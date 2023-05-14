УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8862 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 751 20

Трагедія на сільгосппідприємстві на Херсонщині: 5 людей загинули внаслідок детонації російської вибухівки

міни

На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя п’яти мирних жителів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади.

"Вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому - 68", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирний житель загинув, підірвавшись на ворожій вибухівці на Херсонщині, - ОВА

Автор: 

вибухівка (470) жертви (1785) Херсонська область (5721)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
Коли даєш наказ розміновувати чогнар - то підриватися люди будуть на херсонщині
показати весь коментар
14.05.2023 11:42
+21
ви віднімаєте законне право ЗЄ-лєнскіх та мудрого українського наріду



Земля пухом загиблим.
Співчуття рідним

Горіти в пеклі тим, хто здав Чонгар та Перекоп !
показати весь коментар
14.05.2023 11:51
+15
показати весь коментар
14.05.2023 11:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.05.2023 11:41 Відповісти
Коли даєш наказ розміновувати чогнар - то підриватися люди будуть на херсонщині
показати весь коментар
14.05.2023 11:42 Відповісти
ви віднімаєте законне право ЗЄ-лєнскіх та мудрого українського наріду



Земля пухом загиблим.
Співчуття рідним

Горіти в пеклі тим, хто здав Чонгар та Перекоп !
показати весь коментар
14.05.2023 11:51 Відповісти
Кожен має право на помилку - це правда. Але це не означає , що за помилку не потрібно платити. Іноді платять кров'ю.
показати весь коментар
14.05.2023 12:10 Відповісти
О , какой ошибке говорите ⁉️Неужели до сих пор дошло , что « ТРОЯНСКИЕ КОНИ « 3 года готовили капитуляцию - ФАКТЫ , НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ! Послушайте все интервью Романа Червинского Первое Христине и все остальные !Где Баканов, Портнов ,………… на воле и продолжают работу на рашистов
показати весь коментар
14.05.2023 15:14 Відповісти
Я думаю про помилку українських виборців при голосуванні за Зеленського в якості президента та партію " Плуги народу".
показати весь коментар
14.05.2023 15:26 Відповісти
Народ це історична спільність людей на певній території . Тільки невелика кількість людей має ясний розум , силу волі і здатна керуватися не почуттями - а правильними смислами. Більшість ж - несвідомі. І тоді питання - як більшість несвідомих, людей , що керуються емоціями - раптом перетворюються в "мудрий народ"? Це не більше ніж полтітична імітації для легітимізації - пануючих "еліт" . При такій виборчій системі в України не має світлого майбутнього.
показати весь коментар
14.05.2023 12:15 Відповісти
Так то воно так, але яку альтернативу ти пропонуєш?
Автократію?
Анархію?
Племеннний лад?
Без образ - кращого варіанту, крім демократії, не існує.
А народ.... коли кожен хоче жити краще - повинен ставати мудрішим. Хоча .....
показати весь коментар
14.05.2023 12:59 Відповісти
Коли ми говоримо про термін "демократія" - то ті системи ,що панують в країнах умовного Заходу - демократією і не є . Тому що "демократія " це влада "демосу" . А демос ( вільне населення давньогрецьких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81 міст-держав , яке володіло https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 громадянськими правами - на відміну від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1 рабів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA метеків , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BA періеків та інших категорій залежного та неповноправного населення ) - це не всі підряд жителі країни. А люди , як мали певний соціальний та освітній рівень.
Те що наразі позиціонується , як демкратії - у світі - реально є охлократіями . Тобто влада - охлосу - юрби .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F

Є системи , які однозначно кращі демократії . Наприклад умовна - конституційна монархія - коли на чолі країни стоїть умовний монарх чи певний морально авторитетний лідер, якого контролює і легітимізує певний орган ( Збори, рада і так далі) При чому даний орган утворюється по виборному принципу - лише з представників інтелектуальних еліт )
показати весь коментар
14.05.2023 13:20 Відповісти
1. Не будемо чіпати давніх греків - нехай сплять спокійно. Я мав на увазі сьогоденні демократії.
2. Назви, будь ласка, успішну країну з умовно-конституційною монархією і виборами, які проводяться виключно серед обраних еліт. Країни, де корисні копалини вимірюються мільйонами тон на душу - не в рахунок.

З.І.
До речі "інтелектуальні еліти" - повна маячня, як терміну, так і суті.
показати весь коментар
14.05.2023 13:59 Відповісти
1. Ми говорим по суті не про історію. А про підміну понять . Рішення несвідомої в масі юрби та рішення свідомої невеликої частини народу - приводить до різних результатів.
2. їх немає . Але найближчою до цієї схеми є Великобританія - монарахія з Палатою лордів ( еліти ) та Палатою общин ( виборні). та теж є обмеження по гоосування для певних категорій людей.

3. Вони були ,є і будуть незалежно від того як її називають і що ви стосовно цього думаєте . Дуже часто люди , що їх формують не співпадають з тими , що формують змі.
показати весь коментар
14.05.2023 14:35 Відповісти
Всі демократії з часом деградують в охлократії , а потім приходять диктатури
показати весь коментар
14.05.2023 13:32 Відповісти
Annual elections.

Thus Ze could have been fired already
in the years 2020 or 2021.
показати весь коментар
14.05.2023 16:18 Відповісти
Не додумався ніхто в світі.
Краще - щомісячні.
показати весь коментар
14.05.2023 16:52 Відповісти
А який сенс? Дайте дітям в садочку щодня можливість вибиратищо буде сьогодні на обід - і в них кожного разу будуть цукерки та піца - і практичного жодного разу каша.
показати весь коментар
14.05.2023 18:40 Відповісти
А який сенс? Дайте дітям в садочку щодня можливість вибирати, що в них буде сьогодні на обід - і в них кожного разу будуть цукерки та піца - і практичного жодного разу каша.
Тому за них приймають рішення вихователі . Може здатися недемократично . Але вихователі дбають про здоровя дітей , а не задовільняють їхні шкідливі "хотілки" .
Більшість людей - по рівню свідомості не сильно відрізняються від дітей, і тому їх варто обмежувати в їхніх шкідливих бажаннях . Єдине питання - як сформувати реальний механізм відбору.
показати весь коментар
14.05.2023 18:44 Відповісти
Знову д'єрмак... 🤬
показати весь коментар
14.05.2023 12:13 Відповісти
зе дермаків-верещучок на палю
показати весь коментар
14.05.2023 12:24 Відповісти
__для чого цивїльним знаходитись без перевїрки на небезпечних терїторїях ??!!!
Є дуже багато охочї[х "їх там нетов".1 свїнориле на 1 сотку. __
показати весь коментар
14.05.2023 12:37 Відповісти
 
 