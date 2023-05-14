Під Бахмутом ЗСУ продовжують просуватися вперед, - Маляр
За день підрозділи ЗСУ захопили 10 ворожих позицій на південних та північних околицях міста.
Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Всупереч всім обставинам. Коли неймовірне ймовірно. Хто знає реальную обстановку і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км. Наші діють на межі надлюдських можливостей. Діють твердо, рішуче і професійно", - написала вона.
Маляр додала, що в самому Бахмуті дуже гаряче, ворог зібрав усі сили та намагаєтсья рухатися вперед. Проте, як вона наголосила, ЗСУ тримають ситуацію під контролем.
Вчора повідомлялося, що ЗСУ просувають на двох напрямках у передмісті Бахмуту.
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https://twitter.com/i/status/1657478470539067392
- Скоро ми захопимо Україну, повішаємо на каштанах Хрещатика всіх «біндерівців» та «укрофашиздів», захопимо їхні будинки, машини та дачі та рушимо далі на Польщу.
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- Територія нинішньої Німеччини - споконвіку російські землі і з цим треба щось робити. Там навіть назви земель російські. Наприклад, географічна назва «Помєранія» походить від російського слова «Помори». Ми приєднаємо Східну Померанію до росії, навіть якщо федеральний канцлер Олаф Шольц буде проти, - під бурхливі оплески доповідач залишив кафедру.
Після успішного взяття фанерного рейхстага в парку «Патріот» в підмосковній Кубінці імперці вирішили, що пора перекроювати післявоєнні кордони Європи.
Цілком природно, що всю інформацію про результати Спеціальної Військової Операції російський обиватель отримує від телеведучих Дмитра Кисельова та Володимира Соловйова. Пітерський гопник обманює російських православних телеглядачів за допомогою зомбоящика та зливного бачка суха беєвой. На війні в Україні не «ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ» кремля. Існують невеликі втрати в живій силі з боку окупантів. Вже не повернуться живими до своїх родин більш двохсоттисяч угрофінів, мокші, бурятів, тунгусів, сахатих (якутів) тувинців і чукчей.
Верховний Головнокомандувач Збройними православними силами московії владимир люциферович, нарешті, зрозумів, що його міністр нападу та могилізації Сергій гірший за нетович шойгу у своїх доповідях говорить президентові напівправду. І тоді він викликав у свій бункер та заслухав звіти про ситуацію під Бахмутом польових командирів. Неголені, немиті і розлючені на вихолених офіцерів Генштабу, ходоки з фронту доповіли фюреру, що на фронті зараз у Спеціальній Військовій операції воює третій мобілізаційний склад «другої армії у світі». Перший - основний та другий резервний, повернулися з України на Батьківщину у чорних поліетиленових пакетах та у дерев'яних ящиках з написом «Вантаж-200».
краще --- не треба Вам випробовувати..
https://fb.watch/kwMn76EEyM/
Зазначається, що російське угруповання військ в Україні зараз налічує понад 200 тисяч військовослужбовців. Вони об'єднані майже в 70 полків і бригад у складі п'яти груп військ. Але в лютому минулого року армія РФ складалася з професійних солдатів, була переважно оснащена досить ********* транспортними засобами і регулярно проходила навчання, готуючись до складних спільних операцій.
Зараз російські сили в основному складаються з погано навчених мобілізованих резервістів, які дедалі більше залежать від застарілого обладнання, багато підрозділів сильно недоукомплектовані і зазвичай проводять лише найпростіші піхотні операції.
На вулицях Бахмута пекло. По флангах теж важкі бої. В Києві всі там вже усіх перемогли, але не страждайте перемогами з диванів, тут дуже важко і арти в них дохріна.
чому зараз не пригнічують? дана західна артилерія ж по дистанції перестрілюють з лишком стовбури орків.
Ось чому "великої бавовни" на складах ворога - значно поменшало.
Просто в них спосіб навчання - через втрату сотень тисяч снарядів та десятків тисяч особового складу. Тому навчання іде досить повільно. Але, на жаль, невпинно.
как-то несерьезно выглядят анализы оперативно-тактической боевой обстановки в условиях сверхсложной войны 21-ого века , когда их озвучивает женщина с образованием "лингвист", никогда не изучавшая военное дело и ни одного дня не служившая в армии .
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