З 1 червня польська залізниця запускає додаткові рейси в Україну

Польська залізнична компанія SKPL з 1 червня запустить додаткові рейси в Україну з Варшави до Рави-Руської.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

"Із 1 червня польська залізнична компанія SKPL планує запустити рейси з Варшави до Рави-Руської (Львівська обл.). Ці рейси стануть ще одним шляхом повернення українців із польської столиці додому. Також це допоможе розвантажити автомобільні пункти пропуску", - йдеться в повідомленні.

Щодня в обох напрямках курсуватиме поїзд, розрахований на 240 пасажирів. Відправлення з вокзалу "Варшава-Східна" планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна - о 16:00. Прибуття до Рави-Руської - о 20:15 (за київським часом).

"З Варшави поїзд прямує до міста Рава-Руська, де пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами Укрзалізниці", - сказано в повідомленні.

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