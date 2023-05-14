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З 1 червня польська залізниця запускає додаткові рейси в Україну

pkp,польща,залізниця,intercity

Польська залізнична компанія SKPL з 1 червня запустить додаткові рейси в Україну з Варшави до Рави-Руської.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ. 

"Із 1 червня польська залізнична компанія SKPL планує запустити рейси з Варшави до Рави-Руської (Львівська обл.). Ці рейси стануть ще одним шляхом повернення українців із польської столиці додому. Також це допоможе розвантажити автомобільні пункти пропуску", - йдеться в повідомленні.

Щодня в обох напрямках курсуватиме поїзд, розрахований на 240 пасажирів. Відправлення з вокзалу "Варшава-Східна" планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна - о 16:00. Прибуття до Рави-Руської - о 20:15 (за київським часом).

"З Варшави поїзд прямує до міста Рава-Руська, де пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами Укрзалізниці", - сказано в повідомленні.

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залізниця (1500) Польща (8471)


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Топ коментарі
+5
Все робиться так, щоб було найгірше. Багато років ходив поїзд Львів-Краків, в якому були вагони до Щеціна через Вроцлав. Зелені його скасували. А до Рави-Руської нічим фактично не доїдеш, крім маршруток.
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14.05.2023 19:42
+4
Пздц, хто понабирав на цензор неутів. Яку картинку вони вліпили до новини!?!?!? Кримська железна дорога :-о Невже не можна більш відповідально відноситись до контенту.
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14.05.2023 19:43
+2
тихше, а то забанять.
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14.05.2023 20:18
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Все робиться так, щоб було найгірше. Багато років ходив поїзд Львів-Краків, в якому були вагони до Щеціна через Вроцлав. Зелені його скасували. А до Рави-Руської нічим фактично не доїдеш, крім маршруток.
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14.05.2023 19:42 Відповісти
Пздц, хто понабирав на цензор неутів. Яку картинку вони вліпили до новини!?!?!? Кримська железна дорога :-о Невже не можна більш відповідально відноситись до контенту.
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14.05.2023 19:43 Відповісти
тихше, а то забанять.
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14.05.2023 20:18 Відповісти
О, в мене закінчився бар за критику Кличко.
Прощавайте ще на три дні!
Деякі тут розповідають , що я реєструвався десь на давно.
Недавно в мене закінчився бар на рік.
А реєструвався я років 20 тому!
Де мій друг Алі Хасан?
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14.05.2023 21:21 Відповісти
Блін, ще й Т9 якісь жлоби пишуть.
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14.05.2023 21:23 Відповісти
Як звичайно, піzдять. На польському сайті PKP навіть станції Рава-Руська немає.
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14.05.2023 19:52 Відповісти
Про це http://https//t.me/minre_ua/3326 повідомляє Міністерство реінтеграції а не PKP
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14.05.2023 20:24 Відповісти
Крім того, я не знаю, що то за поїзд на 240 пасажирів. Якась дурня.
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14.05.2023 19:55 Відповісти
Интерсити
4 вагона. Впереди и сзади головные 2 класса на 60 пасс, между ними 2 класс с буфетом - 60 пасс и 1 класс на 60 пасс. Вот и 240 пасс
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14.05.2023 20:38 Відповісти
а надо было хоть раз проехать на поезде в Польше, тогда бы не выглядела так глупо.
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14.05.2023 21:19 Відповісти
То звісно нічого, що дурепа яка видавала цей топік приаттачіла фото із локомотивом якоїсь "кримская железная дорога" із вагонами ржд )
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14.05.2023 20:58 Відповісти
Ги, кацапські безпілотники постійно ілюструють як наші.
То випускники могилянки, що з них візьмеш.
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14.05.2023 21:28 Відповісти
 
 