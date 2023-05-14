Трагедія на сільгосппідприємстві на Херсонщині: 5 людей загинули внаслідок детонації російської вибухівки

На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя п’яти мирних жителів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади.

"Вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому - 68", - йдеться у повідомленні.

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