил. Росіяни регулярно проводять лише дуже прості операції на основі піхоти", - порівняли у розвідці Британії.

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У британській розвідці сумніваються в боєздатності армії Росії захиститись від українського контрнаступу.

"Найважливіше те, що малоймовірно, що Об’єднане угрупування російських військ в Україні змогли створити великий, дієздатний, мобільний резерв для відповіді на нові операційні виклики. Навряд чи це буде сила, яка зможе ефективно захищатись уздовж 1200-кілометрової лінії фронту в умовах стресу", - йдеться у звіті.

Автор: 

армія рф (17277) Велика Британія (5565) зовнішня розвідка (464) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+13
Будемо гнати худобу, аж до мацковитських боліт, нехай там пасуться и роги навіть звідти не висовують...
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14.05.2023 11:03
+6
А що їм сказати? Що це все полетить по українським будинкам та супермаркетам,а не по британським. На сумну долю кацапні на фронті це ніяк не вплине.
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14.05.2023 11:13
+5
обычное дело, корабли то уплывают на базы, то возвращаются опять, бывает и до 48 калибров доходит.
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14.05.2023 11:14
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Будемо гнати худобу, аж до мацковитських боліт, нехай там пасуться и роги навіть звідти не висовують...
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14.05.2023 11:03 Відповісти
У Чорному морі перебуває 4 російські ракетоносії із загальним залпом до 25 "Калібрів", - ОК "Південь"
Що ви на це скажете?
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14.05.2023 11:05 Відповісти
А що їм сказати? Що це все полетить по українським будинкам та супермаркетам,а не по британським. На сумну долю кацапні на фронті це ніяк не вплине.
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14.05.2023 11:13 Відповісти
обычное дело, корабли то уплывают на базы, то возвращаются опять, бывает и до 48 калибров доходит.
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14.05.2023 11:14 Відповісти
По Украине за год с лишним войны выпущено несколько тысяч ракет (включая тысячу калибров) и тысячу шахидов. Уже даже дети привыкли.
А ты Остап все сцышь? Не сцы, верь в ПВО и не фоткай места прилетов.
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14.05.2023 11:36 Відповісти
Дело не во мне. Вопрос в том- когда-нибудь эти корабли будут уничтожены?

Или мы просто должны к ним привыкнуть?!
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15.05.2023 14:45 Відповісти
Оккупанты собираются пополнить Черноморский флот ракетными катерами с "Калибрами"

https://www.pravda.com.ua/rus/authors/561fc96582bad/ "УКРАИНСКАЯ ПРАВДА" - ПЯТНИЦА, 12 МАЯ 2023, 11:46
Командующий Черноморским флотом Российской Федерации Виктор Соколов заявил, что состав ЧФ РФ в 2023 году пополнится

тремя малыми ракетными катерами серии "Каракурт", каждый из которых может нести 8 крылатых ракет "Калибр
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15.05.2023 14:54 Відповісти
Основное вооружение - одна пусковая установка универсального корабельного комплекса 3С14 РК на 8 ракет "Калибр", одна 76-мм артиллерийская установка АК-176МА, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-М", две пулеметные установки.

В июле 2021 года МРК серии "Каракурт" впервые спустили на воду в Крыму - на судостроительном заводе им. Бутомы в Керчи.
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15.05.2023 14:56 Відповісти
Т.е. корабли эти явились к нам не с Луны, а всего-навсего с Керчи.

Неужели Керчь нам настолько недоступна?
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15.05.2023 15:00 Відповісти
Армія нападу і мародерства від московії звичайно не зможе захиститися, вона буде драпати, але нам від цього з другого боку болісно, хоча ми будемо визволяти свою землю, бо загинуть найкращі, а сміття буде продовжувати марафонити і вішати локшину на вуха наріду.
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14.05.2023 11:15 Відповісти
Армия орков заточена на лобовые атаки а оборона для них слишком сложное дело,поэтому они всегда при наступлениях ВСУ делали жест доброй воли.
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14.05.2023 11:18 Відповісти
Оборона не сложное дело. Особенно когда у них было 8 месяцев на мобилизацию и подготовку укреплений по всему фронту.
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14.05.2023 13:20 Відповісти
Це добре шо в них матка опустилась -- треба бити .
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14.05.2023 11:18 Відповісти
Ви не повірите, щойно прочитав:
"Беларусь и Зимбабве договорились сотрудничать в космической сфере"

https://charter97.org/ru/news/2023/5/14/547946/
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14.05.2023 11:31 Відповісти
Чудово!
Смерть загарбникам та вбивцям!
Слава Україні!
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14.05.2023 11:34 Відповісти
200 тыщ рашистов, около 50 тыщ наемников и около 100 тыщ сепаров лнр+днр. Вот такие у вражин силы на длинном фронте. Чтобы надежно прикрыть 1000 км нужно полтора миллиона войска нормального. Его нет. Поэтому ВСУ им покажет направление очередных жестов доброй воли. Будет тяжело, в начале особенно, но потом орда драпанет, кто в Крым, кто в Мариуполь и дальше в Таганрог.
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14.05.2023 11:40 Відповісти
Не надо забывать что РФ мобилизовали 500+ тысяч с сентября. Понятно что весомая часть из них тыловики которые не воюют и не будут воевать, но всё же.
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14.05.2023 13:23 Відповісти
У британській розвідці сумніваються в боєздатності армії Росії захиститись від українського контрнаступу.

Якесь дивне формулювання "захиститись".
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14.05.2023 12:02 Відповісти
може досить робити міномети що стріляють шапками?
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14.05.2023 12:18 Відповісти
Ніколи неможна недооцінювати ворога.
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14.05.2023 12:40 Відповісти
 
 