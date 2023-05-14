Росіяни обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровщини - є поранені та руйнування, - ОВА
Марганецьку громаду Дніпропетровської області упродовж дня двічі атакував ворог із важкої артилерії, росіяни випустили більше ніж півтора десятка снарядів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОДА Сергій Лисак.
"Сьогодні важку артилерію рашисти двічі спрямовували на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Загалом випустили понад півтора десятка снарядів", - написав він у телеграм-каналі. "На жаль, є поранені. Є й руйнування", - зазначив він.
Раніше Лисак повідомляв про двох поранених унаслідок недільних обстрілів.
За уточненими даними, "пошкоджено 7 приватних будинків, господарську споруду, паркани, авто. Обірвано дві лінії електропередачі".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль