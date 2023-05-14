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Росіяни обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровщини - є поранені та руйнування, - ОВА

нікополь,марганець

Марганецьку громаду Дніпропетровської області упродовж дня двічі атакував ворог із важкої артилерії, росіяни випустили більше ніж півтора десятка снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОДА Сергій Лисак.

"Сьогодні важку артилерію рашисти двічі спрямовували на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Загалом випустили понад півтора десятка снарядів", - написав він у телеграм-каналі. "На жаль, є поранені. Є й руйнування", - зазначив він.

Раніше Лисак повідомляв про двох поранених унаслідок недільних обстрілів.

За уточненими даними, "пошкоджено 7 приватних будинків, господарську споруду, паркани, авто. Обірвано дві лінії електропередачі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Марганецьку громаду Дніпропетровщини, дві особи зазнали поранення, - ОВА

Автор: 

Марганець (67) обстріл (28171) Лисак Сергій (124) Дніпропетровська область (3602)


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