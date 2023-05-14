Під Бахмутом ЗСУ продовжують просуватися вперед, - Маляр

За день підрозділи ЗСУ захопили 10 ворожих позицій на південних та північних околицях міста.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Всупереч всім обставинам. Коли неймовірне ймовірно. Хто знає реальную обстановку і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км. Наші діють на межі надлюдських можливостей. Діють твердо, рішуче і професійно", - написала вона.

Маляр додала, що в самому Бахмуті дуже гаряче, ворог зібрав усі сили та намагаєтсья рухатися вперед. Проте, як вона наголосила, ЗСУ тримають ситуацію під контролем.

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Вчора повідомлялося, що ЗСУ просувають на двох напрямках у передмісті Бахмуту.