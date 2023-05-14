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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Під Бахмутом ЗСУ продовжують просуватися вперед, - Маляр

маляр

За день підрозділи ЗСУ захопили 10 ворожих позицій на південних та північних околицях міста.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Всупереч всім обставинам. Коли неймовірне ймовірно. Хто знає реальную обстановку і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км. Наші діють на межі надлюдських можливостей. Діють твердо, рішуче і професійно", - написала вона. 

Маляр додала, що в самому Бахмуті дуже гаряче, ворог зібрав усі сили та намагаєтсья рухатися вперед. Проте, як вона наголосила, ЗСУ тримають ситуацію під контролем. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулося 30 бойових зіткнень, - Генштаб

Вчора повідомлялося, що ЗСУ просувають на двох напрямках у передмісті Бахмуту.

Бахмут (1559) ЗСУ (7489) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+25
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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14.05.2023 18:46
+14
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.05.2023 19:26
+13
концерт кобзона.....
https://twitter.com/i/status/1657478470539067392
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14.05.2023 18:45
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концерт кобзона.....
https://twitter.com/i/status/1657478470539067392
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14.05.2023 18:45 Відповісти
парик поміняв ? )))
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14.05.2023 18:51 Відповісти
Не «все идет по плану». У коментарях на Ютубі під відео з Параду Перемоги на червоній площі в москві, де бруківкою повз танк «Т-34» з триколором, вміщені оптимістичні прогнози:

- Скоро ми захопимо Україну, повішаємо на каштанах Хрещатика всіх «біндерівців» та «укрофашиздів», захопимо їхні будинки, машини та дачі та рушимо далі на Польщу.

Після звільнення народу України від гніту «фашистської хунти», ми маємо впритул зайнятися Німеччиною, - пропонують оратори на ток-шоу.

- Територія нинішньої Німеччини - споконвіку російські землі і з цим треба щось робити. Там навіть назви земель російські. Наприклад, географічна назва «Помєранія» походить від російського слова «Помори». Ми приєднаємо Східну Померанію до росії, навіть якщо федеральний канцлер Олаф Шольц буде проти, - під бурхливі оплески доповідач залишив кафедру.

Після успішного взяття фанерного рейхстага в парку «Патріот» в підмосковній Кубінці імперці вирішили, що пора перекроювати післявоєнні кордони Європи.

Цілком природно, що всю інформацію про результати Спеціальної Військової Операції російський обиватель отримує від телеведучих Дмитра Кисельова та Володимира Соловйова. Пітерський гопник обманює російських православних телеглядачів за допомогою зомбоящика та зливного бачка суха беєвой. На війні в Україні не «ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ» кремля. Існують невеликі втрати в живій силі з боку окупантів. Вже не повернуться живими до своїх родин більш двохсоттисяч угрофінів, мокші, бурятів, тунгусів, сахатих (якутів) тувинців і чукчей.
Верховний Головнокомандувач Збройними православними силами московії владимир люциферович, нарешті, зрозумів, що його міністр нападу та могилізації Сергій гірший за нетович шойгу у своїх доповідях говорить президентові напівправду. І тоді він викликав у свій бункер та заслухав звіти про ситуацію під Бахмутом польових командирів. Неголені, немиті і розлючені на вихолених офіцерів Генштабу, ходоки з фронту доповіли фюреру, що на фронті зараз у Спеціальній Військовій операції воює третій мобілізаційний склад «другої армії у світі». Перший - основний та другий резервний, повернулися з України на Батьківщину у чорних поліетиленових пакетах та у дерев'яних ящиках з написом «Вантаж-200».
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15.05.2023 11:16 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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14.05.2023 18:46 Відповісти
Це надихає.
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14.05.2023 18:50 Відповісти
да они хоть на марсе могут референдум провести,обосравшись повзрывали мосты,подкоп сделают под одессу разве что)
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14.05.2023 19:03 Відповісти
Всі ми знаємо, де й коли вони вже референдуми проводили й що після цього вийшло!
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14.05.2023 19:05 Відповісти
Прочитали? Бо я видалити хочу оте.
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14.05.2023 19:02 Відповісти
Та треба було не видаляти. Щоб ідіотів було видніше. При тому, що і в Миколаєві та в Одесі вати вистачає, не думаю, щоб хтось захотів заскочити у відпливаючий "Титанік"!
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14.05.2023 19:07 Відповісти
А мене не забанять після цієї бамажки? Я можу знову її прикрепити) Але боюся)
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14.05.2023 19:09 Відповісти
чесно -- не знаю... але, виходячи з того що вже зо два роки не був забанений ні разу, хтось адмінам пошептав..))

краще --- не треба Вам випробовувати..
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14.05.2023 19:24 Відповісти
До речі, вони там обговорюють 18 травня, щось повинно відбутися важливе в цей день.
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14.05.2023 19:11 Відповісти
***** повішається??
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14.05.2023 19:30 Відповісти
це поки верховний десь шаста, а повернеться з турне, ситуація зміниться на протилежну.
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14.05.2023 18:56 Відповісти
Воїни, бережіть себе і не зупиняйтесь
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14.05.2023 18:57 Відповісти
Голос знакомый по видео о бое на дозорном пункте, с напарником на обслуживании.

https://fb.watch/kwMn76EEyM/
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14.05.2023 19:15 Відповісти
Чисельність російської армії в Україні з початку повномасштабного вторгнення на українську територію практично не змінилася, але її якість сильно знизилася. Про це у неділю, 14 травня, пише в Twitter міністерство оборони Великобританії з посиланням на щоденний огляд своєї військової розвідки.
Зазначається, що російське угруповання військ в Україні зараз налічує понад 200 тисяч військовослужбовців. Вони об'єднані майже в 70 полків і бригад у складі п'яти груп військ. Але в лютому минулого року армія РФ складалася з професійних солдатів, була переважно оснащена досить ********* транспортними засобами і регулярно проходила навчання, готуючись до складних спільних операцій.
Зараз російські сили в основному складаються з погано навчених мобілізованих резервістів, які дедалі більше залежать від застарілого обладнання, багато підрозділів сильно недоукомплектовані і зазвичай проводять лише найпростіші піхотні операції.
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14.05.2023 19:20 Відповісти
Перестаньте цю єрнду писати. "Якість кацапської армії знизилась". А якість української армії висока, тільки нема кому воювати.
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15.05.2023 07:05 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.05.2023 19:26 Відповісти
👍Амінь!,
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14.05.2023 20:30 Відповісти
https://t.me/bahshid2023/344 Бахмутський Демон
На вулицях Бахмута пекло. По флангах теж важкі бої. В Києві всі там вже усіх перемогли, але не страждайте перемогами з диванів, тут дуже важко і арти в них дохріна.
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14.05.2023 20:33 Відповісти
невже не можна придушити, заткнути цю їхню арту? Минулого року якось вийшло, хоч і в основному завдяки ударам хаймарсами по їхніх складах.
чому зараз не пригнічують? дана західна артилерія ж по дистанції перестрілюють з лишком стовбури орків.
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14.05.2023 22:16 Відповісти
Від того, що хтось навішує на ворога ярлик "кацапи" - ворог не стає дурнішим. Вони теж вчаться. І перестали розташовувати великі склади на відстанях, з яких можливе враження Хаймарсами. Вони збільшили автопарк і почали безперервно возити БК по мережі малих, добре замаскованих та укріплених складів. Чи ви думаєте, що якщо в них вистачає бетону на багатокілометрові укріплення з дотами та "зубами дракона", то на укріплені склади для снарядів не вистачить спец.техніки та бетону?!? Такі речі не потребують навченої та ініціативної піхоти чи висококваліфікованих спеціалістів. Це звичайна армійська робота. Як риття окопів. І вони її роблять не гірше за ЗСУ.

Ось чому "великої бавовни" на складах ворога - значно поменшало.

Просто в них спосіб навчання - через втрату сотень тисяч снарядів та десятків тисяч особового складу. Тому навчання іде досить повільно. Але, на жаль, невпинно.
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15.05.2023 11:28 Відповісти
Ця жінка, яку знають як Маляр, займає високу посаду заступника міністра оборони. Але вона не в окопі, не в Бахмуті, не під Херсоном чи Запоріжжям, вона в Києві і зачитує інформацію, яку передали з фронту. Чим вона допомагає військовим на такій високій посаді? Та нічим. Просто займає посаду, щоб читати, що міг прочитали простий журналіст. Але гарні новини мають приносити "зелені". Ось нас привчають, що про Бахмут буде говорити виключно Маляр, а не ті командири, що там під "градами", "гарматами і ракетами.
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14.05.2023 21:00 Відповісти
Те шо кажуть про бої у Бахмуті можна бачити і слухати з Перших вуст на оппозіцінних каналах. Ціною дуже великих втрат ЗСУ стоять та приймають спроби атакувати вагнерів та війскових рф. А про "гарні новини від зелених" - то це 100%.
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15.05.2023 12:10 Відповісти
Анна Маляр закончила института лингвистики и права:

как-то несерьезно выглядят анализы оперативно-тактической боевой обстановки в условиях сверхсложной войны 21-ого века , когда их озвучивает женщина с образованием "лингвист", никогда не изучавшая военное дело и ни одного дня не служившая в армии .
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15.05.2023 09:29 Відповісти
Так называемы "институт изучения войны" возглавляет муж Нуланд, этот "институт" численностью около десяти человек у тебя не вызывает сомнений, ему ты веришь безоговорочно.
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15.05.2023 11:57 Відповісти
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15.05.2023 13:03 Відповісти
 
 