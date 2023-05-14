Трагедія на сільгосппідприємстві на Херсонщині: 5 людей загинули внаслідок детонації російської вибухівки
На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя п’яти мирних жителів.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади.
"Вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому - 68", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+29 Олександр САТ РЕМ
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+21 Алекс Мышкевич
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+15 Чайка Київ
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Земля пухом загиблим.
Співчуття рідним
Горіти в пеклі тим, хто здав Чонгар та Перекоп !
Автократію?
Анархію?
Племеннний лад?
Без образ - кращого варіанту, крім демократії, не існує.
А народ.... коли кожен хоче жити краще - повинен ставати мудрішим. Хоча .....
Те що наразі позиціонується , як демкратії - у світі - реально є охлократіями . Тобто влада - охлосу - юрби .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
Є системи , які однозначно кращі демократії . Наприклад умовна - конституційна монархія - коли на чолі країни стоїть умовний монарх чи певний морально авторитетний лідер, якого контролює і легітимізує певний орган ( Збори, рада і так далі) При чому даний орган утворюється по виборному принципу - лише з представників інтелектуальних еліт )
2. Назви, будь ласка, успішну країну з умовно-конституційною монархією і виборами, які проводяться виключно серед обраних еліт. Країни, де корисні копалини вимірюються мільйонами тон на душу - не в рахунок.
З.І.
До речі "інтелектуальні еліти" - повна маячня, як терміну, так і суті.
2. їх немає . Але найближчою до цієї схеми є Великобританія - монарахія з Палатою лордів ( еліти ) та Палатою общин ( виборні). та теж є обмеження по гоосування для певних категорій людей.
3. Вони були ,є і будуть незалежно від того як її називають і що ви стосовно цього думаєте . Дуже часто люди , що їх формують не співпадають з тими , що формують змі.
Thus Ze could have been fired already
in the years 2020 or 2021.
Краще - щомісячні.
Тому за них приймають рішення вихователі . Може здатися недемократично . Але вихователі дбають про здоровя дітей , а не задовільняють їхні шкідливі "хотілки" .
Більшість людей - по рівню свідомості не сильно відрізняються від дітей, і тому їх варто обмежувати в їхніх шкідливих бажаннях . Єдине питання - як сформувати реальний механізм відбору.
Є дуже багато охочї[х "їх там нетов".1 свїнориле на 1 сотку. __