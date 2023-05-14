УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11266 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 518 69

Методи російських окупантів нічим не відрізняються від методів нацистів, - МЗС

мзс

На тлі звірств та злочинів росіян заяви про денацифікацію України звучать особливо цинічно.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України до Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, передає Цензор.НЕТ. 

"За кількістю удостоєних Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту Україна посідає четверте місце після Польщі, Нідерландів та Франції. Віддаючи шану жертовності та людяності Праведників і тих українців, які врятували від рук нацистських катів сотні єврейських життів, але досі не були удостоєні цього почесного звання, наголошуємо на тому, що варварські методи, які застосовував нацистський режим, є тотожними тим звірствам, що сьогодні вчиняють російські окупанти на українській землі з неприхованою метою знищення українців", – йдеться у заяві.

"Ціна міжнародної солідарності, як під час гітлерівської агресії проти вільної Європи, так і сьогодні, на тлі триваючого збройного вторгнення росії в Україну, є надзвичайно високою - це майбутнє народів, держав, безпека мільйонів людей. На медалі, якою нагороджують Праведників народів світу, влучно наголошується: "Той, хто рятує одне життя, рятує весь світ". Переконані, що спільними зусиллями всіх і кожного буде забезпечено порятунок цивілізаційних демократичних цінностей від зазіхань агресивного режиму кремля", – наголошується в тексті.

Читайте також: Рада визнала рашизм державною ідеологією РФ

Українські дипломати закликають міжнародну спільноту докласти максимальних зусиль задля якнайшвидшого притягнення до відповідальності винних у розв’язанні геноцидної війни проти українського народу, злочинах проти людяності та воєнних злочинах, скоєних російськими загарбниками на території України.

День пам’яті українців, які під час Другої світової війни рятували євреїв, відзначається 14 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сейм Литви введе кримінальну відповідальність за схвалення російської агресії 

МЗС (4106) рашизм (57) воєнні злочини (1847)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Кацапи і є нацисти, тільки німці були виховані нацисти, а це смердячі і дикі ординці, які себе порахували до вищої раси.
показати весь коментар
14.05.2023 20:30
+12
от тільки касаби гірше фашистів..
показати весь коментар
14.05.2023 20:36
+12
вони не правi. в порiвняннi з руцькими нацiнал-комунiстами то нiмецькi нацiонал-соцiалiсти - це наївнi дiти. нiяке гестапо не зрiвняється у пiдлостi i жорстокостi з КГБ/ФСБ.
показати весь коментар
14.05.2023 20:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кулеба. войны не будет, сиди и не пзди, на сосны смотри
показати весь коментар
14.05.2023 20:28 Відповісти
Кацапи і є нацисти, тільки німці були виховані нацисти, а це смердячі і дикі ординці, які себе порахували до вищої раси.
показати весь коментар
14.05.2023 20:30 Відповісти
Та і кацапи не вважають нас одним народом, вони тупо брешуть, щоб приспати пильність і знищити. Це прості кацапи не знають, що вони не слов'яни, а eгро-фіни, розбавлені розумними татарами, а ті, хто їх зомбує знає, бо мають доступ до царських архивів.
показати весь коментар
14.05.2023 20:48 Відповісти
А я читав мабуть інших генетиків і знаю іншу історію, які говорят. інше, що московити - то хинова, московити, які у 1721 році вкрали нашу історію і назву назвалися росіянами. Карл Маркс і Вольтер дослідили ті процеси і зробили висновок, що Русь, то те, що під Києвом, а те, що під москвою орда, вийшла із ординського дикого болота, угро-фінські племена, які нічого спільного не мають зі слов"янами. А поляки, українці чи інші народи були поневолені кацапами і знаходилися не по своїй волі в їх імперії.Чи Ви вважпаєте зека і начальника колонії, який охороняв цього зека братами, бо вони були в одній зоні?
показати весь коментар
14.05.2023 21:13 Відповісти
Я Вам дам ссилку вчених і істориків, які добре знають, про що пишуть. Правда цей матеріал на українській мові, а Ви як московит, прикриваючись литовським прапором можете і не зрозуміти слов'янської мови, хоча і тут московити вкрали багато наших слів, то можливо щось зрозумієте.
https://www.youtube.com/watch?v=a-mMcdAnNOA
показати весь коментар
14.05.2023 21:29 Відповісти
Геть з сайту кацапська потвора.
показати весь коментар
14.05.2023 21:54 Відповісти
Якщо знаєте, то навіщо ці питання? Подивіться і роботи генетиків, які пов'язані з роботами істориків і вчених. Московити є угро-фіни, а українуці - слов'яни. У нас різні і сторії, різні культури і традиції. Якщо за період імперії москвитської, а потім червоної радянської багато населенння русинів(українців) насильно переселили на московію, а під час совка студентів змішували, їх відправляли до нас, а наших до них, то це не означає, що ми один народ. А гене́тика (грец. γεννώ - породжувати) - наука про спадковість і мінливість ознак організмів, методи управління ними та організацію спадкового матеріалу. Всі висновки робляться не на основі виводів однієї науки, а сукурності, всіх наук. А сукупность вказує, що ми різні.
показати весь коментар
14.05.2023 22:01 Відповісти
А можеш українською,чи може ти кацап?,🤣🌹
показати весь коментар
14.05.2023 22:06 Відповісти
Мені здається, що українською він не може, як і литовською, чий прапорець прицеплено, хіба що з перекладача.
показати весь коментар
14.05.2023 22:21 Відповісти
Близкородственные народы выражение дилетантов и политиков..А тех кого вы перечислили и другие, относятся к одному этносу, Ссылаясь на генетиков, поинтересовались бы- Кто такие русские и сколько их? При развитии этноса и торговых отношений появляются национальности со своим языком, письменностью, вероисповеданием и культурой.
показати весь коментар
14.05.2023 21:40 Відповісти
Тобі соромно за вбитих вами українців?
показати весь коментар
14.05.2023 21:55 Відповісти
Зрадила?Твоєму сонечку вже повний рот чечени насцали.А ти кажеш зрадила🤣🌹
показати весь коментар
14.05.2023 21:57 Відповісти
Сонечко,не ображайся якщо прочитаєш🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.05.2023 21:58 Відповісти
Ну может было бы тогда, и не плохо если бы немцы победили до 1943 года, в войне, немцам после бы победы, лишний террор не нужен был бы, это все таки прагматичная нация, им бы важен был порядок, одно дело выиграть в войне, другое установить контроль и территории осваивать надо, да и нацизм со временем трансформировался во что то другое, умер бы Гитлер, скрепа ихняя главная, возможно пошли быы по другому пути, да и скорее всего для установления порядка, пришлось бы опираться на национальные республики, под прокторатом, потом возможно и были союзнические отношения, своими кадрами, их бы просто не хватило физически для осуществления контроля, и все равно бы пришли в итоге к демократии, и не было бы сейчас этой войны и Бучи и других преступлений.
показати весь коментар
14.05.2023 21:26 Відповісти
Геть з українського сайту,фашистьска потвора.
показати весь коментар
14.05.2023 22:01 Відповісти
Я предположил, а не утверждал, и то с позиций этой войны, на востоке, а не общей мировой, есть такое понятие, альтернативная история, где историки, могут предложить какую-то другую модель, развития событий, как бы развивались события, на основе уже известных фактов, в Эстонии, во всяком случае, зверств по отношению к местному населению не было вообще, даже в Петсеримаа, часть Эстонии населённой преимущественно русскими, потому что они всего год были в составе СССР, и классов они не были красными, и после года в составе СССР, когда эстонцы на себе испытали что такое коммунизм советский, они встречали немцев почти как освободителей, вы хоть один случай знаете депоратций эстонцев немцами, а сколько их отправили в Сибирь комми, мои предки жили в Эстонии во время немецкой оккупации, рассказывали как оно было.
показати весь коментар
14.05.2023 22:15 Відповісти
Я не про клёво было бы или не клёво, вы прибалт? Тогда должны знать, что в странах Балтии, немцы не беспределили, и миллионы граждан СССР сотрудничали с наци,это сейчас все умные, а тогда часть граждан, относились к этому, как свобода от коммунизма, что сейчас немцы возьмут и восстановят капитализм и даже вернут собственность, отнятую большевиками, себя предателями не считали, потому что в душе ненавидили советскую власть, да и немцы не обявляли сразу, что мы вас пришли уничтожить, а говорили, что пришли освободить от жидов большевиков.
показати весь коментар
14.05.2023 22:36 Відповісти
Некоторые, как им казалось, был выбор, мёжду и между, когда прибалты стали частью СССР, они думали что это лучше немецкого нацизма, когда после года пребывания в СССР, они изменили свое мнение, куда деваться было, да и идеи нацизма, были в Европе в то время популярны у некоторой части европейцев, бельгийская Валлония, французская Шарлемань, Викинг скандинавы, Де Грель, Мосли, Квислинг, их страны были оккупированны, а они были нацистами, да и СС это добровольные формирования, во всяком случае сейчас,в Европе никто прибалтам, ввину не ставит их участие и сотрудничество с немцами, потому правильно написали, все сложно для некоторых народов было тогда.
показати весь коментар
14.05.2023 22:51 Відповісти
Тобі не набридло тут принижуватись постійно,фашистська істота?
показати весь коментар
14.05.2023 22:53 Відповісти
Кацапу такі дали пєндєль🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.05.2023 22:54 Відповісти
Для того чтобы так рассуждать и делать непоправимые ошибки в вашем анализе и предположении вы должны знать истоки зарождения немецкого нацизма,который перерос в фашизм.Немцы в значительном большинстве поддерживали гитлера.Фашизм самостоятельно не в состоянии остановится.Он может существовать только в закрытом обществе.По другому в конечном итоге он обречён на проигрыш. А событие в Украине связанные с преступлением рф.мало чем отличаются технологически от фашисткой германии,только мотивация у рашизма и фашизма разная.Да и время другое. Поэтому преступность рашизма более весомая,чем у фашистов.Да меньше жертв,Но из-за псевдо экономических интересов, особенно Германии, давали благоприятную почву для развития рашизма.А вот уроки 2ой мировой уже стали забываться.А то шоу которое устраивается в рф в память о погибших,носит элементы современного рашизма.Слова путлера мальчику гдезакангчиваются границы россии,пацан ответилкак учат в школе на сахслине.На что путлер сказал:запомни у рассии нет границ. и весь народ рф в восторге и не соображает,что это и есть фашизм. А вот рашизм обречён на проигрыш перед цивилизованными странами как и фашизм.
показати весь коментар
14.05.2023 22:17 Відповісти
Я отлично знаю возражение немецкого нацизма, и возник он ещё в начале века, и Гитлер был плагиатор в этом, и родился он в начале 20 века, назывался он не нацизм, тогда, а пангерманизм, я не идеализирую немецкий нацизм, и знаю его людоедскую сущность, и как писал выше, всего лишь сделал предположение, по отношению к войне против СССР, тем более у немцев была уже попытка создания Локотской республики, и просто так, им репрессии не нужны были, это лишние ресурсы, как людские, там и материальные, и я не верю чтоьв случае победы наци, так бы и было как тогда, все эти 70 лет, тем более после смерти Гитлера, Германия бы могла изменить свой общественный строй.
показати весь коментар
14.05.2023 22:29 Відповісти
Гитлер был национал-социалистом и был далёк от идей которые присутствовали в Германии в начале века.В начале,когда он шёл к власти.на первом месте у него стоял социум.После 1ой мировой германия была банкротом и население голодало.Это ему было трудно сделать накормить народ: 1)сильное экономическое ограничение Версальским догоговором и 2) внутренняя борьба с другими партиями, И свои обещания он начал выполнять,правда с устранением конкурентов.Он был прекрасным оратором и довёл чуть-ли не до каждого немца несправедливость к немцам после 1ой мировой и у них всех появилось чувство национальной обиды.Чтобы поднять экономику Германии,он ничего лучшего не придумал как вооружаться нарушая Версальский договор опережая другие страны в милитаризации,безнаказано и с молчаливого согласия европейцев стал присваивать чужие земли.Параллельно росла военная мощь Германии.Народ Германии стал жить лучше и почувствовал своё величие над другими.Ему уже были необходимы другие территории.Появилось много сторонников Германии и все начали бояться Гитлера соглашаясь на уступки Германии ради своей безопасности.Единственная страна до 2ой мировой,которая сопротивлялась до 1939г. Гитлеру была Англия.Хотя была создана лига нации,что-то подобное ООН.Кстати СССР был участником этой лиги и больлше всего противоречил лиге наций и в какой-то момент даже поддерживал экономические связи с Германией. При этом Гитлер ненавидел коммунизм,его идею, которую исповедывал союз.И уже в то время нападение на союз было делом времени. Германия,также как и Союз были конкурентами на монополию всего мира. Поэтому монополистам никогда несвойственна демократия.Гитлер по определению не смог бы остановиться,как вы предполагаете.Его можно было остановить поражением,что и было сделано.Это ожидает и рашизм.Немцы осознали какое наследие войны.И чтобы лучше жить на первом месте стоит экономика, истоки которой в товарообмене. И поэтому они к качеству выпускаемой продукции стали относиться педантично.Их товар стал пользоваться спросом на рынке.
показати весь коментар
15.05.2023 00:08 Відповісти
Покушение на Гитлера в Растенбурге, офицеров вермахта, и были вовлечены и высшие офицеры, как потом показало следствие, и если бы оно удалось, уже тогда Германия, могла пойти по другому пути, тем более союзники давали сигнал, что переговоры возможны, но без Гитлера, и в 1943 году, некотрые бонзы, уже вели сепаратные переговоры, и слили по сути своего Гитлера, понятно как стало ясным для них, что Германия уже проиграет войну, говорит о том, что было достаточно сил, тем более вермахта,в скрытой оппозиции, и нацизм монолитом не был, как и рашизм сейчас, держится на одном, даже человеком его назвать не могу, разве вид биологический, и наци, хоть идею имели, а рашизм, такое впечатление, стихийно возникшее течение, без теории и цель нацизма понятна, и была подкреплена все таки достижениями в науке, технологиях, а рашизм какое то для меня ещё не понятная форма жизни, где не идей, ни технологий, ни науки, ничего, коррупция тотальная, деградация, массовое отупение неселения, некомпетентность и разруха.
показати весь коментар
15.05.2023 08:47 Відповісти
Поэтому и утверждаю,что фашизм и рашизм всегда проиграет.И ваше предположение,если бы Гитлер где-то бы остановился,то Германия в тот период перешла на рельсы демократии звучит как утопия.Такие явлению могут существовать только в закрытом обществе.С некоторой оговоркой как Северная Корее.Гитлера поддерживали бодлбше,чем сейчас путлера,по причине национального объединения(следствия 2й мировой) против Версальского договора.И это переросло в нацизм. У рашизма,как явление,другие корни возникновения ,но их приведёт к одной цели,монополии на весь мир.Такого никогда не может быть!!!.И дело не в путлере.Вместо него, пока всегда там, найдётся кто-то другой.Главная причина-1)многовековая исторически составляющая,которая на генном уровне 99% россиян создала их шовинистами2)наследие краснопузых,которые приуспели в создании рабского безмозглого народа в виде формации *советский народ*.3)Провозглашение Петром себя император и отсюда официально все рабы.4)завоёванные громаднейшие территории, при таком строении государства и законами на этой территории, экономика всегда будет банкротом.5) для того как-то справится с этими несоизмеримыми богатствами ничего не остаётся делать.как использовать элемент принуждения в грубейшей форме.Что приносит кратковременный успех 6) И самое страшное: такому обществу,чтобы трусы окончательно не сползли,вынужденно расширятся захватывая чужие территории и то население превращать в рабов.7)Отсюда и мания величия *о сверхчеловеке* у жителей рф и недовольства к развитым странам,которое воспитывается властью с пелёнок и пропагандирует это на всю жизнь. Истоки с фашизмом одни,слабая экономика,но при разных обстоятельствах.А технология одна и таже. Но рф перейти на рельсы демократии при смене лидера, наверное,невозможно сделать,не позволят богатства. Такая империя рано или поздно развалится.А вот рашизм или фашизм будет терпеть всегда неудачу сколько бы раз он не возраждался.Главное не допустить его в зародыше. И в первую очередь это должно делаться через выборную систему в любом обществе.Но увы, в нашем ещё далеко до этого,хотя с 2004г. появились эти ростки.
показати весь коментар
15.05.2023 11:53 Відповісти
Спасибо, я все понял,и соглашусь с вами, но все таки одно но, нацисткая Германия экономически слаба не была, ресурсов не хватало, но наука и технологии, были там передовые, и только то что это в основном служило, военной машине, но потом технологии созданые при нацистах, помогли Германии очень быстро выбится в мировые лидеры, понятно план маршала и все такое, помощь союзников в этом деле, но немцы не ******** свой шанс, стать другими и богатыми, и поэтому я всегда делаю разницу, РФ и Германия, да и СССР и Германия,если отбросить идеологию, а рассматривать только менталитет и желание власти сосредоточится на построении, успешного общества.
показати весь коментар
15.05.2023 12:34 Відповісти
Я говорил о Германии до прихода. (она была крайне бедна после1-ой войны.0) Гитлера к власти. и первые годы его правления. и он действительно поднял экономику до внутреннего потребления.Прожил в Германии и не в восторги от её экономили. примеров могу притвести много.С чемамый пррстой отказ от атомной знергетики и замена ветриками.А употребление российского газа это что.Сравнение с ссср это бред. Там нет экономике вообще.Немцам надо отдать должное в качестве своих товарах, дисциплине и чистоте.Но они всегда будут нуждаться в сырье.И вот здесь они заслуживают критики к подходу зтой проблемы.. Мне есть чем сравнивать.Был более чем в 30 странах и не плохо усвоил тому чему учили в школе и институтае.
показати весь коментар
15.05.2023 13:35 Відповісти
С сентября 1942 по февраль 1943 года семья Романа Шухевича прятала в своем доме от преследования нацистами соседскую еврейскую девочку Ирину Райхенберг. Шухевич, используя свои возможности, помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Васильевны Рыжко. После ареста жены Романа Натальи Шухевич в 1943 году Гестапо Роману Шухевичу удалось переправить девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре Василианок в Пилипов близ городка Куликов, что в 30 километрах от Львова. Там Ирина и находилась до конца войны, пережив немецкую оккупацию и Холокост. В общем по данным Гестапо, представители ОУН и УПА неоднократно помогали скрываться евреям и изготавливали для них документы. То есть, была налажена работающая система украинских повстанцев по спасению евреев. Поэтому десятки украинских националистов стали "Праведниками мира". Это также подтверждают советские документы и даже документы государства Израиль.
показати весь коментар
14.05.2023 20:31 Відповісти
от тільки касаби гірше фашистів..
показати весь коментар
14.05.2023 20:36 Відповісти
вони не правi. в порiвняннi з руцькими нацiнал-комунiстами то нiмецькi нацiонал-соцiалiсти - це наївнi дiти. нiяке гестапо не зрiвняється у пiдлостi i жорстокостi з КГБ/ФСБ.
показати весь коментар
14.05.2023 20:38 Відповісти
Не можна порівнювати німців і каЦапів.Німці одна з найрозвиненіших націй світу,яка програла війну і її кинули у яму контрибуцій і репарацій.А кацапи раби і примітиви по життю.У Німеччині провели денацифікацію і ФРН розквітла.А кацапи як були рабами,та ними і залишились і єдина для доступна розвага це отримати дозвіл офіційний на пограбування будь-кого,і тут вони розквітнуть,але залишаться рабами і все піде по новому колу.
показати весь коментар
14.05.2023 20:49 Відповісти
так я ж про це i написав, а виглядає так, нiби ви проти. скажiть це Кулебi i МЗС.

P.S. хочу ще раз нагадати всiм добрим людям: українськi мiста i села у WW2 були вщент зруйнованi не "фошистами", а радянською артою i авiацiєю. є тому безлiч доказiв - вiд мемуарiв до кiнохронiк i фото.
показати весь коментар
14.05.2023 21:03 Відповісти
Я тільки підтвердив те,що Ви написали.Саме каЦапи завжди застосувували тактику випаленої землі,до того ж нашої.Є ще один цікавий факт-з 27 000 знищених при відступі гітлерівцями українських сіл,17 000 були спалені двома дивізіями донських кізяків під керівництвом племінника Петра Краснова Дениса Краснова(їм обом у підмосковному монастирі було встановлено "пам*ятник",а ще у станиці Вьошенській.Чисельність цих двох дивізій була 19 000 чубатих рил.Дійшли вони тільки до Західної України,де зіткнулись з УПА і від них залишилось лише 900 штук.Їх відвели у Австрію,а потім видали совдепії.Але поросль Краснових не була остаточно знищена-у 1945 році у Дениса Краснова народився вишкребок(Вольдемар) і його матуся разом з ним емігрувала у Чілі,де Вальдемар закінчив училище і став офіцером.Під час путчу Піночета відзначився нелюдськими злочинами і отримав найбільший термін з усіх піночетівських варварів-17 років.Колись з ним по ТВ показували інтерв*ю і коли його запитали чому він мордував людей,то він відповів,що з розповідей своєї матері він чудово знає що собою є червоні комуністи.Інтерв*ю я бачив особисто.
показати весь коментар
14.05.2023 22:16 Відповісти
Відрізняються.Безглуздою жорстокістю.
показати весь коментар
14.05.2023 20:38 Відповісти
Кацапи не тільки нацисти,а ще й фашисти і комуністи.Термін комуна перекладається з латини як первісна спільнота(абщіна)-повернення у первісне суспільство.Оце і готували Члєнін і Сралін всьому світу.Мордва чухонська,чухня мордовська-це північний і південний ареал розповсюдження печерних лапотників-так зване Залатоє кАльцо Расіі-повністю територія угрофінських дикунів-людожерів.
показати весь коментар
14.05.2023 20:41 Відповісти
Тут нема особливо нічого дивного-коли воюють кілками,то дуже часто перемагає не той в кого є мізки,а той, в кого ці мізки знаходяться у зачатковому стані,але макітра дуже тверда.
показати весь коментар
14.05.2023 20:51 Відповісти
Тобі соромно за вбитих вами українців?
показати весь коментар
14.05.2023 20:58 Відповісти
Тобі соромно за вбитих вами українців?
показати весь коментар
14.05.2023 21:03 Відповісти
руzzкий, ты еще не понял, шо представителям вашего стада в Украине не рады?
показати весь коментар
14.05.2023 21:07 Відповісти
С вашим вонючим стадом иначе как сапогом по рылу нельзя, руzzкий. Слишком отстали вы от Людей Разумных.
показати весь коментар
14.05.2023 21:12 Відповісти
Ти питання не розумієш?Кацап?
показати весь коментар
14.05.2023 21:13 Відповісти
В тебе з головою проблеми?Доноси?На кацапів?Який же це донос,якщо вони не люди.
показати весь коментар
14.05.2023 21:16 Відповісти
Ті,хто мали відношення до технологій,були вбиті у 1917-1920-х роках.Ще близько 2-х мільйонів виїхали у 1922 році,а залишки були добиті у 1935-1940-х роках.Технології були або закуплені у 1930-1940-х роках на заході,або вивезені з окупованої Німеччини.А до того раби розбігались з Московії і грабували всіх на своєму шляху,а потім приходили попи і скавучали,що вони однієї віри,а потім приходили поліцаї,а раб московітський без погонича жити не може і все поверталось "на кругі своя" і раби бігли далі вбивати і грабувати.Чухонсько-мордовський мужик споконвічний(1000 років і більше,якщо по Геродоту) раб і ніякого іншого устрою просто "НЄ ПРІЄМЛЄТ".
показати весь коментар
14.05.2023 22:26 Відповісти
Ну вот скандинаские викинги были дикари райзбойники по сути, но завоевали пол Европы в свое время.
показати весь коментар
14.05.2023 21:49 Відповісти
Они не то что превосходили, а подходили для такого вида тактики викингов, дракары, да и то время, по сути все дикари были,это потом стала просвещеная Европа.
показати весь коментар
14.05.2023 22:19 Відповісти
Таких душогубів ще світ не бачив, це взагалі нелюди.
показати весь коментар
14.05.2023 20:41 Відповісти
Висновок абсолютно не вірний,панове! Потрібно констатувати факт: методи нацистів , нічим не відрізнялися від методів російських окупантів! Тут важливо зрозуміти,хто в кого навчався!!!
показати весь коментар
14.05.2023 20:43 Відповісти
не згоден, рашисти перевершили нацистів, вони взяли все найкраще і додали свій мерзенний ординський колорит
показати весь коментар
14.05.2023 20:44 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2023 20:48 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2023 20:54 Відповісти
А може навпаки, методи гітлерівських окупантів, ні чім не відрізняються від методів свинопсиних расіських нацистів???
показати весь коментар
14.05.2023 21:39 Відповісти
После 1 мировой войны для Германий было ограниченно иметь авиацию кроме гражданской ,и тут друг гитлера- сталин , всех европейцев кинул и устроил полигоны (около Саратова) для создания боевых частей люфтвафе и там же проходили тренировки будущих летчиков вермахта . 17 ИЮНЯ 1936 г. адольф гитлер назначает командующего СС генриха гиммлера .И новоиспеченыи вождь сс приежает страну советов ,поделится наработками нвд , как строить лагеря , как пытать и боротся с инакомыслиами в народе . Так нацистов надо было учить к терору и учителем выступил красный фашизм под руковдством сталина.
показати весь коментар
15.05.2023 05:17 Відповісти
 
 