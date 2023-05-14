Методи російських окупантів нічим не відрізняються від методів нацистів, - МЗС

На тлі звірств та злочинів росіян заяви про денацифікацію України звучать особливо цинічно.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України до Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, передає Цензор.НЕТ.

"За кількістю удостоєних Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту Україна посідає четверте місце після Польщі, Нідерландів та Франції. Віддаючи шану жертовності та людяності Праведників і тих українців, які врятували від рук нацистських катів сотні єврейських життів, але досі не були удостоєні цього почесного звання, наголошуємо на тому, що варварські методи, які застосовував нацистський режим, є тотожними тим звірствам, що сьогодні вчиняють російські окупанти на українській землі з неприхованою метою знищення українців", – йдеться у заяві.

"Ціна міжнародної солідарності, як під час гітлерівської агресії проти вільної Європи, так і сьогодні, на тлі триваючого збройного вторгнення росії в Україну, є надзвичайно високою - це майбутнє народів, держав, безпека мільйонів людей. На медалі, якою нагороджують Праведників народів світу, влучно наголошується: "Той, хто рятує одне життя, рятує весь світ". Переконані, що спільними зусиллями всіх і кожного буде забезпечено порятунок цивілізаційних демократичних цінностей від зазіхань агресивного режиму кремля", – наголошується в тексті.

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Українські дипломати закликають міжнародну спільноту докласти максимальних зусиль задля якнайшвидшого притягнення до відповідальності винних у розв’язанні геноцидної війни проти українського народу, злочинах проти людяності та воєнних злочинах, скоєних російськими загарбниками на території України.

День пам’яті українців, які під час Другої світової війни рятували євреїв, відзначається 14 травня.

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